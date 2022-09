Kinocharts Deutschland: Ticket an die Spitze

DER SPITZENREITER

Nachdem am Donnerstag noch die Wiederveröffentlichung von Avatar - Aufbruch nach Pandora" die Nase vorn gehabt hatte, konnte sich im Verlauf des Gesamtwochenendes doch noch Ticket ins Paradies" als Spitzenreiter der deutschen Kinocharts behaupten. Die romantische Komödie mit Julia Roberts und George Clooney kam am zweiten Wochenende auf 145.000 Zuschauer- und konnte ein Einspiel von 1,35 Mio. Euro verzeichnen. Gesamt nähert sich die romantische Komödie zusehends der 500.000-Besucher-Marke.

DIE WEITEREN TITEL DER TOP 5

Ein schöner Vorbote, was einen erwarten wird, wenn Avatar: The Way of Water" im Dezember startet: Die Wiederveröffentlichung von "Avatar - Aufbruch nach Pandora" schafft den Sprung auf Platz zwei. Von Donnerstag bis Sonntag kam der von James Cameron auf den heutigen Stand der Dinge gebrachte Klassiker bei 110.000 verkauften Tickets in 362 Kinos auf ein Einspiel von 1,3 Mio. Euro. Die kommen jetzt zu den bereits erwirtschafteten 114 Mio. Euro bei 11,3 Mio. Besuchern hinzu. Der Blockbuster hatte überdies den besten Kopienschnitt des Wochenendes. Der beste reguläre Neustart folgt auf Platz drei: Zum Auftakt kam Don't Worry Darling" von Olivia Wilde in 362 Kinos auf knapp 70.000 Besucher und 630.000 Euro Umsatz. Der Gesang der Flusskrebse" blieb auch am sechsten Wochenende sicher in den Top fünf: Der Langläufer sicherte sich bei 45.000 Kinogängern ein Einspiel von 425.000 Euro. Gesamt nähert sich die Bestsellerverfilmung dann der 650.000-Besucher-Marke. Die Top fünf beschloss Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss", der am 13. Wochenende 55.000 Besucher und 410.000 Euro Boxoffice verzeichnen konnte.

DIE WEITEREN NEUSTARTS DER TOP 20

Einen guten Start erwischte ein deutscher Neustart: Mittagsstunde" von Lars Jessen mit Charly Hübner legte in 168 Kinos los mit 35.000 verkauften Eintrittskarten und 315.000 Euro Einspiel.

DIE WEITEREN DEUTSCHEN PRODUKTIONEN IN DER TOP 20

Gerade nicht mehr in der Top ten landete an seinem fünften Wochenende Die Känguru-Verschwörung", der es bei 25.000 verkauften Tickets auf ein Einspiel von 210.000 Euro brachte. Auf Platz 14 findet sich Guglhupfgeschwader" mit 20.000 Zuschauern und 185.000 Euro Umsatz am achten Wochenende. Gesamt sind 1,3 Mio. Ticketverkäufe greifbar. Am zweiten Wochenende holte sich Lieber Kurt" mit 13.500 Kinogängern und 130.000 Euro Platz 16, gefolgt von Bibi & Tina - Einfach anders" mit 125.000 Euro Einspiel bei 18.000 verkauften Eintrittskarten am zehnten Wochenende, Mein Lotta-Leben - Alles Tschaka mit Alpaka!" mit 105.000 Euro Kasse bei 16.000 gelösten Tickets am sechsten Wochenende, Freibad" mit 10.500 Besuchen und 93.000 Euro Einspiel am vierten Wochenende und Alle für Ella" mit 10.000 Besuchern und 75.000 Euro Umsatz.

Gesamt kamen die Filme der Top 20 auf 750.000 Ticketverkäufe und 6,8 Mio. Euro Umsatz.