Foto des Tages: Bestsellerverfilmung "Save Me" (AT) im Dreh

TV

Erst kürzlich gab Prime Video bekannt, dass derzeit die Dreharbeiten zur deutschen Bestseller-Verfilmung "Save Me" (AT) in Berlin, London, Oxford sowie auf Schloss Marienburg und Umgebung laufen. Die von UFA Fiction produzierte Amazon Original Serie wird 2023 exklusiv bei Prime Video verfügbar sein. In den Hauptrollen spielen Harriet Herbig-Matten (Bildmitte) und Damian Hardung (2.v.l.). Produzent für UFA Fiction ist Markus Brunnemann (rechts im Bild). Ausführende Produzentin ist Ceylan Yildirim (links im Bild), ebenso für UFA Fiction. Petra Hengge (2.v.r.) verantwortet das Projekt für Amazon Studios. Foto: Amazon/Stephan Rabold (PR-Veröffentlichung)