Golden-Globe-Verleihung 2023 an einem Dienstag und wieder live im TV

Nachdem die Golden-Globe-Verleihung in diesem Jahr nicht live im Fernsehen ausgestrahlt worden war, haben sich Veranstalter Hollywood Foreign Press Association und Sender NBC jetzt darauf verständigt, dass es im kommenden Jahr wieder eine Liveübertragung geben wird - und das an einem ungewohnten Dienstagstermin.

Die 80. Verleihung der Golden Globes im Januar kommenden Jahres wird wieder von NBC live im Fernsehen übertragen. Das haben der Sender und Golden-Globe-Veranstalter Hollywood Foreign Press Association jetzt vereinbart. Wie berichtet, hatte der Sender die Liveübertragung der Verleihung in diesem Jahr als Reaktion auf den Rassismusskandal um den ehemaligen Präsidenten der HFPA, Phil Berk, in diesem Jahr gestrichen gehabt.

"Wir erkennen das fortwährende Bemühen der HFPA, etwas zu verändern und freuen uns, die Golden Globes zu ihrem Meilenstein des 80. Jubiläums im Januar 2023 wieder bei NBC willkommen zu heißen", erklärt Frances, Chairman of Entertainment Networks bei NBCUniversal.

"Wir sind begeistert, bekannt geben zu können, dass die Golden Globes zu NBC zurückkehren und wir die 'Party des Jahres' für ein Publikum auf der ganzen Welt geben können, das auf die Rückkehr gewartet hat. Es ist großartig, zurück in Beverly Hills zu sein für diese Feier der Besten in Film und Fernsehen, die man einfach gesehen haben muss. Die HFPA bleibt um wichtige Veränderungen bemüht und unterstützt Programme, die Diversität, Inklusion und Transparenz priorisieren", erklärte HFPA-Präsidentin Helen Hoehne nach Abschluss der nur für 2023 gültigen Vereinbarung, die aber auch die letzte sein könnte, wird dort doch der HFPA und dem Golden-Globe-Produzenten Dirk Clark Productions die Möglichkeit eingeräumt, "neue Möglichkeiten für die Ausstrahlung in den USA und weltweit auf den verschiedensten Plattformen auszuloten".

Vergeben werden die 80. Golden Globes im kommenden Jahr am 10. Januar, einem Dienstag. Damit weicht die HFPA von dem üblichen Termin am Sonntag ab. Grund: der erste Sonntag im Januar 2023 ist der 1. Januar, der zweite Sonntag im Januar 2023, der 8. Januar, ist der letzte Tag der regulären NFL-Saison, wodurch ein Konflikt mit der Football-Übertragung bei NBC entstehen würde, und am 15. Januar, dem Sonntag drauf, werden die Critics Choice Awards vergeben. Daher hat man sich für die 80. Golden Globes auf den 10. Januar geeinigt.

Die Nominierungen werden am 12. Dezember 2022 bekannt gegeben.