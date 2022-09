Orizzonti-Gewinner "World War III" geht für den Iran ins Oscarrennen

Houman Seyyedis Drama war in der Venedig-Nebenreihe als bester Film, Mohsen Tanabandeh als bester Darsteller ausgezeichnet worden. Jetzt wurde es für eine Oscarnominierung in der Kategorie "Bester internationaler Film" eingereicht.

Houman Seyyedis World War III" geht für den Iran ins Rennen um eine Oscarnominierung in der Kategorie "Bester internationaler Film". Das Drama feierte in diesem Jahr in der Venedig-Nebenreihe Orizzonti seine Weltpremiere und wurde dort als bester Film und Hauptdarsteller Mohsen Tanabandeh als bester Darsteller ausgezeichnet.

Tanabandeh spielt in "World War III" den obdachlosen Tagelöhner Shakib. Als die Baustelle, auf der Shakib, der vor einem Jahr seine Frau und seinen Sohn bei einem Erdbeben verloren hat und jetzt mit der taubstummen Prostituierten Ladan liiert ist, arbeitet, als Set für einen Film über die Gräueltaten Hitlers im Zweiten Weltkrieg ausgewählt wird, bekommt er die Chance seines Lebens: ihm werden ein Dach über dem Kopf und eine Filmrolle angeboten. Als Ladan davon erfährt, kommt sie ans Set und bittet Shakib um Hilfe und einen Platz zum Wohnen. Als dessen Plan, Ladan dort zu verstecken, schief geht, ist auch Shakibs Chance, endlich jemand sein zu können, in Gefahr.

Bis dato waren 26 Filme aus dem Iran für die Oscarkategorie "Bester internationaler Film" bzw. "Bester nicht-englischsprachiger Film" eingereicht worden. Drei Filme - Majid Majidis Kinder des Himmels" im Jahr 1999, Asghar Farhadis Nader und Simin - Eine Trennung" 2012 und Farhadis "The Salesman" 2017 - sind nominiert, die beiden Letztgenannten auch ausgezeichnet worden.

Noch bis 3. Oktober können bei der Academy of Motion Picture Arts and Sciences Filme für eine Oscarnominierung in der Kategorie "Bester internationaler Film" eingereicht werden. am 21. Dezember wird die Academy dann eine 15 Filme umfassende Shortlist veröffentlichen, aus der bis zum 24. Januar 2023 die Nominierten ausgewählt werden. Die Oscarverleihung findet am 12. März 2023 statt.