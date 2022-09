Albert Cheng neuer VP für US-Prime Video

Amazon hat Albert Cheng in die neu geschaffene Position des VP Prime Video U.S. befördert. Cheng hatte zuvor den Titel des Chief Operating Officer bei Amazon Studios inne und berichtete in dieser Funktion an Jennifer Salke, Leiterin der Amazon Studios. Cheng berichtet künftig an Mike Hopkins, CEO von Prime Video.

In einem internen Memo an die Mitarbeiter, in dem die Beförderung angekündigt wurde, erklärte Hopkins, dass Cheng das gesamte Prime Video-Geschäft und den Betrieb in den Vereinigten Staaten beaufsichtigen wird, inklusive Tentpole-Programmstrategie, Social Branding, Consumer Insights, Influencer Marketing sowie Kundenakquise für SVoD- und AVoD-Kanäle.