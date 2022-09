Festivalchef Jose Luis Rebordinos zum 70. SSIFF: "Es gab keinen Grund, ,Sparta' nicht zu zeigen"

Zum 70. Jubiläum kann das San Sebastián International Film Festival erstmals seit 2019 wieder im normalen Rahmen stattfinden. Wir sprachen vor Ort mit Festivalleiter Jose Luis Rebordino über das SSIFF und den Wirbel um Sparta" von Ulrich Seidl, der im Wettbewerb Weltpremiere feierte.

Alberto Barbera sagte im Gespräch vor ein paar Wochen, seine diesjährige Mostra stünde im Zeichen der Rückkehr. Gilt das auch für San Sebastián?

JOSE LUIS REBORDINOS: Ich stimme ihm hundertprozentig zu. Erstmals seit 2019 können wir wieder ein normales Festival veranstalten, wie es vor der Pandemie selbstverständlich war. San Sebastián konnte zwar auch in den letzten beiden Jahren Festivals ausrichten, da hatten wir mehr Glück als viele Kollegen. Wir waren sehr froh darüber, aber natürlich ließen sich diese beiden Ausgaben aufgrund der vielen Auflagen nicht vergleichen mit dem, was wir gewohnt sind. In diesem Jahr erleben wir die Rückkehr des Publikums, es gibt wieder einen roten Teppich, es gibt Feiern und Zusammenkünfte. Was ich sehe, stimmt mich optimistisch. Was die Zukunft des Festivals, aber auch generell die Zukunft des Kinos anbetrifft. Aber man darf sich nichts vormachen. In den letzten zwei Jahren hat sich viel verändert. Die Streamingdienste florieren, sie liefern ein Angebot, das von den Menschen angenommen wird. Das wird so bleiben. Das ist weder gut noch schlecht, denke ich. Es ist nur anders.

Und auch da ist Bewegung zu erkennen.

JOSE LUIS REBORDINOS: Es gibt Signale, die darauf hindeuten, dass die Streamingdienste ihre wichtigen Filme künftig erst einmal in die Kinos bringen wollen. Man hat begriffen, dass Kino gute Werbung ist. Auf den Plattformen herrscht so viel Lärm, dass neue Veröffentlichungen im Gros versinken. Ich denke, dass wir in der Zukunft einen Rückgang an Quantität erleben werden. Dafür wird man mehr Augenmerk auf die Qualität und die Auswertung legen. Ich sehe aber auch die Kinos in der Verantwortung. Es müssen mehr Anstrengungen unternommen werden, die Menschen für das Angebot in den Kinos zu begeistern. Es geht nicht voran, wenn man nur sein Leid beklagt und die Streamingdienste verdammt. Das kann nicht die Lösung sein. Die Plattformen sind hier, und sie werden bleiben. Damit muss man sich arrangieren, die Kino müssen adaptieren. Der beste Weg ist meiner Ansicht nach Dialog.

Können die Kinos aus den Erfolgen der Festivals lernen, bei denen auch kleinere Titel in gefüllten Sälen spielen?

JOSE LUIS REBORDINOS: Die Menschen lieben das Ereignis. Und ein Filmfestival ist ein Ereignis. Die Filme werden in einem besonderen Rahmen gezeigt, man hat Gäste, es gibt Premieren und dazu viele Aktivitäten rund um das Kino herum. Ich weiß die Lösung auch nicht, aber vielleicht gibt das einen Hinweis, wie man das Publikum zurück in die Kinos bekommt. Ich weiß aber, was ganz sicher nicht hilft: Wer abwartet und die Dinge so laufen lässt, wie sie immer waren, und denkt, das wird sich schon wieder einrenken, der hat verloren. Die Zeit bleibt nicht stehen. Die Kinos müssen aktiv werden, müssen um das Vertrauen der Kunden werben. Ein gutes Festival zeichnet eine sorgfältige Kuratierung aus. Die Menschen setzen darauf, dass wir eine fachkundige Vorauswahl treffen. Ich sage nicht, dass die Kinos das nicht ohnehin auch schon tun, aber das ist entscheidend: Wer eine gute Zeit im Kino hatte, der wird wiederkommen. Wer sich geärgert hat, der wird sich nach etwas Anderem umsehen. Für die Kinos zählt, was auch für mich als Festivalleiter zählt: Ich darf die Menschen nicht enttäuschen. Mit meiner Filmauswahl muss ich nicht mir einen Gefallen tun, sie muss die Menschen ansprechen, die sich eine gewisse Selektion von San Sebastián versprechen.

Spanien war eines der Länder, das von der Pandemie besonders hart getroffen wurde. Hat sich Ihr Filmfestival durch diese Erfahrung verändert?

JOSE LUIS REBORDINOS: Wir hatten dieselben Probleme, die alle anderen Festivals auch hatten, die nicht abgesagt gesagt werden mussten und als Präsenzveranstaltung stattfinden konnten. Wir mussten die Kapazitäten in den Sälen verringern, es gab keine Partys oder Möglichkeiten für Treffs. Das war nicht schön. Aber immerhin konnten wir stattfinden. Jetzt kehren wir zur Normalität zurück. Ob sich das Festival bleibend verändert hat, kann ich nicht sagen. Mein Eindruck ist, dass es nicht der Fall ist.

Gibt es denn schon konkrete Besucherzahlen für die diesjährige Jubiläumsausgabe?

JOSE LUIS REBORDINOS: Genau wissen wir es noch nicht. Aber sicher ist, dass wir deutlich über den beiden Pandemie-Ausgaben liegen werden. Und wie es jetzt aussieht, werden wir am Ende wohl zehn Prozent hinter 2019 liegen, dem letzten Jahr vor der Pandemie. Wir sind sehr erleichtert. Ich muss gestehen, dass wir uns große Sorgen gemacht hatten, ob die Menschen wirklich zurückkommen würden.

Was ist Ihnen bei der diesjährigen Auswahl aufgefallen?

JOSE LUIS REBORDINOS: Der Wettbewerb ist ein interessanter Mix geworden, große Regienamen auf der einen, viele junge Filmemacher mit ihrem Debüt oder Zweitling auf der anderen Seite. Auffallend ist auch, wie stark das spanische Kino ist, das stimmt mich sehr zuversichtlich. Ansonsten ist es ein ganz normaler Festivaljahrgang. Die entscheidende Neuigkeit in diesem Jahr ist die Investors Conference, bei der wir hochkarätig besetzte Keynotes und Panels haben, aber auch potenziellen Geldgebern und Rechtehändlern zehn kommende Projekte aus Spanien vorgestellt werden.

Wollen Sie diese Industrie-Aktivitäten künftig noch verstärken?

JOSE LUIS REBORDINOS: Das wird sich zeigen. Erst einmal wollen wir den Industrie-Aspekt etablieren und fest im Festivalgefüge verankern.

Wie wichtig ist San Sebastián für die spanische Filmindustrie? Und wie wichtig ist der spanische Film für das Festival?

JOSE LUIS REBORDINOS: Für das spanische Kino sind wir von großer Bedeutung. Bei uns werden die großen neuen spanischen Produktionen in einem feierlichen Rahmen gezeigt. Gleichzeitig sind alle wichtigen Player vor Ort, weil sie wissen, dass sie bei uns auf potenzielle Finanziers ihrer nächsten Arbeiten treffen. Das wiederum wertet das Festival auf: Man kann nicht das A-Festival seines Landes sein, ohne die eigenen Filmschaffenden an seiner Seite zu wissen.

Viel geredet wurde im Vorfeld über Ulrich Seidls "Sparta". In Toronto wurde der Film nach den im Spiegel erhobenen Vorwürfen wieder ausgeladen; sie haben an "Sparta" festgehalten, allerdings hat der Regisseur seine Reise nach San Sebastián kurzfristig abgesagt.

JOSE LUIS REBORDINOS: Für mich ist "Sparta" wie jeder andere Film im Wettbewerb, ein ganz normaler Film. Es gab keinen Grund, ihn nicht zu zeigen. Wir hatten Ulrich Seidl eingeladen und hätten uns gefreut, wenn er seine Arbeit persönlich vorgestellt hätte. Aber ich verstehe natürlich, dass er aktuell sehr unter Druck steht, und kann nachvollziehen, warum er nicht gekommen ist. Die Position des Festivals ist eindeutig. Solange es Vorwürfe sind und kein Gericht zu einer Entscheidung gekommen ist, gilt die Annahme der Unschuld. Wenn wir anders handeln würden, würde man einen problematischen Präzedenzfall schaffen. Wo würde das hinführen? Bei jeder Anschuldigung dürfte man dann einen Film nicht mehr spielen. Wer einem Film schaden will, müsste ihm einfach nur ein Fehlverhalten bei der Entstehung vorwerfen. Das darf nicht sein.

Haben Sie mit Seidl direkt kommuniziert?

JOSE LUIS REBORDINOS: Wir standen per Mail in Kontakt und haben uns ausgetauscht.

Diversität und Gleichberechtigung sind drängende Themen. Welche Rolle spielen sie in San Sebastián?

JOSE LUIS REBORDINOS: Bei der Auswahl fertiggestellter Filme geht es uns nur um die Beurteilung der Qualität. Wir wählen die Filme aus, die wir als die besten für das Festival erachten. Wenn es an die Besetzung der Jurys oder der Roundtable geht, legen wir Wert auf Parität. Bei den Gesprächen über kommende Filme, die erst im Entstehen begriffen sind, sich in der Drehbuchphase befinden, nach Partnern suchen, ist uns ebenfalls an einer paritätischen und fairen Zusammenstellung gelegen.

Wohin wollen Sie San Sebastián in den kommenden Jahren steuern?

JOSE LUIS REBORDINOS: Es wäre mir ein Anliegen, eine noch attraktivere Anlaufstelle für die Industrie zu werden, noch mehr Player aus der Branche willkommen heißen zu können. Ebenso liegt mir der Nachwuchs am Herzen, den wir aktuell schon aktiv einbinden in das Festivalgeschehen. Uns verbindet eine enge Partnerschaft mit der lokalen Filmschule, der Elías Querejeta Zine Eskola, die sich über das komplette Jahr, nicht nur die Tage des Filmfestivals selbst erstreckt. Wir haben Nest, ein internationaler Kurzfilmwettbewerb für Filmstudenten. Und wir haben New Directors, ein weiterer Wettbewerb für Regisseure, die ihre ersten oder zweiten Arbeiten vorstellen. Der zugehörige Preis, Kutxabank-New Directors Award, ist mit 50.000 Euro dotiert und geht zu Gleichen Teilen an den siegreichen Regisseur und den Verleih, der den Gewinnerfilm in Spanien in die Kinos bringt.

Viele der größeren Festivals haben erkannt, dass die Ausrichtung des Festivals allein nicht mehr ausreicht, um relevant zu bleiben. Sehen Sie das ähnlich?

Es ist uns wichtig, nicht nur neun Tage im September des Jahres mit einem großen Event zu glänzen, auch wenn das natürlich das Zentrum unserer Aktivitäten bleiben wird, sondern das ganze Jahr über aktiv zu sein. Wir haben zwei Programme, mit denen wir Filmprojekte unterstützen, die sich in Postproduktion befinden, WIP Latam für lateinamerikanische und WIP Europa für europäische Filmprojekte. Wir haben Mentorprogramme aufgesetzt, und es gibt eine Aktivität, die sich Share a Screen nennt, wo wir an vier Tagen in der Woche zusammen mit dem Kulturzentrum Tabakelera Filme programmieren. So können wir Künstler unterstützen und eng mit dem Publikum arbeiten.

Worauf sind Sie in diesem Jahr am stolzesten?

JOSE LUIS REBORDINOS: Ich bin glücklich, weil das Festival wieder so stattfinden kann, wie es immer gedacht war. Das ist wichtig. Besonders stolz bin ich, dass es uns gelungen ist, die Investors Conference an den Start zu bringen. Das war nicht einfach, aber ich freue mich, dass sie so gut angenommen wird.

Das Gespräch führte Thomas Schultze.