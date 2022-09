First-Steps-Duo: "Neue Anforderungen für die etablierte Branche übersetzen"

Das First-Steps-Leitungsduo Anne Ballschmieter und Jennifer Stahl, dessen Nachwuchspreis heute Abend um 19.30 Uhr in Berlin verliehen wird (Live-Stream in der ARD-Mediathek), versteht sich auch als Sprachrohr der nächsten Generation. Die beiden sprechen über die Nöte der jungen Kreativen und wie diese mit einem geplanten Summit dialogisch angegangen werden können.

Wie haben sich die Einreichungen über die Pandemie hinweg bei den First Steps Awards entwickelt?

ANNE BALLSCHMIETER: Die Einreichungen 2022 sind wider Erwarten gleichgeblieben. In den vergangenen Jahren hatten wir immer um die 200 bis 230 Einreichungen. Wir dachten, dass irgendwann ein "Corona-Knick" kommt. Aber im Gegenteil: In diesem Jahr hatten wir zum Beispiel im abendfüllenden Spielfilmbereich, in dem normalerweise zwölf bis 15 Filme eingereicht werden, ganze 30 Langfilme.

JENNIFER STAHL: Aus der Historie sind es bei uns zu 85 Prozent Abschlussfilme mit dem konventionellen Filmhochschul-Weg. Aber die Anzahl derjenigen, die autodidaktisch ohne Hochschulausbildung arbeiten, ist in den vergangenen Jahren wirklich deutlich angestiegen. Das sieht man auch bei den Langfilmen.

Haben Sie sich für 2022 teils auch ganz neue Formate oder Ideen für die First Steps ausgedacht oder setzen Sie vor allem auf Bewährtes?

JENNIFER STAHL: Es gibt tatsächlich ein Format, das in diesem Jahr noch nicht umgesetzt wird, weil es viel Vorarbeit benötigt. Wir hören immer mehr von Filmschaffenden, mit denen wir bei First Steps zusammenarbeiten, dass sie unsere Plattform brauchen, um bestimmte filmpolitische Inhalte zu vermitteln - ob Finanzierung, nachhaltige und gerechte Produktionsbedingungen oder Chancengleichheit. Es wird zunehmend eingefordert, dass wir First Steps auch über die Preisverleihung hinaus ausweiten. Das war, als wir angetreten sind, auch unser Ziel und Selbstverständnis. Denn die Nominierten kommen aus dem Nukleus der Hochschule heraus und haben den institutionellen Rahmen nicht mehr. Da sind wir ihre erste Anlaufstelle. Dieser Verantwortung nehmen wir uns gerne an und stärken das Programm deutlich weiter in Richtung Branchenformate.

Gibt es da schon ein konkretes Konzept?

JENNIFER STAHL: Wir sind mit unseren Veranstaltern im Gespräch, einen Summit auszurichten, der sich der benannten Inhalte annimmt. Wir wollen in diesem Rahmen Workshops und Coachings generieren und sehen, was die Forderungen und die daraus resultierenden Ergebnisse sind: Wo will man Arbeitsstrukturen verändern? Wie kann man das gemeinsam umsetzen, ohne dass der Nachwuchs nur propagiert, dass sie alles rebellisch anders machen wollen? Einen dialogischen Austausch mit der Branche zu finden und alle dabei zusammen zu bringen, ist für uns der sinnvollste Weg.

Was spiegeln Ihnen die jungen Kreativen an Nöten?

JENNIFER STAHL: Das sind eben zum Beispiel die Arbeitsstrukturen. Wir glauben, dass es ein Generationenkonflikt ist. Das ist auch ganz logisch, dass im Wandel alte Strukturen in Frage gestellt werden. Dann sind wir aber gleichzeitig an einem Punkt, der durch Corona extrem beschleunigt wurde. Wir sehen, dass junge Filmschaffende nicht mehr dieses Selbstverständnis von prekären und ausbeutenden Strukturen am Filmset haben. Da tut sich viel. Teils sind auch schon neue Anforderungen etabliert. Aber das betrifft dann meistens die studentischen Filme. Jetzt ist der Versuch, das für die etablierte Branche zu übersetzen. Viele bringen schon eine deutlich familiengerechtere Produktionsstruktur mit oder haben Awareness-Teams sowie Intimitätskoordinatorinnen und -koordinatoren am Set. Das sind alles Auseinandersetzungen mit der Frage, wie wir unseren Raum als Menschen am Set gestalten wollen. Wie können wir diese Inhalte, die manchmal vor der Kamera doch schwerwiegend sind, begleiten, dass alle Beteiligten aufgefangen werden? Junge Filmschaffende gehen sehr bewusst mit diesen Fragen um. Aber wenn sie versuchen, den nächsten Schritt in der Branche zu gehen, dann entsteht teilweise eine Dissonanz.

ANNE BALLSCHMIETER: Das geht natürlich einher mit dem Thema Finanzierung. Wenn man die Strukturen so baut, dass es am Set menschlicher und für alle Bedürfnisse ein Raum geschaffen wird, dann kommt man auch schnell an finanzielle Grenzen. Die Hürden für die Debütfilme sind einfach hoch. Das Fördersystem ist extrem sperrig und fokussiert auf ein Referenzpunktesystem. So werden die jungen Filmschaffenden mitunter ausgebremst, bevor sie angefangen haben, ihren kreativen Raum auszuschöpfen. Dann stehen sie wieder vor der Entscheidung, welche Formate sie machen sollen. Wir sagen, stärkt das kurze und mittellange Format, weil das bezahlbarer ist. Inhaltlich sind diese Formate so wichtig, weil man dicht und fokussiert Großes erzählen kann. Für abendfüllende Spielfilme braucht man immer einen langen Atem.

JENNIFER STAHL: Da ist eben das Dialogische ganz wichtig. Klar sagt der Markt: Warum sollen wir dir zwei Millionen Euro Budget geben, wenn wir noch nicht wissen, ob du damit hantieren kannst. Das verstehen Filmschaffende auch. Aber es ist auch wichtig, dass etwas passiert, sei es durch die neue Bundesregierung oder den Anspruch, ans Fördergesetz heranzugehen. Alle sehen jetzt die Chance, dass sich etwas tun kann. Alle wollen aber auch Mitspracherecht.

Gibt es größere Trends, die Sie beide bei der diesjährigen Nominierten-Liste ausgemacht haben?

JENNIFER STAHL: Tatsächlich haben wir ein bisschen Schwierigkeiten, das einheitlich zu umfassen, weil jeder Jahrgang vielfältig ist. Aber in diesem Jahr ist es wirklich beeindruckend, wie breit die Palette ist. Schauen wir etwa auf die abendfüllenden Spielfilme, hier haben wir mit "The Kids Turned Out Fine" einen Ensemble-Film, der stark von der Visualität lebt. Der arbeitet mit vielen Idolen und Vorbildern, auch aus der Musik und aus den 1990er-Jahren. Dann haben wir gleichzeitig "Ladybitch", der mit Machtstrukturen und Sexismus in der Theaterbranche ein sehr tiefes Thema hat und einen enorm wichtigen Beitrag zur stehengebliebenen #metoo-Debatte liefert. Aber selbst dieser Film macht das nicht nur auf einer ernsten Ebene, sondern traut sich auch mit humoristischen Elementen einer Mockumentary zu arbeiten. Dadurch wirkt der Film manchmal überraschend lustig, obwohl das Thema alles andere als lustig ist. Und es gibt "The Ordinaries", der ein richtiges Abfeiern der filmischen Werkzeugkiste ist. Das Metaversum dieses Films ordnet die Gesellschaft nach Haupt- und Nebenfiguren und erörtert die Frage, wer eine Geschichte im Leben zu schreiben hat und wer nicht.

Kann man denn sagen, dass die nominierten deutschen Filmemacherinnen und Filmemacher noch kosmopolitischer geworden sind?

ANNE BALLSCHMIETER: Die Geschichten gehen oft über die deutschsprachigen Grenzen hinaus. Die drei nominierten Dokumentarfilme sind zum Beispiel in Indien, Südamerika und im Libanon unterwegs. Uns freut, dass dieses Jahr ebenfalls ein dokumentarisches Format für den Michael-Ballhaus-Preis nominiert ist und uns in ein ostdeutsches Plattenbauten-Biotop mitnimmt. Die meisten Geschichten sind sehr universell, aus den unterschiedlichsten Perspektiven erzählt. Zusätzlich spielt dieser Jahrgang auf jeden Fall deutlich mit den Formaten.

JENNIFER STAHL: Diversität muss man hier gar nicht anmerken, weil sie durch die Herkünfte und Perspektiven der Filmschaffenden selbstverständlich ist. So hat unser buntes Bouquet aus Nominierten bereits alles an Vielfalt dabei.

Spielen Streaming-Portale bei Debütfilmen überhaupt eine Rolle?

ANNE BALLSCHMIETER: Die Streaming-Welle, die wir seit Jahren haben und die auch die jungen Talente abgreift, merken wir schon. Streaming-Portale sind in der Wahrnehmung von jungen Filmschaffenden bereits eine feste Institution als mögliche Arbeitgeberinnen oder Arbeitgeber. In den Formaten merkt man den Einfluss durch veränderte Seherfahrungen und neue künstlerische Handschriften, die entstehen.

JENNIFER STAHL: Der Nachwuchs ist bereit und sagt: Ich bin hier und habe Lust, Kunst zu machen, bin aber auch bereit, eine Auftragsarbeit anzunehmen. Die Streamer haben dieses Potenzial erkannt und bieten eine zusätzliche - sehr zugängliche und sichtbare - Auswertungsmöglichkeit für erste Arbeiten. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo wirklich viele junge Kreative für Streamer arbeiten - und das für große, erfolgreiche Produktionen.

Das Interview führte Michael Müller