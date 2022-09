Sam Davis und Kim Fatheuer von Rowboat: "Es war unser dramatischster Dreh"

Kurz nach dem Deutschen Fernsehpreis, bei dem ihre Produktion Schneller als die Angst" für die beste Hauptdarstellerin und den besten Schnitt ausgezeichnet wurde, sprach Blickpunkt:Film mit Kim Fatheuer und Sam Davis von Rowboat Film über den Erfolg der Miniserie und über ihre Firma. Und die guten Nachrichten nehmen kein Ende. Kim Fatheuer befand sich gerade auf dem Sprung nach Seoul, wo es am heutigen 22. September die nächste Auszeichnung gibt.

Ihre Produktion "Schneller als die Angst" hat gerade zwei deutsche Fernsehpreise gewonnen. Was bedeutet das für die Produktionsfirma Rowboat?

KIM FATHEUER: Für uns ist es eine enorme Anerkennung, weil wir immer wieder neue Erzählformen ausprobieren. Wir sind diejenigen, die kreative Partner zusammenführen und versuchen einen kreativen Kompass zu entwickeln, der alle am Ball hält. Wenn dann so entscheidende Departments, Schauspiel und Schnitt, einen Preis bekommen, freuen wir uns sehr, weil wir in der Zusammenarbeit mit Florian Baxmeyer eine so fest zusammengeschweißte Filmfamilie geworden sind.

SAM DAVIS: Beide Auszeichnungen sind traumhaft. Ich sehe die Preise auch als Zeichen dafür, dass wir alle an einem Strang gezogen haben. "Schneller als die Angst" war wahrscheinlich der dramatischste Dreh, den wir je erlebt haben. Über uns lag diese dunkle Wolke der Pandemie. Wir haben ja, lange bevor es einen Ausfallfonds gab, gedreht. Wir sind da auf eine Weise ins Risiko gegangen, wie ich es nie wieder machen würde. Es war spooky zu der Zeit zu drehen. Es gab noch keine Impfungen, die Verläufe waren noch schwerer. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Serie diese Extremsituation verinnerlicht hat und auch deshalb so wurde, wie sie ist. Das war praktisch Method Producing.

KIM FATHEUER: Wir haben genau in dem Fenster zwischen den ersten Lockdowns gedreht. Das war eine sehr intensive Zeit, in der Florian Baxmeyer und wir mit einem phantastischen Team vor und hinter der Kamera ohne Unterbrechung 60 Tage durchgekloppt haben. Die Belastung war für alle enorm, aber besonders für Friederike Becht, die ja fast in jedem Bild vorkommt.

Auch wenn der gesamte Cast toll ist, sie ist das Gesicht der Serie.

KIM FATHEUER: Absolut. Sie muss eine enorme Bandbreite abdecken von der zerbrechlichen, verwundeten Frau, die sich in einer Männerdomäne behaupten will, gleichzeitig gibt sie die Führungspersönlichkeit, die keine Schwäche zeigen darf. Diese Pole liegen so weit auseinander. Deshalb war es auch wichtig, dass sie in dem vielschichtigen Ensemble, das wir um sie herum gebaut haben, ebenbürtige Counterparts vorfindet, an denen sie sich spielerisch abarbeiten kann.

Was war das Maßgebliche an der Arbeit von Cutterin Friederike Weymar, das sie fernsehpreiswürdig machte?

KIM FATHEUER: Dadurch, dass Florian Baxmeyer so intensiv mit den Schauspielern gearbeitet hat, haben wir festgestellt, dass vieles eine Tiefe erreicht hatte, wie wir das anhand der Bücher nicht erwartet hatten. Wir hatten viel mehr Material. Bei der Nacht der Kreativen wurde ja hervorgehoben, dass es eigentlich nicht Schnitt, sondern Montage heißen sollte. Das trifft es voll und ganz. Friederike hat mit einem frischen Blick auf's Storytelling geschaut. Teilweise haben wir ganze Stränge rausgehauen, andere Stränge umerzählt, obwohl man meinen sollte, dass dies bei so einer horizontalen Ausrichtung gar nicht geht. Unsere Redakteure Barbara Süßmann und Adrian Paul sind in der Entwicklung und beim Feinschliff immer mutig mitgegangen, das war eine sehr angenehme Zusammenarbeit.

SAM DAVIS: Wir sind ja ein Produzentenpaar und ergänzen uns sehr gut, teilen unsere Vision. Genauso ist das bei Florian und Friederike, die ja auch ein Paar sind. Die kennen sich so gut, sie wusste genau, welche Takes sie ausmustern musste und sie war brillant darin zu argumentieren, was sie aus welchen Gründen verwarf. Das war eine ganz tolle komplementäre Zusammenarbeit.

War "Schneller als die Angst" ein Projekt, dass Sie lange mit sich herumgetragen haben, und das erst durch das Aufkommen der Mediatheken Fahrt aufgenommen hat oder ist es ein Projekt, dass Sie ganz gezielt für eine Streaming-Auswertung produziert haben?

SAM DAVIS: "Schneller als die Angst" war als Online-first-Projekt konzipiert. Es musste alles sehr schnell gehen. Die Sender haben ihre Mediatheken-Offensive annonciert, wollten Netflix und Amazon Konkurrenz machen und brauchten daher entsprechendes Programm.

KIM FATHEUER: Als die Autoren Klaus Arriens und Thomas Wilke mit dem Projekt auf uns zukamen, war die Grundidee schon da, aber es war in einer anderen Tonalität mit Fokus auf dem Polizeikollegium für einen ganz anderen Sendeplatz entwickelt. Im Gespräch mit Jana Brandt und Sascha Schwingel haben wir dann vorgeschlagen es für die Late-Prime umzuentwickeln. Damit konnten wir uns von Sendeplatzerwartungen frei machen und Christoph Pellander ist diesen mutigen Weg mitgegangen. Das war der Schlüssel zum Erfolg für die Mediathek-first-Auswertung und dafür, dass es non-linear wie linear gut funktioniert hat. Später gab es nochmals Überlegungen, es in die Prime Time zu holen. Davon haben wir dringend abgeraten, weil es nicht konventionell genug einen der bestehenden Sendeplätze bedient. In der Late Prime war es ein Aufrüttler, eine Steigerung nach dem "Tatort". Wir haben uns selbst gewundert, aber auch in der linearen Ausstrahlung sind die Leute bis zur letzten Folge stabil dabei geblieben. Ich glaube, in der Prime Time wäre das so nicht der Fall gewesen.

Der non-lineare Erfolg war ja besonders gewaltig.

SAM DAVIS: Ja. Auch hier haben es die Leute immer bis zum Ende geschaut. Wir waren im ersten Halbjahr mit 7,17 Mio. Abrufen die Nummer eins in der ARD-Mediathek.

Wie kam es dazu, dass Sie sich Magdeburg als Schauplatz ausgesucht haben?

SAM DAVIS: Auftrag- und Anstoßgeber war neben der Degeto der MDR, und dort wollte man eine Serie, die im Sendegebiet spielt. Logistisch war Magdeburg nicht gerade einfach, aber für die Kreativität war es gut.

KIM FATHEUER: Wir hatten alle noch nicht in der Region gedreht, und am Anfang haben wir keine Motive bekommen, was natürlich damit zu tun hatte, dass jeder davor Angst hatte, dass wir Corona mitbringen. Es hat erst funktioniert, als wir eine einheimische Scout-Truppe am Start hatten. Das war der Schlüssel, dort überhaupt drehen zu können.

Dem Look der Serie hat dieser unverbrauchte Schauplatz auf keinen Fall geschadet.

KIM FATHEUER: Der Look hat natürlich in erster Linie mit der tollen Kameraarbeit von Marcus Kanter zu tun, der zusammen mit Florian Baxmeyer ein großartiges Konzept erarbeitet hat und spannende Optiken verwendet hat. Aber es stimmt schon. Wir haben den Magdeburg-Dreh als Chance begriffen, die Motive zu finden, die es anderswo in dieser Form nicht gibt, um uns so eine neue Welt zu erschließen.

Könnten Sie sich eine Fortsetzung mit einer neuen Geschichte um Zielfahnderin Sunny Becker vorstellen? Vielleicht auch als Nachfolger für "Professor T" im seriellen Bereich?

SAM DAVIS: Wir haben ja auch Die Toten vom Bodensee" mit bald schon 20 Filmen. Das ist für uns wie eine Serie, nur eben mit Neunzigern.

Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen.

SAM DAVIS: Grundsätzlich ist es uns wichtig, unvergessliche Figuren zu schaffen, die sich als Serie fortsetzen lassen. Die Sunny Becker, die Friederike Becht hier geschaffen hat, ist sicher so eine Figur. Das ist nur bei der Senderentscheidung leider nicht das einzige Kriterium. Wir sind momentan mit verschiedenen Sendern in Gesprächen, über verschiedene tolle Serien. Je mehr man ausprobiert, je mehr man produziert, umso mehr Farben begegnet man im Regenbogen. Wir fokussieren uns immer auf unsere Figuren, das ist unsere Handschrift, aber jetzt begeben wir uns mit viel Freude auch in neue Genres und neue Formate.

Hat der Erfolg von "Schneller als die Angst" Sie für die neuen Player, für die reinen Streamer interessant gemacht?

SAM DAVIS: Absolut. Wir sind da auch gerade wegen einiger Serien in Verhandlungen. Die SVOD-Rechte von "Schneller als die Angst" werden vermutlich auch bei einem Streamer landen.

KIM FATHEUER: Ich glaube, unsere Bandbreite hat uns schon immer interessant gemacht. Wir haben immer versucht, uns so breit aufzustellen, dass wir für unsere Geschichten die richtige Spielfläche finden. Und "Schneller als die Angst" hat nun nochmal eine neue Facette gezeigt, die wir bedienen können. Je breiter wir uns austoben können, um so besser. Aber immer mit Blick auf den Zuschauer, der Zuschauer ist für uns der Star.

Kommen wir zu den "Toten vom Bodensee", die Sie nun schon im neunten Jahr produzieren. Wie erklären Sie sich den enormen Erfolg beim Publikum?

SAM DAVIS: Top secret! (lacht)

KIM FATHEUER: Wir haben großes Glück, dass wir ein großartiges Team vor und hinter der Kamera haben, das sehr kollegial zusammenarbeitet. Wir haben die Reihe rein von den Charakteren her entwickelt. Und wir wollten unbedingt eine steile Horizontale erzählen, was damals ein absolutes No-go war. Wir hatten in der Geschichte von Nora Waldstättens Hannah sogar einen Cliffhanger, der erst fünf Filme später aufgelöst wurde. Wir konnten das nur durchziehen, weil auch der ORF neben dem ZDF als Koproduktionspartner an Bord ist und für beide dadurch nicht so viel Risiko besteht. Gleichzeitig hatten wir vom ZDF die Anforderung einen düsteren Thriller zu erzählen.

SAM DAVIS: Und es gab die Ansage "Crime and Nature". Es sollte auch humorvoll sein, in Bezug auf Deutschland und Österreich. Aber wie findet man da die Mitte?

KIM FATHEUER: Uns war klar, dass das sehr leicht klamaukig werden konnte. Die einzige Lösung, die wir sahen, war, den Humor aus den Figuren zu generieren, aber nicht als culture-clash, sondern als character-clash. Wir haben recht schnell die Tonalität gefunden. Mit dem Buch von Thorsten Wettcke hat es Andreas Linke in der Regie schnell geschafft, die Figuren auf den Punkt zu bringen und daraus wurde so etwas wie eine Homecoming-Story. Es ist jedes Mal wie eine Klassenfahrt, weil immer das fast gleiche Team angerückt kommt. Das ist natürlich nur der Boden, auf dem etwas wächst. Aber das führt auch dazu, dass wir immer einen phantastischen Episodencast bekommen.

Sie haben im Frühjahr die Filme 16 und 17 mit Alina Fritsch gedreht, die Nora Waldstätten ersetzt. Sind Sie da Opfer des War of Talent geworden?

KIM FATHEUER: Nein. Es war terminlich in diesem Jahr leider nicht möglich, dass Nora dabei ist. Von einem anderen Angebot ist uns nichts bekannt. Sie hat uns nicht den Rücken gekehrt. Aber Alina Fritsch ist eine absolute Bereicherung, wir sind alle schockverliebt. Sie bringt noch einmal einen ganz anderen Spin in die Dreierkonstellation mit Matthias Koeberlin und Hary Prinz als Oberländer und Komlatschek. Und sie hat eine spannende Backstory im Gepäck.

Könnte sie mehr als eine Zwischenlösung sein und das Team dauerhaft ergänzen?

KIM FATHEUER: Schaun' wir mal.

SAM DAVIS: Wir haben schon oft festgestellt, was für eine wunderbare Tiefe es generell im österreichischen Schauspiel gibt. Davon haben wir schon oft profitiert. Die haben alle Theatererfahrung und sind, glaube ich, rigoroser trainiert als in Deutschland.

Waren Sie auch verwundert, als das ZDF den Krimi "Der Kommissar und der See" ankündigte, der auch in Lindau spielt? Network Movie fischt da mit Walter Sittler in Ihren heiligen Gewässern ...

SAM DAVIS: Im Bodensee gibt es genug Wasser. Das wäre ja so, als würde man sagen, es gäbe zu viele L.A.-Serien. Walter Sittler ist ein hervorragender Schauspieler. Wenn das Qualität hat, ist es für alle gut. Schade ist nur, dass jetzt die Preise am Bodensee wahrscheinlich noch mehr in die Höhe gehen. Das ist ohnehin schon ein teures Pflaster, und "Die Toten vom Bodensee" ist ja auch eine hundertprozentige Reiseproduktion.

Wie weit in die Zukunft können Sie mit der Reihe planen?

KIM FATHEUER: Ein Jahr. Aktueller Stand ist, dass wir mit Film Nummer 16 und 17 in der Postproduktion sind, Film Nummer 15 wird voraussichtlich im Herbst ausgestrahlt. Cornelia Gröschel spielt darin eine ganz besondere Episodenrolle.

SAM DAVIS: Wir drehen einen Film nach dem anderen. So schaffen wir es, kreativ zu bleiben. Wir sehen jeden Film als neue Sache. Wenn man zu viele Folgen in die Zukunft plant, fehlt meiner Meinung nach die Frische.

KIM FATHEUER: Ich erinnere mich noch an die Anfänge, da haben wir kilometerlange Bibeln geschrieben, die wir dann ein Jahr später wieder in die Tonne geworfen haben. Wir können für die Zuschauer nur erfrischend sein, wenn wir die Wege gehen, die wir vorher auch noch nicht antizipieren konnten.

Sie haben Ihre Firma einst mit Beta Film gegründet. Wie wirkt sich diese Partnerschaft auf Projektakquise und -entwicklung aus? Haben Sie dadurch das Potential für eine internationale Auswertung stärker im Blick?

SAM DAVIS: Es gibt bei uns schon einen europäischen Gedanken, wir gehen u.a. zwei europäische Serien an. Wir fühlen uns ohnehin international. Von Köln aus gibt es vier oder fünf europäische Hauptstädte, die näher sind als die eigene. Beta ist gerade bei den europäischen Projekten ein traumhafter Partner, weil sie die Verbindungen zu den internationalen Playern haben. Es gibt durch unseren Shareholder bereits ein Netzwerk, das wir nutzen können. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass sich ein Programm zunächst einmal national im eigenen Markt behaupten muss, um für eine internationale Auswertung in Frage zu kommen. Ein gutes Beispiel, bei dem wir von der Beta profitieren konnten, ist "Professor T.". Durch die Beta haben wir den Produzenten und die Drehbücher kennen gelernt, noch bevor das belgische Original gedreht wurde, und ich habe sofort gesagt, dass ich davon die deutsche Adaption machen möchte.

KIM FATHEUER: Ich sehe unsere Zusammenarbeit mit der Beta als einen natürlichen Match. Ich glaube nicht, dass wir deswegen, weil die Beta unser Partner ist, internationaler denken. Ich glaube, wir sind mit der Beta zusammengekommen, weil wir beide vom kommerziellen Erzählen, vom kommerziellen Fernsehen kommen. Und wenn das über den deutschen Tellerrand hinaus geht, um so besser.

SAM DAVIS: "Schneller als die Angst" ist für die Beta übrigens auch ein großer Auslandserfolg und wurde u.a. an den ORF, zu Disney Plus in Spanien und Walter Presents in Australien und Neuseeland verkauft. Zuletzt ging die Serie unter anderem an HOT in Israel, RAI in Italien und Topic für Kanada und USA.

Was steht als nächstes für Sie, für die Rowboat an?

KIM FATHEUER: Ganz kurzfristig steht für mich ein Flug nach Korea an, gemeinsam mit der Autorin Britta Stöckle. Wir werden nämlich am 22. September mit unserem ZDF-Drama Bring mich nach Hause" beim Festival in Seoul mit dem "Best Drama Award" ausgezeichnet. Die Regisseurin Christiane Balthasar kann uns leider nicht begleiten, weil sie dreht. Aber wir freuen uns alle sehr über die Anerkennung aus diesem für exzellentes Drama bekannten Markt.

Ansonsten hat sich für uns in den letzen Jahren bewährt mit Drehstartmeldungen zu überraschen und nicht mit vager Planung. Gerade genießen wir zunächst mal die spannenden Gespräche und loten aus, wie Visionen zusammenpassen.

Das Interview führte Frank Heine