Filmpolitische Leipzig-Debatte: "Das wird der schwerste Winter"

Zu Beginn der filmpolitischen Debatte zur Filmkunstmesse Leipzig stand die knallharte Analyse, an der angesichts rasant steigender Energiepreise auch kein Weg vorbei führte: Denn in einer Situation, in der sich der Markt langsam wieder erholt, in dem nach Einschätzung von Christian Bräuer auch im Arthouse-Markt wieder positive Impulse zu sehen sind (und gerade das Kinofest für solche gesorgt habe), steuert man nun auf eine Situation zu, die wenigstens so bedrohlich zu werden droht, wie die einst für historisch erachtete Corona-Krise. Die ohnehin noch nicht überstanden ist - insbesondere hinsichtlich des Besuchsverhaltens gerade der älteren Zielgruppe und mit bangem Blick auf mögliche Maßnahmen im Winter.

Sich verfünffachende Energiepreise - und das sei das Mindeste, wovon man aktuell ausgehe - werde sich kein kleines Haus, kein Landkino, keine Arthouse-Spielstätte leisten können, brachte es Bräuer nüchtern auf den Punkt; zumal der Rückstand im Arthouse zu den Vor-Pandemie-Zahlen im Schnitt noch überdurchschnittlich hoch ist; er selbst habe von vielen Betreibern gehört, dass sie 2022 allenfalls auf der Hälfte des normalen Niveaus liegen würden. Eine Einschätzung, die am Folgetag von aktuellen Zahlen der FFA gestützt wurde.

Die Kinos, so der Vorstandsvorsitzende der AG Kino-Gilde, seien ausgezehrt - und steuerten seinem Eindruck nach einmal mehr auf eine Situation zu, in der man sich zunächst überfordert fühlen könne. "Ich habe das Gefühl, das wird der schwerste Winter", so Bräuer. Kurzfristige Hilfsprogramme seien jetzt ebenso unverzichtbar, wie mittel- und langfristige Maßnahmen der Kinos, um Energie zu sparen, nachhaltiger zu werden, so weit wie möglich auch zu "Selbstversorgern" in Sachen Energie zu werden.

Ein bedrohliches Szenario, das auch seitens der Politik erkannt worden sei, wie Sabine Verheyen als Vorsitzende des Kulturausschusses im Europäischen Parlament betonte. Die Kombination aus Besuchszurückhaltung und rasant steigenden Preisen könne das Aus für Einige bedeuten - dementsprechend müsse man "dran bleiben", ansonsten wären die Bemühungen während der Corona-Krise am Ende "umsonst". Jenseits der Zusage, auch auf EU-Ebene werde geschaut, was man tun könne, konnte sie allerdings keinerlei konkrete Versprechen machen.

Ganz im Gegenteil musste sie noch ihrerseits ein wenig zur gedämpften Stimmung innerhalb der Filmbranche insgesamt beitragen. Denn auch wenn der Kulturausschuss hierzu eine klare Haltung im Sinne der Kultur habe, gebe es seitens des Binnenmarktausschusses erheblichen Druck auf das Territorialitätsprinzip und damit auf eine zentrale Grundlage der Filmfinanzierung. Sie habe Sorge, dass die Kommission diesem Druck am Ende nachgeben werde. Was, so Verheyen, "eine absolute Katastrophe" wäre.

Eine entsprechende Einschätzung kam auch von Christian Bräuer, der für den Fall einer Aufhebung des Territorialitätsprinzips den "Tod der unabhängigen Produktionswirtschaft" sieht. Das europäische Kino werde es unter solchen Voraussetzungen dann nicht mehr geben, so seine düstere Prognose. Jenny Walendy vom kürzlich von MUBI übernommenen Weltvertrieb The Match Factory, die auch im Vorstand des Verbands der Filmexporteure sitzt, sprach nüchtern vom "Ende unseres Geschäftsmodells" sollte das Territorialitätsprinzip fallen; auch Torsten Frehse bezeichnete es als "überaus wichtig".

Demgegenüber sah Christiane Sommer als Vorstandsmitglied des Produzentenverbandes und ehemalige SPIO-Vizepräsidentin unter den von Verheyen knapp skizzierten Themen einen gänzlich anderen Punkt, dem man größtmögliche Aufmerksamkeit widmen müsse: Dem Streben nach Investitionsverpflichtungen, die Gelder der großen Plattformen nicht nur gezielt in unabhängige Produktionen lenken würden, sondern die auch mit einem Rechterückbehalt der Produzenten verbunden seien. In diesen Sinne hoffe man auch auf eine Anpassung der GMPF-Richtlinie.

Was indes schon Verheyen mit Blick auf Investitionsverpflichtungen angemerkt hatte: Dass entsprechende Produktionen dem Kino zugute kämen, sei keineswegs zwangsweise Folge - und zu etwaigen europäischen Vorhaben, die sie in diesem Kontext schlicht als "nicht hilfreich" bezeichnete, würde auch eine Neudefinition des "europäischen Films" zählen, sollte diese ernsthaft auf den Tisch kommen; aktuell höre man dazu nur Gerüchte.

Unterdessen machte Torsten Frehse noch einmal entschieden auf die besonders prekäre Situation vieler Verleiher aufmerksam: Diese hätten im Zuge der Corona-Krise noch "viel mehr aufzuholen" als die Kinos, oftmals seien Mindestgarantien nicht mehr erwirtschaftet worden. Generell sehe man im Vorstand der AG Verleih ein spezifisch deutsches Problem wegen der besonders strengen Corona-Auflagen, eine etwaige Rückkehr einer Maskenpflicht im Kino würde laut Frehse zum "Desaster". Generell beklagte er - leicht überspitzt - eine "Kriminalisierung" der Kulturorte über deren vergangene Benachteiligung gegenüber anderen Branchen. Die dadurch ausgelöste Stigmatisierung gehe nicht so schnell wieder weg - und sei mit ein Grund für das "Altersproblem", das man aktuell habe. Ergo müsse man politisch mehr Druck machen - mit den Startterminen jedenfalls gehe man seitens Neue Visionen derzeit sehr vorsichtig um.

Christiane Sommer wiederum wollte die "Krise des Arthouse" nicht als deutsches Phänomen sehen, sie habe in der jüngeren Vergangenheit eher einen Mangel an "wirklich tollen" Arthouse-Titeln beobachtet. Sie sieht Maßnahmen vor allem beim Ticketpreis angezeigt, der insgesamt "flexibler" werden müsse. Dies sei ein großes Feld, über das man zu sprechen gefordert sei.

Während Jenny Walendy von einem "knallharten Auswahlprozess" berichtete, der bei der Filmakquise bereits seit Jahren usus sei, müsse man dennoch "noch selektiver" werden und sich auf die besten Filme konzentrieren, denn das größte Problem sei das Überangebot. Das sekundierte Frehse, der auch anmahnte, noch stärker in der Zielgruppenarbeit und bei der Eventisierung von Starts zu werden.

Dass (ab einer gewissen Größenordnung) mehr Filme nicht zu mehr Besuch führen, ist ohnehin ein Mantra von Christian Bräuer. Doch obwohl es um Relevanz gehe, sei kulturelle Vielfalt eben auch das, was sich jenseits der großen Hypes abspiele. Und während Frehse eine kritische Haltung gegenüber Streamern einnimmt, plädierte Bräuer dafür, "über alle Formen der Kooperation" zu sprechen - und das gerade in einer Zeit der Marktmachtkonzentration im klassischen Kinobusiness. Während die zögerliche Haltung der älteren Generation zweifelsohne ein Problem sei, sehe er auch den positiven Aspekt des Zuspruchs durch das junge Publikum. Denn an dieser Stelle entstünden auch Potenziale für die Zukunft.

Einen potenziell enorm positiven Effekt verspricht sich Frehse von Abomodellen, wie sie auch in Deutschland unter anderem von der Yorck-Gruppe bereits genutzt würden, im nahen Ausland (unter anderem Frankreich und den Niederlanden) aber bereits auf breiterer Basis Fuß gefasst hätten. Gerade für das Arthouse könne dies ein "wahnsinniger Gewinn" sein. Eine Einschätzung, die in Leipzig tatsächlich mehrfach zu hören war - auf Panels und abseits davon.

Walendy schließlich verwies generell auf die Notwendigkeit, Impulse zu setzen - und dabei nicht zu erwarten, dass sich Dinge auf einen Schlag änderten. Dies sei eine "Traumvorstellung", dementsprechend sei wichtig, langen Atem zu haben und zu realisieren, dass man auch kleine Dinge verändern könne; dass man realistische Erwartungen an unmittelbare Effekte haben müsse.

Und "One size fits all", so das Schlusswort von Christian Bräuer, habe in der Kinobranche ohnehin noch nie Sinn gemacht...