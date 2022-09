Einschaltquoten: ARD-"Brennpunkt" stößt auf breites Interesse

Der gestrige ARD-"Brennpunkt" zur Teilmobilmachung in Russland hat nicht nur die größte Gesamtreichweite des gestrigen Tages erzielt, sondern auch den höchsten Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen in der gestrigen Primetime.

Mit 5,53 Mio. Zuschauern (MA: 21,8 Prozent) war der 15-minütige ARD-"Brennpunkt" zur Teilmobilmachung in Russland im Anschluss an die "Tagesschau" (5,47 Mio. Zuschauer / MA: 22,2 Prozent) das meist gesehene Programm des gestrigen Tages. Den ARD-Mittwochsfilm "Check out" sahen ab 20.30 Uhr 2,89 Mio. Zuschauer (MA: 11,6 Prozent). Das ZDF kam gestern mit einer weiteren Ausgabe von "Aktenzeichen XY...ungelöst" auf 5,51 Mio. Zuschauer (MA: 22,1 Prozent); das "ZDF spezial: Krieg gegen die Ukraine" hatten zuvor 2,55 Mio. Zuschauer (MA: 12,6 Prozent) gesehen gehabt.

Bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte der ARD-"Brennpunkt" mit 18,7 Prozent den höchsten Marktanteil in der gestrigen Primetime, "Aktenzeichen XY...ungelöst" kam auf 18,1 Prozent. Für den ARD-Mittwochsfilm "Check out" hatten sich 5,1 Prozent der Zuschauer aus dieser Zielgruppe entschieden gehabt.

Erfolgreichstes privates Programm in dieser Zielgruppe in der gestrigen Primetime - zumindest nach Reichweite - war die ProSieben-Show "TV total" (760.000 Zuschauer / MA: 12,2 Prozent); der Marktanteil lag damit rund eineinhalb Prozentpunkte über dem Vorwochenwert lag. Die RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare" kam gestern auf 700.000 14- bis 49-jährige Zuschauer und einen Marktanteil von 12,4 Prozent, ein Plus von einem halben Prozentpunkt im Vergleich zur Vorwoche. Die Sat1-Kochshow "The Taste" startete gestern in ihre zehnte Staffel; der 14/49-Marktanteil der Auftaktfolge lag mit 10,1 Prozent leicht unter dem der ersten Folge von Staffel neun vor etwas mehr als einem Jahr.

RTLZWEI kam mit einer Doppelfolge der "Wollnys" gestern Abend auf 14/49-Marktanteile von 4,2 und 5,3 Prozent. Das Oscar-prämierte Boxerdrama "Million Dollar Baby" brachte Kabel eins gestern einen 14/49-Marktanteil von 3,6 Prozent ein, für drei Folgen der mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichneten Vox-Serie Faking Hitler" standen in dieser Zielgruppe 2,7; 3,4 und 4,5 Prozent zu Buche.