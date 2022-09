"Tausend Zeilen" feiert Weltpremiere in München

In der Astor Filmlounge im Arri hat Michael Bully Herbigs neuer Film Tausend Zeilen" gestern seine Weltpremiere gefeiert. In dem von Juan Morenos Buch "Tausend Zeilen Lüge" über die "Causa Relotius" inspirierten Drama spielt Elyas M'Barek den freien Journalisten Juan Romero, der eines Tages auf Ungereimtheiten in einer Titelgeschichte des preisgekrönten Reporters Lars Bogenius (Jonas Nay) stößt. Bei der Recherche geht er so weit, dass sein Job, sein Ruf und sogar seine Familie in Gefahr geraten.

Zu den Premierengästen zählten neben Michael Bully Herbig und den beiden Hauptdarstellern die weiteren Darsteller Marie Burchard, Michael Ostrowski, Jörg Hartmann, Michael Maertens, und Sara Fazilat, Hannes Heyelmann, Geschäftsführer Warner Bros Discovery, und Magdalena Prosteder, Head of Creative Local Content Warner Bros Pictures, Produzent Sebastian Werninger (UFA Fiction), Drehbuchautor und Produzent Hermann Florin (Feine Filme), Autor Juan Moreno, Judith Erber (FFF Bayern) sowie Nina Eichinger, Caroline Link, Maximilian Brückner, Christian Tramitz, Ulrike Kriener, Oliver Hirschbiegel, Günter Rohrbach und Tamara Dietl.

Warner Bros. Pictures Germany startet "Tausend Zeilen" am 29. September in den deutschen Kinos.