Nach gescheiterter Fusion: Bertelsmann prüft Verkauf des Frankreich-Geschäfts

Nach den zu hohen Auflagen der französischen Kartellbehörde stellt Bertelsmann seine Groupe M6 ins Schaufenster zum Verkauf. Die Interessenten reichen von Banijay bis Media for Europe.

Nach der gescheiterten Fusion von M6 und TF1 denkt der Mutterkonzern Bertelsmann laut über den Verkauf seines Frankreich-Geschäfts nach. Bis Freitag sollen laut Financial Times Angebote für M6 eingehen, um "den Markt zu testen". Die Kartellbehörde hatte den beiden Unternehmen zu hohe Hürden mit Senderverkäufen auferlegt, so dass Bertelsmann und Bouygues den geplanten Zusammenschluss absagten.

M6 ist in Frankreich die zweitgrößte privatwirtschaftliche Fernsehgruppe. Angeblich gibt es diverse Interessenten wie Banijay. Eventuell wirft auch wieder das italienische Unternehmen Media For Europe (MFE) seinen Ring in den Hut, das das letzte Mal leer ausging. Auch über Vivendi wird als potenzieller Kaufkandidat gesprochen.

Bertelsmann-CEO Thomas Rabe sagt laut Financial Times, dass sie je nach Angebot entscheiden würden, ob sie die Groupe M6 verkaufen oder nicht. Die RTL Group, die zu Bertelsmann gehört, besitzt 48,3 Prozent der M6-Aktien. Durch die französischen Gesetze besteht aber nur ein kleineres Fenster für den Verkauf, weil kommenden Mai die Sendelizenz erneuert werden muss und dann die Hauptaktionäre bis 2028 an das Unternehmen gebunden sind.