"Das sind keine guten Nachrichten"

Traditionell bietet die Vorstellung der Porgrammkinostudie in Leipzig jenseits des ohnehin interessanten Rückblicks auf das Vorjahr noch erheblichen Mehrwert in Form aktueller Detailbetrachtungen zur Entwicklung des Gesamtkinomarktes im laufenden Jahr. Und der letzte Filmkunstmesse-Auftritt von Frank Völkert in der Position des stellvertretenden FFA-Vorstands machte diesmal nicht nur keine Ausnahme von dieser Regel. Sondern er widmete den jüngsten Erkenntnissen besonders viel Raum - und lieferte damit noch wertvollen zusätzlichen Kontext zur Halbjahresbilanz der FFA, die vor wenigen Wochen veröffentlicht wurde.

Zunächst einmal zu einer interessanten Ergänzung zu den Zahlen des Vorjahres: So stieg bei den Programmkino-Leinwänden der Anteil mit sogenannten "Nullmeldungen" an die FFA zwischen 2019 und 2021 von einem auf fünf Prozent. Bei den restlichen Leinwänden war dieser Zuwachs sogar höher; dort wurden aus einem ganze sechs Prozent. Ein möglicher Hauptgrund hierfür sei nicht zuletzt die (zeitweise) Nicht-Bespielung von Sälen aufgrund von Personalmangel oder Schließungen an einzelnen Wochentagen.

Auch einen der zentralen Punkte der Halbjahresbilanz - das durchaus überraschende Wachstum des Kinobestandes - konnte Völkert anhand neuer Detailauswertungen bis zu einem gewissen Grad relativieren. Denn der positive Saldo von 16 Leinwänden, um die sich der Kinobestand gegenüber dem ersten Halbjahr 2021 erhöhte, setzt sich aus 37 Neueröffnungen, 13 Wiedereröffnungen und 34 Schließungen zusammen. Und hier zeigt sich, dass das Wachstum den sogenannten Kino-Sonderformen (darunter kommunale Kinos und Open Air) geschuldet ist. Denn auf diese entfielen 68 Prozent der Neueröffnungen, 54 Prozent der Wiedereröffnungen - aber nur 24 Prozent der Schließungen.

Die massive Bremswirkung, die die Corona-Situation im Winter auf die Erholung der Kinos hatte, illustrierte Völkert mit einem neuen Vergleich: So wurden im ersten Halbjahr 2022 rund 19 Prozent weniger Tickets verkauft als im zweiten Halbjahr 2021. Dazu passt, dass es im ersten Halbjahr an der ansonsten klassischen "Saisonalität" fehlte. Denn wo sich die monatlichen Besuchszahlen 2019 von Januar bis Juni graduell nach unten bewegten; war 2022 (allerdings mit Ausschlägen nach oben und unten im März bzw. April eine gegenläufige Bewegung zu erkennen; der April war der stärkste, der Juni der zweitstärkste Monat des ersten Halbjahres.

Auch wie stark die - im Arthouse ebenso klar zu beobachtende - Konzentrierung auf Toptitel ausfällt, illustrierte Völkert. Denn wo der Besuchsanteil der Top-Ten-Filme im Gesamtmarkt in den ersten Halbjahren 2018 und 2019 bei 38 bzw. 39 Prozent lag, stieg er 2020 auf 43 und 2022 auf 56 Prozent (2021 waren die Kinos bekanntermaßen geschlossen).

Unterdessen könnte man die nächste Statistik durchaus positiv betrachten - denn wer ins Kino geht, gönnt sich offenbar auch etwas. Denn obwohl der durchschnittliche Eintrittspreis zwischen den ersten Halbjahren 2019 und 2022 um sieben Prozent stieg, erhöhte sich im gleichen Zeitraum der Anteil der Besuche mit Verzehr von 60 auf 69 Prozent. Und damit nicht genug: Wer etwas verzehrte, gab in den ersten sechs Monaten 7,87 Euro aus; im Vergleichszeitraum 2022 im wahrsten Sinne des Wortes "satte" 9,12 Euro. Was sich bei einem durchschnittlichen Eintrittspreis von zuletzt 9,21 Euro in Ausgaben von 18,33 Euro pro "Verzehrer" übersetzt.

Diese Zahl nahm Völkert zum Anlass für eine grobe Hochrechnung und eine Warnung vor einem überzogenen Drehen an der Preisschraube. Denn für die durchschnittliche vierköpfige Familie summiere sich ein Kinobesuch angesichts dessen schnell auf 80 Euro. Was natürlich nur eine sehr grobe und womöglich überzogenen Rechnung darstellt, geht sie doch davon aus, dass die Kinder den vollen Erwachsenenpreis zahlen und jeder in der Familie gleich viel konsumiert. Aber sei es drum, schließlich ging es auch darum, einen Punkt zu unterstreichen: Denn mit 80 Euro fehlten weniger als zehn Euro für die Kosten eines Jahresabos für Amazon Prime.

Nicht dass man das aus Sicht des Autors 1:1 vergleichen könnte - aber ein ganz wesentlicher Aspekt bleibt. Denn die Verluste beim Kinobesuch konzentrieren sich nicht nur auf die Generation 60+ bei der Altersbetrachtung (minus 48 Prozent "Unique User" in 2022 ggü. 2019). Sondern vor allem überdeutlich auf die einkommensschwächeren Haushalte.

Bei einem monatlichen Haushalts-Netto-Einkommen bis 999 Euro gingen den Kinos im Halbjahresvergleich ganze 59 Prozent der besuchenden Personen verloren, zwischen 1000 und 1999 waren es noch 55 Prozent und sogar bei 2000 bis 2999 Euro noch 39 Prozent. Demgegenüber lag das Minus bei 3000 bis 3999 Euro bei "nur" 26 Prozent, bei Haushalten über 4000 Euro lediglich bei überschaubaren sieben Prozent. Anmerken darf man allerdings, dass die Dramatik dieser Erhebung ein wenig dadurch an Gewicht verliert, dass das durchschnittliche Netto-Haushaltseinkommen laut der Bundeszentrale für politische Bildung schon 2018 bei 3661 Euro im Monat lag. Zudem ist die Kino-Reichweite in niedrigen Einkommensgruppen auch per se grundsätzlich deutlich niedriger als in jenen mit zumindest durchschnittlichem Einkommen - eine Ausnahme bildeten laut einer FDW-Erhebung aus dem Jahr 2018 das Segment des monatlichen Nettoeonkommens unter 1000 Euro, wobei dies auf Personen zurückzuführen sei, die sich noch in Ausbildung bzw. Studium befinden.

Und noch ein Detail: Aus Haushalten, zu denen wenigstens ein Kind unter 14 Jahren zählt, gingen im Vergleich der ersten Halbjahre 2019/2022 nur 21 Prozent der Besuchenden verloren, in Haushalten ohne 36 Prozent. Was auch ein wenig gegen eine bisherige finanzielle Überforderung gerade von Familien spricht.

Trotzdem konnte Völkert seine Botschaften nur mit einem Satz zusammenfassen: "Das sind keine guten Nachrichten." Und eine noch schlechtere folgte: Angesichts von Inflation und Rezession brauche es einen "Kinobooster" mit öffentlichen Mitteln, anderenfalls würden viele Häuser die neue Wirtschaftskrise nicht überstehen. Steigende Kosten durch Mindestlohnerhöhung und drastische kletternde Energiekosten ließen sich aus den laufenden Erträgen schlicht nicht tragen.

Immerhin konnte Völkert versprechen, dass die FFA auch politisch jede Unterstützung liefern werde, die ihr möglich sei - und er sei sich sicher, dass auch die Politik die Branche nicht im Stich lassen werde. Ein Indiz dafür kam just heute aus dem Büro der BKM, die in einer Mitteilung Maßnahmen von Bund, Ländern und Kommunen ankündigte, um Hilfe im Angesicht der Energiekrise bereitzustellen.

Alles in allem, so Völkert, stehe das Kino vor "Riesenherausforderungen". Doch er sei nicht nur angesichts des bislang gezeigten Engagements zuversichtlich. Sondern vor allem auch aufgrund der Tatsache, dass die Marke Kino in der Bevölkerung nach wie vor außerordentlich positiv besetzt sei. Sein Fazit: "Überstehen ist alles!"