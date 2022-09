Programmkinostudie: Arthouse unter besonderem Druck

Was schon bislang als allgemeiner Konsens galt, wurde bei der Filmkunstmesse nun mit aktuellen Zahlen der FFA untermauert: Das Arthouse stand zum Halbjahr 2022 deutlich schlechter da, als der Gesamtmarkt. Während sich dort das Besuchsminus gegenüber 2019 Ende Juni auf 38 und der Brutto-Umsatzrückstand auf 34 Prozent belief, waren es laut der von Frank Völkert präsentierten Daten im gesamten Programmkinosektor 49 bzw, 45 Prozent, bei den reinen Programmkinos sogar 50 bzw. 46 Prozent.

Unterdessen macht die nun in Leipzig vorgelegte Programmkinostudie der FFA klar, dass der Arthouse-/Programmkino-Sektor schon 2021 etwas schwächer abschnitt als der Gesamtmarkt. Und das, obwohl er im ersten Pandemiejahr, als nach dem ersten Lockdown kaum noch Blockbuster ins Rennen geschickt wurden, besser (respektive "weniger schlecht") performt hatte. Deutlich macht die Diskrepanz zulasten des Programmkinos schon eine zentrale Zahl: Denn während die Ergebnisse im Gesamtmarkt von 2020 auf 2021 um rund zehn Prozent stiegen, nahmen sie in den Programmkinosälen um denselben Prozentsatz ab. Nachdem die Entwicklung bei Letzteren gegenüber einer etwas stärkeren Vorjahres-Basis erfolgte, fällt der Unterschied beim Abstand zwischen 2021 und 2019 aber deutlich geringer aus, hier schnitt die Filmkunst nur um zwei Prozentpunkte schlechter ab und lag gegenüber dem letzten Jahr vor der Pandemie um 67 Prozent nach Besuchen zurück, während es im Gesamtmarkt "nur" 65 Prozent waren.

Dementsprechend ging auch der Anteil der für Programmkinosäle gelösten Tickets zurück; von 16 Prozent in 2020 auf 13 Prozent in 2021. Eine interessante Tatsache, die sich nicht aus der Programmkinostudie, sondern einer kürzlichen Mitteilung der AG Kino-Gilde ergibt: Zum Kinofest lag der Besuchsanteil der Mitgliedskinos des Verbandes (der nicht alle Programmkinosäle abdeckt) bei 14,6 Prozent.

Ein klein wenig positiver fällt das Bild beim Bestand aus, wobei die Veränderungen sich in einem derart überschaubaren Bereich bewegen, dass die FFA-Studie keinen prozentualen Unterscheid ausweist. Demnach war der Bestand zwischen 2020 und 2021 quasi stabil, während sich der Rückgang bei den Spielstätten von 2019 auf 2021 nur um rund ein Prozent bewegte. Im Detail gibt es dann aber doch Differenzen: Im Gesamtmarkt sank die Zahl der Spielstätten von 1734 in 2019 erst auf 1728 in 2020 und dann auf 1723; die Zahl der Programmkino-Spielstätten hingegen sank zunächst von 585 auf 577, stieg dann aber minimal auf 579 im vergangenen Jahr. Wobei die Zahlen insofern eine gewisse Unsicherheit beinhalten, als aufgrund der Sondersituation 2020/2021 keine Einzelfallprüfung von Leinwänden erfolgen konnte und damit die Zuordnung aus 2019 eine Basis bildete. Oder kurz gesagt: Alles in allem blieb der Leinwandbestand stabil, Veränderungen fielen marginal aus.

Blickt man auf die einzelnen Bundesländer, so stechen Brandenburg und Schleswig-Holstein bei der Bestandsentwicklung zwischen 2020 und 2021 heraus: Ersteres Land, weil dort mit gleich drei neuen Spielstätten ein Plus von 18 Prozent erzielt wurde, letzteres weil die Schließung einer Spielstätte das prozentual höchste Minus von sechs Prozent bedeutete. In absoluten Zahlen verlor kein Bundesland mehr Programmkino-Spielstätten als Baden-Württemberg (minus drei).

In der Detailbetrachtung gibt es mehrere Auffälligkeiten: So nahm die Zahl der reinen Programmkino-Spielstätten zwar um ein Prozent zu, jene der Kinos mit einzelnen Programmkino-Leinwänden jedoch um sechs Prozent ab. Eine direkte Erklärung liefert die Studie nicht. Denkbar wäre zwar, dass die Flut an großen Mainstream-Starts, die nach dem zweiten Lockdown das zweite Halbjahr 2021 über weite Strecken begleitete zur "Umwidmung" zuvor für Arthouse gedachter Säle führte. Allerdings blieb die Zahl der Programmkino-Leinwände in ansonsten gemischt bespielten Häusern mit 102 ggü. 105 nahezu unverändert, hingegen sank die Zahl der dazugehörigen Sitzplätze um fünf Prozent.

Während die für das Arthouse vorgesehenen Säle in "Misch-Kinos" im Schnitt ein wenig kleiner geworden sein mögen, steht die Besuchsentwicklung in erheblichem Kontrast dazu: Denn 2021 stieg die Zahl der verkauften Programmkino-Tickets in Häusern mit gemischtem Programm um ganze 13 Prozent - während sie in reinen Programmkinos um 12 Prozent sank. Ein auf den ersten Blick erstaunlicher Unterschied - hinter dem aber tatsächlich eine extrem simple Erklärung stecken könnte. Denn auch wenn die AG Kino-Gilde diesen Titel nicht in die wöchentlichen Arthouse-Charts aufgenommen hatte, wurde Dune" - einer der großen Hits des vergangenen Jahres - für die Jahresauswertung zum Arthouse- (bzw. Cross-Over-)Titel erklärt - und alleine dieser Film dürfte bei 5,4 Mio. insgesamt 2021 in Programmkinosälen gelösten Karten möglicherweise einen Gutteil der Entwicklung erklären.

Im Zusammenhang mit der generellen Entwicklung steht jedenfalls auch die Tatsache, dass sich der Anteil der Programmkino-Besuche 2021 relativ deutlich zugunsten der Häuser mit sechs und mehr Leinwänden (von zwölf auf 15 Prozent) verschob, während der Anteil der Ein- und Zwei-Saal-Häuser zwar weiterhin der größte blieb, aber doch von 49 auf 46 Prozent zurückging. Aber wie bereits geschrieben: "Dune" alleine dürfte hier ein Zünglein an der Waage sein.

Wie dem auch sei: Das Bild beim Ticketumsatz folgt der Entwicklung beim Besuch: Der Rückgang um sieben Prozent im gesamten Programmkinosektor erechnet sich aus einem Minus von neun Prozent bei den reinen Programmkinos und einem Plus von elf Prozent bei den "Misch-Häusern".

Ein weiterer interessanter Unterschied: Während sich Tickets für die Gesamtheit der Programmkinoleinwände von 2020 auf 2021 weniger verteuerten als jene im Gesamtmarkt, stieg der Preis in reinen Programmkinos im Schnitt um 35 Cent - während er in "Misch-Kinos" tatsächlich um elf Cent fiel.

Während aktuell die Zurückhaltung der älteren Generation bei den Kinobesuchen beklagt wird, ließ sich zumindest 2021 noch keine "Verjüngung" des Arthouse-Publikums beobachten - ganz im Gegenteil. Denn während das Durchschnittsalter im Gesamtmarkt gegenüber 2020 von 40,8 auf 38,9 Jahre fiel, stieg es bei den Programmkinobesuchen von 48 auf 49,5 Jahre. Die größten Verluste in der Besucherstruktur waren dabei beim Anteil der 20- bis 29-Jährigen mit einem Minus von drei Prozentpunkten zu verzeichnen.

Ein Trend, den Programmkinos aber mit dem Gesamtmarkt gemeinsam haben: Der Männeranteil im Publikum erhöhte sich im zweiten Pandemiejahr deutlich und stieg von 44 auf 48 Prozent (47 auf 51 Prozent im Gesamtmarkt). Eine Auffälligkeit gibt es bei der Ausbildungsstruktur des Arthouse-Publikums: Während der Besuchsanteil mit Studium um sieben Prozentpunkte zunahm, sank jener mit Mittlerer Reife um acht Prozent.

Wo aber blieb das Publikum 2021 in besonderem Maße fern? Tatsächlich gibt es an dieser Stelle eine auffällige Besonderheit: Während 2019 noch 36 Prozent der Personen, die wenigstens einen Arthouse-Film gesehen hatten, aus Ortschaften mit weniger als 20.000 Einwohnern stammten, sank dieser Anteil 2021 auf 28 Prozent. Für dieses Phänomen hatte Frank Völkert zwei mögliche Erklärungen parat: Eingeschränktere Mobilität und vor allem das Homeoffice, das in vielen Fällen die (beruflich bedingte) Reise in eine größere Ortschaft mit Programmkino und einen mit dem dortigen Aufenthalt verbundenen Kinobesuch verhindert haben könnte.

Immerhin gibt es auch einen positiven Aspekt: Denn das Publikum, das tatsächlich wieder ins Arthouse zurückgefunden hat, ist hinsichtlich der Besuchsintensität wieder näher an die alte Form herangerückt, als im Gesamtmarkt.

Und schließlich sah das Jahr 2021 noch klare Veränderungen im Besuchsverhalten hinsichtlich der gewählten Wochentage, der Uhrzeit und der Begleitpersonen: Vor allem der Samstag verlor als Besuchstag enorm an Bedeutung, der Anteil der darauf entfallenden Tickets sank von 23 auf 16 Prozent. Auch der Sonntag ließ Federn, dort ging es von 18 auf 16 Prozent. (Was übrigens die "Homeoffice"-Erklärung zumindest ein wenig schwächt; s.o.) Zwar blieben die beiden Wochenendtage (jetzt aber zusammen mit dem Dienstag) weiterhin die wichtigsten Kinotage, allerdings verteilte sich der Besuch im Vorjahr auffällig gleichmäßig über die Woche. Auch die wichtigsten Schienen nach Uhrzeit rückten näher zusammen, denn während der Anteil der Besuche mit Filmbeginn zwischen 20 und 22 Uhr um einen Prozentpunkt abnahm, steigerte sich jener mit Filmbeginn zwischen 18 und 20 Uhr um sechs Prozentpunkte. Und wo Arthouse-Besuche schon 2020 häufiger alleine erfolgten (16 vs. 13 Prozent) als im Gesamtmarkt, erhöhte sich der Anteil von Besuchen ohne Begleitung 2021 bei den Programmkinos noch deutlich - auf 21 Prozent.