Wolfram Weber: "Eine glückliche Fügung"

Das 25-jährige Jubiläum seines Cinecittá war von Corona geprägt, zu seinem eigenen 75. Geburtstag arbeitet Wolfram Weber nun gegen zusätzliche Herausforderungen an - und tut dies weiter mit dem unerschütterlichen Glauben an die Zukunft des Kinos.

BLICKPUNKT: FILM: Wenn man sich die Herausforderungen betrachtet, mit denen Kinos aufgrund von Pandemie und Krieg nun schon seit geraumer Zeit zu kämpfen haben - und auf Sicht noch werden kämpfen müssen: Woraus schöpfen Sie die Motivation, weiter mit Leidenschaft Kino zu machen?

WOLFRAM WEBER: Wir können mit dem Cinecittá auf eine enorme Erfolgsgeschichte zurückblicken. In den mittlerweile gut 25 Jahren, die wir dieses Haus nun schon betreiben, konnten wir über 45 Mio. Besucherinnen und Besucher begrüßen. Das liegt natürlich auch am idealen Standort mitten in Nürnberg, ich betrachte es nach wie vor als großes Highlight, dass so ein Projekt realisiert werden konnte und dass die Stadt ihm noch so positiv gegenübersteht wie am ersten Tag. Vor allem aber sehen wir selbst in Zeiten mit derart schwierigen Rahmenbedingungen, dass unser Konzept nach wie vor aufgeht und von allen Altersgruppen sehr gut angenommen wird: die Kombination von Kino und Gastronomie, die breite Auswahl in beiden Bereichen - und das unbedingte Qualitätsbewusstsein.

B:F: Sie kommen mit der Situation also vergleichsweise gut zurecht?

WEBER: Natürlich haben wir das Besucherniveau von vor der Pandemie im laufenden Jahr noch nicht wieder erreicht, vor allem die ersten drei Monate 2022 waren durch die bekannten Einschränkungen noch sehr belastet. Ab April hatten wir es dann leider mit einer Hitzewelle zu tun, die in dieser Form nicht eingeplant war - weswegen wir im Mai und im August die von uns vorab veranschlagten Zahlen nicht ganz erreicht haben. Aber vor allem im Juni und Juli lief das Geschäft gut. Insgesamt stimmt die Richtung und in der Summe sind wir durchaus einigermaßen zufrieden.

B:F: Sie haben aber auch gespürt, dass es im Arthouse schwieriger lief?

WEBER: Absolut. Im Erlanger Manhattan, das ja ein Deluxe-Kino ist, merken wir das nicht so sehr, aber im Metropolis und der Meisengeige waren die Zahlen bis zuletzt noch recht überschaubar. Wir haben es im Arthouse einfach mit einem älteren Publikum zu tun, bei dem nach wie vor gewisse Bedenken vorhanden sind. Ich denke, dass die Pandemie wirklich weitgehend aus den Köpfen verschwunden sein muss, bevor wir an dieser Stelle wieder an alte Zeiten anknüpfen können. Da können wir selbst auch nicht viel machen, außer auf die Sicherheit des Kinoerlebnisses hinzuweisen; zusätzlich bieten wir nach wie vor - außer in den Deluxe-Sälen, wo die Abstände ohnehin größer sind - einen freien Platz zwischen den Buchungsgruppen an. Ein weiterer Grund für die Schwierigkeiten im Arthouse ist sicherlich auch die Unmenge an kleineren Filmen. Das ist einfach ein wenig zu viel des Guten, das macht es für das Publikum auch nicht einfacher, eine Auswahl zu treffen.

B:F: Insgesamt gehen Sie aber davon aus, dass man an das Vor-Pandemie-Niveau wieder wird anknüpfen können, wenn sich die Situation wieder einigermaßen normalisiert?

WEBER: Ich sehe, auch vor dem Hintergrund der Blockbuster-Erfolge der letzten Monate, keinen Grund für die Annahme, Kino könne grundsätzlich an Attraktivität eingebüßt haben. Natürlich haben die Menschen ihre Erfahrungen mit Streaming gemacht. Darin sehe ich auch kein grundsätzliches Problem, ich nutze es ja selbst. Entscheidend ist, dass wir von zwei völlig unterschiedlichen Bereichen sprechen, man kann Streaming einfach nicht mit dem Gruppenerlebnis vergleichen, das Kino bietet. Wir brauchen gute Filme, die auch gut herausgebracht werden. Aber daran soll es sicherlich auch in Zukunft nicht mangeln, schließlich gibt es keinen Zweifel daran, dass die erfolgreiche Kinoauswertung auch die weiteren Auswertungsstufen beflügelt.

B:F: Was waren vor der Pandemie die größten Herausforderungen, die Sie in Ihrer Karriere als Kinomacher bislang bewältigt haben?

WEBER: Eine enorme Herausforderung war es natürlich, ein Projekt wie das Cinecittá überhaupt hinzubekommen, wir sind da ja mit recht überschaubaren Eigenmitteln rangegangen. Die diversen Erweiterungen waren dann vergleichsweise einfach umzusetzen - auch wenn eine davon uns tatsächlich einen größeren Schock bescherte. Denn kurz nach der Fertigstellung des entsprechenden Saals hat Imax seine Strategie komplett über den Haufen geworfen - und damit auch unser Konzept, das auf den Imax-Kurzfilmen beruhte, die man im Stundentakt zeigen konnte. Das hatte auch hervorragend funktioniert, wir hatten über 500.000 Besucher dort, bevor es nicht mehr umsetzbar war. Die Hollywood-Filme, auf die Imax plötzlich setzte, hatten wir mit unseren anderen Sälen hingegen schon abgedeckt, das hat unsere Kalkulation ordentlich durcheinander gebracht und war schon eine kleine Katastrophe. Letztlich haben wir den Saal aber "umwidmen" können und bieten mit dem CineMagnum jetzt das ultimative 3D-Erlebnis unabhängig von Programmvorgaben. Dass die Pandemie alle bisherigen Herausforderungen in den Schatten stellt, muss ich ja ohnehin nicht betonen...

B:F: Wie hat es Sie eigentlich einst in die Kinobranche verschlagen?

WEBER: Das verdanke ich tatsächlich einer Idee aus meiner Studienzeit. Ich war Anfang 20, als bei mir und meinen beiden Brüdern der Gedanke aufkam, Kino und Kneipe miteinander zu kombinieren - und so haben wir noch vor der Eröffnung solcher Institutionen wie dem Abaton in einer ehemaligen Backstube die Meisengeige ins Leben gerufen. Das war damals vom ersten Tag an ein Riesenerfolg, die Leute haben uns förmlich überrannt - und mich hat das Kinomachen dann auch dauerhaft nicht mehr losgelassen.

B:F: Ein Multiplex schwebte Ihnen damals aber noch nicht vor?

WEBER: Nein, gar nicht, das war eher eine glückliche Fügung. Der Erfolg mit der Meisengeige ließ mich zwar nach einem größeren Projekt suchen, aber auch das, was wir heute als das Cinecittá kennen, war ja ursprünglich viel kleiner geplant gewesen. Angedacht waren zunächst fünf, maximal sechs Säle in einem Neubau der Nürnberger Stadtbibliothek. Von diesem Projekt hat sich die Stadt dann allerdings verabschiedet, woraufhin wir ein richtig großes Kinoprojekt erst ins Gespräch brachten - und der damalige Bürgermeister hat uns dann sehr dabei unterstützt, den Weg dafür in der Verwaltung gehen zu können. Ich bin heute noch überrascht und dankbar, dass sich am Ende alles so gefügt hat.

B:F: Dinge sehr entschieden anzupacken, scheint aber seit jeher ein Leitmotiv für Sie zu sein?

WEBER: Halbe Sachen zu machen, war in der Tat nie meines - und wir haben uns im Cinecittá, wie später auch im Manhattan, von Anfang an stets bemüht, mit der bestmöglichen Technik zu arbeiten. Eine absolute Zäsur bedeutete dabei natürlich die Digitalisierung - und ich denke, es hat mich schon ein wenig beeinflusst, unter anderem im Rahmen von Imax-Konferenzen James Cameron frühzeitig über technische Möglichkeiten und vor allem 3D schwärmen zu hören, noch bevor sich auch in der Praxis erweisen konnte, dass die digitale Projektion 3D tatsächlich in nie dagewesener Qualität ermöglichte. Wir haben uns damals jedenfalls sehr schnell entschieden, an dieser Stelle voll mitzugehen. Wir waren, wenn ich mich recht erinnere, das deutschlandweite erste voll digitalisierte Multiplex - und wir konnten "Avatar" in fünf Sälen in 3D spielen. Das hat uns 240.000 Besucher alleine mit diesem Film eingebracht und quasi auf einen Schlag mehr als die Hälfte der Kosten für die Digitalisierung des kompletten Komplexes refinanziert.

B:F: 3D-Filme sind laut Ihrer eigenen Statistik im Cinecitta weiterhin Publikumsmagnet. Wieso, glauben Sie, heben Sie sich an dieser Stelle doch recht deutlich von den Zahlen im Gesamtmarkt ab?

WEBER: Ich denke, dass ein ganz entscheidender Grund war, dass wir auch in der frühen Blütephase des Formats nie gierig wurden. Ein 3D-Erlebnis wie jenes von Avatar mag Aufpreise zwischen drei und fünf Euro durchaus rechtfertigen, aber das lässt sich nun einmal ehrlicherweise nicht von allen Filmen behaupten. Wir haben uns deswegen für einen niedrigen Zuschlag von 1,50 Euro entschieden. Das signalisiert immer noch Wertigkeit, schmerzt aber auch nicht, wenn der - ohnehin immer subjektiv empfundene - Mehrwert von 3D im Einzelfall einmal nicht so hoch ist. Damit sind wir sehr gut gefahren. Nicht zu sehr an der Preisschraube zu drehen, befreit allerdings keinesfalls von der Notwendigkeit, stets wirklich gute 3D-Qualität in der Projektion zu bieten, gerade auch was die Lichtstärke anbelangt. Wir nutzen in den meisten Sälen Doppelprojektion und haben im CineMagnum die perfekten Rahmenbedingungen, auch dank der extragroßen 3D-Brillen, die wir nutzen. Idealer Weise soll das Verhältnis von Leinwandgröße zum Sitzabstand jener sein, dass das Publikum die Ränder des Bildes nicht wahrnimmt und es wirklich voll in den Film eintauchen kann. Dass wir das ermöglichen und 3D ernst nehmen, hat sich in Nürnberg und Umgebung herumgesprochen, denke ich.

B:F: Was erwarten Sie sich von Avatar: The Way of Water" - der ja auch ein weiterer Anlauf sein wird, HFR zu etablieren.

WEBER: Der Trailer sieht jedenfalls schon wieder einmal fantastisch aus, das 3D ist wirklich perfekt. Ich gehe also fest davon aus, dass das wieder ein Riesenhit wird. Inwiefern HFR eine Rolle spielt, kann ich noch nicht beurteilen. Wenn es dazu beiträgt, das 3D noch überzeugender zu machen, ist es sicherlich begrüßenswert; als Schlagwort löst es beim Publikum aber vermutlich erst einmal wenig aus.

B:F: Als einziges Kino in Bayern verfügt das Cinecittá mittlerweile über einen LED-Screen. Wie wird dieses Angebot angenommen?

WEBER: Das war gar nicht so einfach umzusetzen, schließlich ist man bei den verfügbaren Größen an relativ enge Vorgaben gebunden. Glücklicherweise bot unser ehemaliges MAD-Kino, das wir zuvor schon zum Deluxe-Saal umgerüstet hatten, genau die richtigen Dimensionen. Das Publikum zeigt sich begeistert vom brillanten Bild und wir merken tatsächlich, dass dieser Saal ganz bewusst gewählt wird. Dementsprechend träumen wir davon, das Ganze noch größer aufzuziehen - und die LED-Technik in den CineMagnum-Saal zu holen. Um solche Dimensionen zu ermöglichen, müssen die Hersteller zwar noch am einen oder anderen Detail feilen - aber wir sind optimistisch, dass es in ein paar Jahren wirklich so weit sein könnte.

B:F: Schon das MAD-Kino hatte Bewegungssitze, D-Box ist in mehreren Sälen installiert - aber 4DX war bislang kein Thema für Sie?

WEBER: Wir haben darüber tatsächlich schon geraume Zeit verhandelt, bevor in Deutschland der erste 4DX-Saal eröffnet wurde. Am Ende konnten wir uns aber nicht über das Konzept einigen. Wir wollten auch kurze Filme zeigen können, wie sie damals im MAD-Saal liefen, das wurde abgelehnt. Deshalb ist das momentan kein Thema für uns.

B:F: Die beiden weltweit mit Abstand erfolgreichsten Filme der Pandemie kamen mit einem Kinofenster "klassischer" Länge auf die Leinwand, mittlerweile erhalten auch erste Produktionen, die ursprünglich nur für den Stream gedacht waren, einen exklusiven Kinostart. Sehen Sie einen beginnenden Sinneswandel nach den Turbulenzen in den ersten Pandemiejahren?

WEBER: Wir haben in der Pandemie viele Experimente gesehen, die meiner Ansicht nach vor allem aus der Not geboren und flächendeckenden Kinoschließungen geschuldet waren. Ich war von Anfang an sehr skeptisch, dass sie dauerhaft Bestand haben würden. Warum sollten sie auch? Das Kino ist nicht nur ein enorm wichtiger Umsatzbringer, sondern auch die beste und wichtigste PR-Maschine. Ein erfolgreicher Kinostart macht einen Film auch in den folgenden Auswertungsstufen umso erfolgreicher und wertvoller. Dieses Instrument zu schwächen oder gar aus der Hand zu geben, wäre aus Produzentensicht doch völlig widersinnig.

B:F: Wie sehr hat sie die Idee des Kinofestes überzeugt?

WEBER: Grundsätzlich stehe ich dem absolut positiv gegenüber, zumal wir alle die erfolgreichen Vorbilder aus anderen Ländern kennen, allen voran Frankreich. Schade finde ich, dass das wichtigste Alleinstellungsmerkmal des Kinos, das Gruppenerlebnis, in der Außenkommunikation bei diesem ersten Aufschlag etwas zu kurz kam. Tatsächlich haben wir nicht das Material des HDF verwendet, sondern uns Bilder und Clips zusammengesucht, die unserer Meinung nach besser vermitteln, was Kino eigentlich bedeutet. Problematisch war in Zeiten, in denen wir uns mit steigenden Kosten in allen Bereichen konfrontiert sehen, natürlich auch das extrem günstige Ticket als zentraler Anreiz. In einem so großen Haus wie dem Cinecittá hätte es unter dem Strich schon einen Riesenverlust bedeutet, in allen Sälen mitzugehen. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, in diesem Jahr erst einmal nur zwei Säle für Fünf-Euro-Vorstellungen vorzuhalten, zudem haben wir im CineMagnum und auf dem LED-Screen zwischen den Vorstellungen ein kostenloses Sonderprogramm mit Trailern und Clips gezeigt, um nicht nur Lust auf die Filme der kommenden Monate zu machen, sondern um auch in Kurzform demonstrieren zu können, was das Kino technisch so drauf hat.

B:F: Wie kritisch ist das Thema "Preis" derzeit generell zu beurteilen?

WEBER: Die Kosten für Unternehmen steigen drastisch, aber auch die Belastungen für die Bevölkerung nehmen zu. Deshalb ist das ein enorm kritischer Punkt. Ich fürchte, dass wir um leichte Preisanpassungen nicht herumkommen werden, aber man muss an dieser Stelle sehr behutsam agieren. Was mir in diesem Zusammenhang sauer aufstößt, ist die Neuregelung zum Mindestlohn. Gegen die Erhöhung auf zwölf Euro kann man grundsätzlich nichts sagen - aber ich verstehe nicht, weshalb man die Lohnnebenkosten bei den Minijobs komplett der Arbeitgeberseite zuschlägt, anstatt sie wie üblich zu teilen. Das verändert die komplette Struktur und bringt die benachteiligten Festangestellten zu Recht auf die Barrikaden. Das ist sicherlich nicht optimal aufgesetzt.

B:F: Unlängst überraschten Sie mit ungewöhnlichen Plänen, mit denen Sie auf die rasant steigenden Energiekosten reagieren wollen...

WEBER: Die Entwicklung bei den Gaspreisen kam für uns als absoluter Schock. 2013 hatten wir es geschafft, durch die Inbetriebnahme von zwei gasbetriebenen Blockheizkraftwerken unseren Strom weitgehend selbst und entsprechend günstig zu produzieren, gleichzeitig konnten wir die Wärme im Winter zum Heizen und dank einer Absorptionskältemaschine im Sommer für die Kühlung verwenden. Durch die Maßnahme haben wir damals unsere Energiekosten um mehr als die Hälfte senken können. Diese Blockheizkraftwerke weiter laufen zu lassen, ist angesichts der Entwicklung der Gaspreise auf Sicht aber nicht mehr sinnvoll; wir werden also künftig wieder mit Fernwärme heizen und unseren Strom, für den sich die Kosten allerdings auch vervielfacht haben, wieder anderweitig beziehen. Unter dem Strich heißt das, dass wir im kommenden Jahr bei weit über einer Mio. Euro an Kosten für Energie landen werden. Das ist schon wirklich dramatisch - dementsprechend loten wir jede Möglichkeit aus, die sich uns bietet.

B:F: Eine dieser Möglichkeiten sind tatsächlich Wasserkraftwerke?

WEBER: Wir haben das Glück, dass die Pegnitz direkt am Cinecittá vorbeifließt - und dass in der Altstadt bereits zwei Wehre vorhanden sind, die derzeit noch nicht für die Energieerzeugung genutzt werden. Wir stehen bereits in engen Gesprächen mit den Behörden und sind relativ optimistisch, dass sich schon kurzfristig Flusskraftwerke realisieren lassen. Ohnehin zeigt sich die Stadt in Energiefragen derzeit sehr kooperativ. So wurde uns endlich die Installation einer Photovoltaik-Anlage genehmigt, da hatte das Amt für Denkmalschutz bislang stets Bedenken angemeldet, da die Nürnberger Altstadt als Gesamtensemble geschützt ist. Jetzt hat man sich bewegt. Unser Ziel ist es, rund 80 Prozent unseres Stroms wieder selbst erzeugen zu können. Gleichzeitig denken wir über die Nutzung einer Wärmepumpe nach, im Prinzip liegen die Voraussetzungen mit einem Tiefbrunnen im CineMagnum dafür bereits vor, da wären keine allzu großen Umbauten nötig. Und wir bemühen uns natürlich weiter, sämtliche Potenziale zum Energiesparen zu nutzen - was letzten Endes auch immer das nachhaltigste Vorgehen ist. Unter dem Strich hoffen wir, die Situation binnen zwei Jahren wieder in den Griff zu bekommen. Aber bis dahin müssen wir leider mit extrem hohen Energiekosten rechnen.

B:F: Langfristig würden die Maßnahmen die Position des Cinecittá auch dann stärken, wenn die derzeitigen Krisen einmal überwunden sein sollten?

WEBER: Letztlich sprechen wir von Maßnahmen, die wir ohnehin schon im Hinterkopf hatten, um mittelfristig unabhängig von fossilen Brennstoffen zu werden; spätestens 2045 soll mit deren Nutzung zur Stromerzeugung deutschlandweit ja auch Schluss sein. Insofern ziehen wir im Grunde das vor, was wir in fünf bis zehn Jahren sowieso hätten angehen müssen, um komplett auf erneuerbare Energie umzusteigen. Vor allem Putins Angriffskrieg zwingt uns jetzt, viel schneller zu agieren, auch wenn wir uns derzeit noch von den Folgen der Pandemie erholen müssen.

B:F: Laut offizieller FFA-Bilanz hat sich der deutsche Kinobestand im ersten Halbjahr 2022 gegenüber 2019 leicht erhöht. Überrascht Sie das?

WEBER: Ehrlich gesagt schon ein wenig, ich wäre eher von einem leichten Rückgang ausgegangen. Vermutlich spielen in diese Statistik auch Projekte hinein, die vor der Pandemie angestoßen und jetzt erst fertiggestellt wurden. Aber egal ob nun leichter Zuwachs oder leichter Rückgang: Wir sprechen von einem quasi stabilen Bestand, der meiner Ansicht nach auch Ausdruck der Tatsache ist, dass Kino immer noch eine tolle Sache ist - gerade auch in kleineren Orten.

B:F: Was macht Ihnen am meisten Sorgen, wenn Sie über die Zukunft Ihrer Branche nachdenken?

WEBER: Die mit Abstand größte Herausforderung liegt - und das beileibe nicht nur für unsere Branche - im Klimawandel, der in den kommenden Jahren das beherrschende Thema sein wird. Wenn alles so klappt, wie wir uns das vorstellen, werden wir unseren Beitrag leisten können - und generell ist die Kinobranche sichtlich bemüht, ihrer Verantwortung nachzukommen, auch Vorbildfunktion einzunehmen. Allerdings ist vieles nicht immer einfach umsetzbar. Als jemand, der viel in der Welt unterwegs ist, frage ich mich auch, wie es mit der Erreichbarkeit globaler Ziele aussieht, schließlich erleben wir immer wieder, wie Regierungen an manchen Stellen den Rückwärtsgang einlegen. Und mit extremer Sorge blicke ich auf den russischen Überfall auf die Ukraine. Das ist geradezu bizarr, ich hätte nie gedacht, dass so etwas mitten in Europa noch möglich sein würde.

B:F: Und woraus schöpfen Sie die meiste Hoffnung?

WEBER: Daraus, dass das Kino als Gruppenerlebnis unschlagbar ist und es auch weiter sein wird - und dass es tatsächlich ein relativ günstiges Vergnügen ist, das den Vergleich mit keiner anderen Freizeitaktivität scheuen muss. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es auch die nächsten Jahrzehnte gut laufen wird, unser derzeitiges Problem sind ja außergewöhnliche Zusatzbelastungen.

B:F: Wenn Sie einen Wunsch zum 75. frei hätten - wie würde dieser lauten?

WEBER: In erster Linie würde ich mir wünschen, dass dieser furchtbare Krieg zu Ende geht, ohne dass der Despot seine Ziele erreicht. Und dann wünsche ich mir natürlich, dass die Pandemie nicht noch einmal aufflammt, beziehungsweise, dass die Politik lernt, damit umzugehen. Gerade die jetzige Situation, in der wir mit sehr hohen Zahlen zurechtkommen, die überdies nur die Spitze des Eisbergs darstellen dürften, lässt mich nur umso mehr zweifeln, ob die scharfen Restriktionen der Vergangenheit wirklich in dieser Form nötig waren.

Das Gespräch führte Marc Mensch