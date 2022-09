Bund plant Kultur-Hilfe bei Energiekosten

Wie die BKM im Anschluss an einen Bund-Länder-Austausch unter Beteiligung kommunaler Spitzenverbände erklärte, plant der Bund, Restmittel des Sonderfonds für Kulturveranstaltungen für Hilfen zur Bewältigung der Energiekrise einzusetzen. Zudem planen Länder und Kommunen eigene, weitere Hilfestellungen.

Bei einem digitalen Treffen unterstrichen Bund, Länder und kommunale Spitzenverbände die Bedeutung der Kultur und verabschiedeten gemeinsame Empfehlungen für den Fall einer Gasnotlage.

"Dass Bund, Länder und die Gemeinden in diesen schwierigen Zeiten zusammenstehen und aus Fehlern der Corona-Pandemie lernen, ist ein wichtiges Signal für die Kultur, für die Kulturschaffenden, für die Kultureinrichtungen", erklärte Claudia Roth im Anschluss an die Sitzung. Die Kulturstaatsministerin war im Anschluss an einen ersten Austausch im August erneut mit den Kulturministerinnen und -ministern der Länder sowie den kommunalen Spitzenverbänden zusammengekommen, um sich über die Folgen der Gasmangellage für die Kultur und geeignete Maßnahmen im Falle einer Gasnotlage zu verständigen.

Wie die BKM nun ankündigte, plant der Bund, Kultureinrichtungen in Deutschland bei der Bewältigung der rapide steigenden Energiekosten zu unterstützen. Hierfür sollen Restmittel des Sonderfonds des Bundes für Kulturveranstaltungen eingesetzt werden.

Eine zunächst einmal natürlich gute Nachricht, die allerdings schon aufgrund der nicht näher bezifferten Summe mit erheblichen Unwägbarkeiten verbunden ist. Denn selbst bei konservativen Schätzungen dürfte eine solche Restsumme nicht im Ansatz ausreichen, um wenigstens einen Gutteil der alleine dem Kinosektor drohenden Mehrkosten aufzufangen. Ein wichtiges Signal bleibt die Erklärung dennoch.

Zumal in der kompletten gemeinsamen Grundsatzerklärung von Bund und Ländern (sie finden sie hier) noch ein weiterer, entscheidender Satz steht. Denn über die Initiative des Bundes hinaus planten Länder und Kommunen "weitere eigene Hilfestellungen".

Bund, Länder und kommunale Spitzenverbände verabschiedeten laut der BKM-MItteilung bei dem Gespräch außerdem Empfehlungen für den besonders sensiblen Bereich des Kulturgutschutzes und die Priorisierung von Kultureinrichtungen. Diese sollen dabei helfen, im Falle einer Gasnotlage leichter zu identifizieren, welche Einrichtungen Kulturgut von großer Bedeutung für das kulturelle Erbe bewahren und damit zur sogenannten Kritischen Infrastruktur des Bundes und der Länder zählen. Sie finden das Dokument an dieser Stelle; kurz zusammengefasst lässt sich aber sagen: Kinos kann man unter die Kriterien kaum subsumieren.