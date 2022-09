Leonine und Kordes & Kordes über die Zusammenarbeit bei "Die Schule der magischen Tiere": "Gegenseitiges Vertrauen als Basis"

Bernhard zu Castell und Jasna Vavra von Leonine Distribution sowie die Produzentinnen Meike und Alexandra Kordes über die Erfolgsmarke "Die Schule der magischen Tiere" und die Zusammenarbeit von Verleih und Produktion. Teil zwei startet bundesweit am 29. September in den deutschen Kinos

Zunächst ein kleiner Rückblick: Welche Erfahrungen haben Sie mit der Auswertung von "Die Schule der magischen Tiere" Mitte Oktober 2021 gemacht? Was ist Ihnen besonders aufgefallen?

Bernhard zu Castell: Wir haben uns sehr auf den Film gefreut, haben sein großes Potenzial gesehen und wollten ihn optimal herausbringen. Wegen Corona mussten wir ihn vier Mal offiziell verschieben, intern noch viel öfter. Rückblickend kann ich sagen, dass wir mit Mitte Oktober 2021 den perfekten Termin gefunden haben, trotz aller Unwägbarkeiten und Schwierigkeiten: Man konnte nie abschätzen, wann die Infektionskurve wieder steigt und wie sich im Zuge dessen die Menschen verhalten würden. Mich freut auch sehr, dass wir mit "Die Schule der magischen Tiere" dazu beitragen konnten, dass Menschen aller Altersstufen wieder zurück in die Kinos geströmt sind. Neben dem Erfolg für uns war der Film auch ein Erfolg für die gesamte Branche. Das macht uns auch ein bisschen stolz. Interessant ist, dass der Film wirklich überall gut lief, in großen Städten, Kleinstädten und in den kleinsten Kinos, die ihn teilweise bis heute noch regelmäßig spielen. Er hat die Leute auf breiter Basis abgeholt. Das ist mir positiv im Gedächtnis geblieben in einer nicht einfachen Zeit.

Alexandra Kordes: Eine ähnliche Aussage hat Meike auch von den deutschen Kinobetreibern erreicht.

Meike Kordes: Ja, sie sagten, "Die Schule der magischen Tiere" sei ein Leuchtturmprojekt für das pandemiegeschwächte Kino, das es geschafft hat, die Leute in großen Trauben zurück in die Kinos zu holen.

Alexandra Kordes: Von einem populären Film wie dem unseren, profierten in Zeiten des Pandemiegeschwächten Kinos alle Kinofilme. Es geht darum, die Leute zurück in die Kinos zu holen. Mit unserem Film sind ganze Familien, also Erwachsene und Kinder, wieder ins Kino geströmt und haben plötzlich gemerkt: Mensch, hier hab' ich ja eine Heimat. Kino macht einfach großen Spaß.

Wie haben Sie den Erfolgslauf erlebt in einer Zeit, die für die Kinos nach wie vor nicht leicht war, nicht zuletzt für deutsche Produktionen? Was genau war der Grund, warum dieser Film, der auf Margit Auers beliebter Bruchreihe beruht, so besonders einen Nerv getroffen hat?

Alexandra Kordes: Das hat viel mit unserer Marktforschung zu tun. Wir haben bei der Entwicklung stark darauf geachtet, dass wir "Die Schule der magischen Tiere" auch wirklich für Kinder machen, haben genau geguckt, was Kinder mögen. Meike hat eine fast zehnjährige Tochter, die ständige Begleiterin in jedem Moment war. Durch sie, ihre Schulklasse, ihre Freunde erhielten wir einen guten Einblick in diese Altersklasse und haben sehr genau herausfinden können, was bei den Kids angesagt ist, was sie gerne haben, welche Musik sie lieben... Das hat stark geholfen, ein Gespür dafür zu entwickeln, was unsere Zielgruppe wirklich mag. Um es nicht nur im privaten Bereich zu lassen, haben wir Ideen, Besetzungsvorschläge, Songs immer auch den Kindern des Schülerladens, der im selben Haus ist wie unsere Produktionsfirma, gezeigt bzw. vorgespielt. Dort versammeln sich jeden Nachmittag um die 60 Kinder verschiedener Altersstufen - und alle kannten Margit Auers Buchreihe. Es gibt in Deutschland kaum ein Kind mehr, an dem die Buchreihe vorbeigeht. Wir haben also über die ganze Produktionszeit hinweg immer engen Kontakt zu den jungen Menschen gesucht und uns eingehend mit der Zielgruppe beschäftigt.

Der Verleih muss sich sicherlich ebenso sorgfältig mit der Zielgruppe befassen...

Jasna Vavra: Bei "Die Schule der magischen Tiere" waren wir uns nach der ersten Sichtung schon sehr sicher, dass das genau der richtige Film sein wird! Das Tolle an der "Die Schule der magischen Tiere"-Welt ist, dass sie nicht nur von Kindern, sondern auch von den Eltern geliebt wird. Deshalb haben wir beide Zielgruppen, Kinder und Eltern bzw. Erwachsene, abgeholt und auch gleichwertig mit der Werbekampagne angesprochen. Bei der Premiere von Teil zwei am 10. September in München konnten wir feststellen, dass Alexandra und Meike es wieder großartig hinbekommen haben, das Wir-Gefühl, das die Marke schon mitbringt, in einen filmischen Kontext zu übertragen. Die Story ist kindgerecht, aber nicht langweilig. Die Produzentinnen haben den richtigen Flow gefunden. Der Film ist anders als die Buchvorlage, aber eben genau richtig erzählt.

Wie früh war der Verleih in die Produktion miteinbezogen? Wann beginnt der gemeinsame Austausch? Welche Felder werden gemeinsam abgesteckt?

Jasna Vavra: Das erste große Gespräch zu der Filmreihe fand bereits im September 2019 statt. Das Leonine Marketing Team war von Anfang an mit dabei. Toll waren auch die Treffen mit dem Carlsen Verlag und allen Agenturen. Es war ein Turnus des engen Austausches, an dem wir über die Jahre hinweg festgehalten haben. Alexandra und Meike waren Impulsgeberinnen für unsere Arbeit, weil sie die engste Bindung zu dem Stoff hatten und haben. Und wer sie kennt, weiß, dass sie sich erst zufriedengeben, wenn es 1000-prozentig stimmt. Jedes Plakat, jeder Trailer, jeder Teaser wurde gemeinsam auf den Weg gebracht. Es war ein schönes Miteinander, keiner wurde übergangen.

Alexandra Kordes: Das stimmt! In der engen Zusammenarbeit haben wir uns als verlässliche Partner kennengelernt, und ein gegenseitiges Vertrauen ist gewachsen. Hoben Meike und ich bei einem Thema den Finger, weil wir andere Wünsche hatten, sind wir gemeinsam eben noch eine Runde gegangen, oder auch zwei. Wenn man an einem Strang zieht, kommt eine Stimmigkeit heraus, die sich dann auch nach außen übersetzt.

Meike Kordes: Das hat auch mit einem stimmigen gemeinsamen Gefühl zu tun. Wenn alle Beteiligten das gleiche Gefühl bei einer Sache haben, entwickelt sich daraus eine unheimliche Kraft, ein Sog. Deshalb sind regelmäßige Abstimmungen in Gesprächen so wichtig. Wir haben sozusagen eine Standleitung mit dem Verleih und auch Margit Auer, und der Verleih hat stets den Carlsen Verlag mit an Bord geholt.

Bernhard zu Castell: Vor Kinostart kommt es selten vor, dass man sich bei Filmen öffentlich auf eine Besucherzahl festlegt. Wir wissen alle, wie das Geschäft läuft und mit wie vielen Unsicherheiten es einher geht. Bei "Die Schule der magischen Tiere" haben wir im Vorfeld verkündet, dass wir die Million knacken wollen. Diese Aussage war auch der guten Zusammenarbeit geschuldet. Dadurch, dass wir "Die Schule der magischen Tiere" step by step begleiten konnten, mitverfolgten, wie sich die Verkaufszahlen der Bücher und die Marke entwickeln, hatten wir ein sicheres Gefühl bei der Kinoauswertung. Im Nachhinein klingt das so, als hätte man es immer schon gewusst. Aber an die Million haben wir wirklich geglaubt, dafür haben wir Vollgas gegeben. Dass es dann sogar 1,8 Millionen Besucher:innen geworden sind, ist umso schöner. Da griff die alte Kinoweisheit: Wenn's läuft, dann läuft's. Ich habe irgendwann aufgehört mit meinen Hochrechnungen. Die Kinoauswertung entwickelte eine tolle Eigendynamik. Die Leute haben sich begeistert erzählt, dass es sich unbedingt lohnt, den Film im Kino zu sehen. Als Verleih zehrt man davon. Es sind nicht nur die Zahlen, es ist auch die Begeisterung der Menschen, die wichtig ist.

Ist es einfacher hinsichtlich der Herausbringung, des Marketings, der Kampagne, wenn man auf eine bereits bekannte Marke aufbauen kann?

Bernhard zu Castell: Natürlich ist es wertvoll, wenn man in Bereichen wie Family Entertainment auf eine bestehende oder sich entwickelnde Marke aufsetzen kann. Weil man eine Vorbekanntheit hat, wird die Arbeit bei der Herausbringung und im Marketing auch leichter. Schwerer ist wiederum, dass man auch den Kern der Marke treffen muss. Jeder weiß, wie schnell man eine Marke beschädigen kann! Es ist Alexandra und Meike hoch anzurechnen, dass sie es geschafft haben, den Zauber von Margit Auers Büchern so zu übersetzen, dass nicht nur alle Beteiligten damit zufrieden sind, sondern auch die Fans und Zuschauer:innen. Natürlich arbeiten wir gerne mit starken Marken, sie benötigen aber viel Fingerspitzengefühl.

Jasna Vavra: Eine starke Marke braucht immer eine maßgeschneiderte Kampagne. Aber wie Bernhard sagte, die Fans sind extrem kritisch, sie lieben ihre Figuren und die Welt darum herum. Wenn die filmische Umsetzung nicht gelungen ist, hilft auch die beste Kampagne nichts. Bei "Die Schule der magischen Tiere" standen wir am Anfang vor der Herausforderung, die Kinobetreiber:innen zu begeistern, die mit der Marke noch nicht vertraut waren. Das ist uns mit der Tradeshow im Mathäser Kino gelungen. Wir holten die jungen Darstellerinnen und Darsteller auf die Bühne und den anwesenden Kinobetreiber:innen wurde schnell klar, wie groß Margit Auers Marke wirklich ist. Damit kam der Stein ins Rollen, die Vorfreude bei den Kinos war geweckt.

Welche Überlegungen gibt es zur Herausbringung von Teil 2? Gibt es etwas, was nun anders gemacht wird?

Jasna Vavra: Never change a good campaign. Wir haben wieder eine riesige Fernsehkampagne gestartet, die auf Haushaltsführende und Kinder abzielt, und die Plakatierung, bei der wir beim ersten Teil noch hin- und herüberlegten, groß fortgesetzt. Weil die Zielgruppe etwas älter geworden ist, haben wir unsere Aktivität im Social-Media-Bereich erhöht und arbeiten u.a. eng mit Influencer:innen zusammen. Beim ersten "Schule der magischen Tiere"-Film haben wir das Social Media Netzwerk TikTok bereits bedient und Millionen Abrufe erzielt. Bei Teil zwei ist das Interesse und entsprechend unser Engagement, um ein Vielfaches gestiegen. Die Entscheidung, TikTok in die Kampagne einzubeziehen, haben wir gemeinsam mit den Produzentinnen getroffen und dafür richtig Geld in die Hand genommen. Auch wenn der Großteil der "Schule der magischen Tiere"-Fans vielleicht noch nicht selbst auf TikTok "abhängt", kommen sie damit doch über ältere Geschwister oder die Eltern in Berührung. Deshalb ist dieses soziale Netzwerk ein wichtiger Transporteur unserer Message.

Was erwartet einen denn auf TikTok zu "Die Schule der magischen Tiere 2"?

Jasna Vavra: Wir haben speziell generierten Content von den Darsteller:innen, einen Tanzwettbewerb und viele Clips aus dem Film, die gezielt für TikTok konzipiert und geschnitten werden. Bei den Kampagnen unserer letzten Familienfilme haben wir Erfahrungen gesammelt, was gut, und was weniger gut läuft. Spaß macht, dass wir unsere in-house Spezialisten haben und eng mit Agenturen zusammenarbeiten, die dann auch die Performance tracken. Wenn wir sehen, dass ein TikTok-Clip nicht funktioniert, passen wir die Kampagne umgehend an. Wir sind täglich dran. Und noch ein Wort zur allgemeinen Awareness: Diese ist bei "Die Schule der magischen Tiere 2" fast doppelt so hoch wie beim ersten Film zum gleichen Zeitpunkt.

Alexandra Kordes: Als wir die Finanzierung von Teil eins angriffen, lag die Verkaufszahl von Margit Auers Büchern bei 1,4 Millionen. Jetzt liegt sie bei acht Millionen. Die Marke wächst und gedeiht.

Inwiefern spielt die Zusammenarbeit mit dem Carlsen Verlag, der Margit Auers Bücher herausbringt, eine Rolle für die Arbeit der Produktion und des Verleihs?

Alexandra Kordes: Meine Schwester hat die Marke 2013 entdeckt, da war sie mit 20.000, 30.000 verkauften Exemplaren noch kein Bestseller. Bei unserem ersten Treffen mit Margit Auer und dem Carlsen Verlag haben wir die Karten auf den Tisch gelegt und gesagt, dass wir der Marke absolut treu bleiben würden, aber in die Vorlagen dramaturgisch stark eingreifen und Veränderungen vornehmen müssten. Film braucht eventhaftes Erzählen. Diese Offenheit legte den Grundstein unserer seither sehr guten Zusammenarbeit, wir binden Margit Auer bei jeder Umdrehung mit ein, die ein wenig von ihrer Marke wegführt.

Meike Kordes: Waren wir bei Teil eins noch viel näher an der Vorlage dran, nämlich Band eins der Reihe, mussten wir uns inhaltlich bei Teil zwei auf drei Bände beziehen, weil es von der Geschichtsführung im filmischen Erzählen nicht anders ging. Wir prüfen jedoch immer, was die Schnittmenge zum Auer-Universum ist, fragen, wo wir ihm treu, wo wir ihm "untreu" werden müssen.

Alexandra Kordes: Eine BR-Redakteurin sagte mir mal, dass ihre Enkel die Bücher lieben. Sie würden die Filme auch mögen, obwohl sie anders sind, was nicht schlimm sei. Meike und ich sagen unter uns immer, dass es ein bisschen so ist wie bei Kindern das Verhältnis zu Mama und Papa: Eltern sind auch immer jeweils eigenständige Personen - aber man liebt eben doch beide in ihrer Unterschiedlichkeit.

Welchen Stellenwert haben Margit Auer und der Carlsen Verlag für die Verleiharbeit?

Jasna Vavra: Vom Hocker gerissen hat mich bei der Premiere von Teil zwei in München, dass Margit Auer eine zehnminütige Laudatio auf Meike und Alexandra gehalten hat. Das habe ich in meinen vielen Jahren noch nie erlebt. Das zeugt von dem Vertrauen, dass nicht nur gegenüber den Produzentinnen vorhanden ist, sondern auch gegenüber der gesamten Herausbringung des Films. Auch mit dem Carlsen Verlag ist die Verbindung eng. Programmmanager Frank Kuehne hat uns bei den Premieren immer begleitet, der Verlag hat uns in seiner Vorschau vorgestellt und unsere Filme auf seiner Webseite eingebunden. Im Verbund mit dem Verlag und mit unserer eigenen Marketingpower konnten wir ganz neue Zielgruppen ansprechen, die über die Leserschaft der Bücher hinausreicht.

Alexandra Kordes: Die filmische Marke erweitert sich ja nun auch altersmäßig nach oben. Ich habe bei der Premiere in München mit Leuten gesprochen, die mit ihren 14- und 17-jährigen Kindern im Kino waren. Die äußerten sich ebenso begeistert wie die Kleinen und warteten dann auch aufs Selfie mit den Darstellern. Wenn es uns gelingt, diese Altersstufe mit an Bord zu bringen, ist das toll. Das ist die Herausforderung in unserer Arbeit am kommenden Teil, denn unsere Darsteller wachsen ja heran. Unsere Zuschauer lieben sie, sie sind echte Stars geworden.

Meike Kordes: Zudem ähnelt die inhaltliche Arbeit an den Filmen des Franchise immer mehr einem Sudoku-Spiel. In jedem neuen Film bekommen zwei Kinder jeweils ein neues magisches Tier. Die Kunst ist, dass immer neue Charaktere nach vorne gestellt werden, gleichzeitig aber auch die Figuren, die wir schon erzählt haben, weitererzählt werden. Ich kenne keine andere Kinderfilmreihe, die solche eine Prämisse hat. Das ist eine Meisterklasse-Aufgabe.

Welche Promotionpartner konnten Sie gewinnen?

Jasna Vavra: Seit Corona liegt der Promotionbereich so gut wie brach. Wir hätten beim ersten Teil sehr viele Partner haben können, haben aber vorsichtshalber davon Abstand genommen, weil wir den Film so oft verschieben mussten. Insgesamt sind auch die potenziellen Partner sehr vorsichtig geworden, weil die Kinostarts lange in der Schwebe hingen. Auch beim zweiten Teil haben wir keine großen Promotions abgeschlossen. Die Vorläufe sind immens und die Unsicherheit noch nicht ganz ausgeräumt.

Bernhard zu Castell: Allerdings ist der Umstand tatsächlich in erster Linie der unsicheren Zeit geschuldet. Was logisch ist, denn wer will schon auf seinem Produkt mit einem Kinostart werben, der dann gar möglicherweise kurzfristig verschoben werden muss?

Wie erleben Sie die Zusammenarbeit mit dem Verleih? Wie würden Sie allgemein ein ideales Produktion-Verleih-Verhältnis beschreiben?

Alexandra Kordes: Gegenseitiges Vertrauen sollte die Basis sein! Auch an Stellen, wo Unstimmigkeit aufkommt, wenn der Verleih eine andere Sichtweise auf ein Thema hat als wir. Das gab es bei diesem Projekt auch. Aber das Schöne in unserer Zusammenarbeit mit Leonine ist, dass man uns Produzentinnen in unserem kreativen Tun wirklich vertraut, weil man sieht, wie eng wir mit der Marke vertraut sind. Das ist beflügelnd und hilft der Sache sehr. Und das erfolgreiche Ergebnis zeigt, dass das der richtige Weg ist.

Meike Kordes: Umgekehrt gilt das auch. Als ihr bei Teil eins gesagt habt, dass der Starttermin vorgezogen werden muss, haben wir uns gefragt, ob das alles mit der Werbung etc. noch klappen kann. Aber wir sind mitgezogen, weil wir wussten, dass Leonine mit seinem Team die Lage professionell einschätzt - und wie man heute sieht, den absolut richtigen Riecher hatte.

Bernhard zu Castell: Ich bin nicht bei allen Projekten immer ins Tagesgeschäft eingebunden, bekomme aber natürlich alles mit. Das Verständnis, dass unser Business unglaublich dynamisch ist, sowohl auf Produzentenseite als auch auf Verleihseite, ist eigentlich Voraussetzung. Nicht nur, weil ein Projekt wie "Die Schule der magischen Tiere" eine gewisse Größe besitzt, sondern weil wir mit Corona in Zeiten geraten sind, in denen sich ständig alles ändern kann, man ständig gezwungen war zu adaptieren. Vertrauen ist wichtig, aber der enge Austausch ebenso. Das hat mit Alexandra und Meike sehr gut geklappt. Leonine hat mittlerweile die Struktur eines Major-Verleihs. Wir wollen große Themen begleiten, dazu haben wir uns entsprechend aufgestellt und packen die Dinge anders an, als man es bei Universum oder Concorde noch gewohnt war. Ein Projekt wie "Die Schule der magischen Tiere" oder auch unsere eigenen Produktionen erfordern eine andere Herangehensweise an die Herausbringung als ein internationaler Film, den wir eingekauft haben.

Meike Kordes: Leonine ist eine gute Mischung: Auf der einen Seite steuern sie einen großen Tanker, auf der anderen Seite können sie immer auch das Speedboot rausholen.

Bernhard zu Castell: Klar, auf der einen Seite sage ich, wir sind ein Major, auf der anderen Seite können wir auch immer noch Indie. Eine gewisse Flexibilität wollen wir uns erhalten. Eine Perle wie "Everything Everywhere All at Once", ein klarer Indie, hat uns einfach gefallen. Dass er dann im Kino auch noch so gut funktioniert hat, war natürlich beglückend. Grundsätzlich liegt bei Leonine der Fokus aber auf den großen Themen.

Jasna Vavra: Das Schöne ist auch, dass die Wege kurz sind. Somit entstehen keine Kommunikationslöcher.

"Die Schule der magischen Tiere" ist der erste Ausflug von Kordes & Kordes in den Mainstream/Franchise-Bereich. Inwiefern ist Ihre Arbeit als Produzentinnen da anders? Ist bei einem solchen Film die Arbeit mit dem Verleih noch intensiver?

Alexandra Kordes: Egal, was wir machen: Wir stecken immer unser ganzes Herzblut in die Projekte. Das gebietet unsere Leidenschaft für den Film, die Meike und mich in diesen Beruf geführt hat. Wir können gar nicht anders. Das gilt für den kleinen Arthousefilm wie für einen Mainstreamfilm wie "Die Schule der magischen Tiere". Wenn wir etwas anpacken, dann zu 100 Prozent. Klar bedeutet "Die Schule der magischen Tiere" ein größeres Volumen, und der Bereich 3D-animierte Tiere war neu für uns. Aber da arbeiten wir uns dann eben rein. Es ändern sich nur Stellschrauben, die Sache an sich bleibt immer gleich.

Vor einem Jahr haben Sie mit Kolleginnen Alarm geschlagen, das öffentlich-rechtliche Fernsehen würde sich aus der Verantwortung drücken, Familienfilme adäquat zu unterstützen. Hat sich etwas getan in diesem Bereich?

Meike Kordes: Nein.

Alexandra Kordes: Leider.

Meike Kordes: Das ist sehr bitter.

Wie erleben Sie diese Finanzierungsproblematik von Verleihseite?

Bernhard zu Castell: Vor dem Hintergrund, dass die Finanzierung im Kinder- und Familienfilm erschwert wird, weil sich die Free-TV-Sender nicht so engagieren wie bei anderen Genres, sind wir bei "Die Schule der magischen Tiere 1 & 2" auch als Koproduzent eingestiegen. Leonine investiert ins Family-Entertainment und wird diesen Bereich auch in Zukunft weiter ausbauen. Natürlich würden auch wir uns freuen, wenn es für dieses Genre, das doch so toll zu einem Free-TV-Sender passt, mehr Programmplätze gäbe.

Aber gab es denn wenigstens Feedback von den Sendern?

Meike Kordes: Wir suchen über die Produzentenallianz das Gespräch mit den Sendern. Es ist sehr zäh und müßig. Zehn Prozent unserer Bevölkerung sind Kinder, und ich finde, die haben ein Recht, ihre Programme auch im deutschen Fernsehen sehen zu können.

Alexandra Kordes: Die Problematik setzt sich fort, wenn man auf das generelle Engagement der öffentlich-rechtlichen Sender bei Kinofilmen guckt. Einer der größten ARD-Sender gibt im Jahr noch insgesamt 500.000 Euro für seine Kinofilme aus! Noch vor zehn bis 15 Jahren hatte ein weitaus kleinerer Sender sechs Millionen Euro zur Verfügung. Mit 500.000 Euro kann man doch nichts machen. Da kommen die üblichen Verdächtigen, die einen Namen haben, und drehen davon alle Jubeljahre einen Film. Im Grunde genommen macht sich Deutschland damit ganz viel kaputt. Irgendwann werden wir mit Filmen wie beispielsweise "Das Leben der Anderen", "Das weiße Band" oder "Toni Erdmann" nicht mehr im Weltkino und auf internationalen Festivals reüssieren, weil solche Projekte nicht mehr finanzierbar sind. Und das bedeutet einen Kahlschlag. Denn es ist deutsche Filmbranche neben wirtschaftlichen Interessen enorm wichtig, dass wir international im Gespräch bleiben! Arthouse-Erfolge sind auch immer eine Stärkung des kommerziellen Sektors, denn die Künstler, die dort wahrgenommen werden, werden dann auch Möglichkeiten in anderen Bereichen des filmischen Erzählens bekommen. Wir brauchen unbedingt beides: Arthouse und populäres Erzählen. Wir müssen die große Bandbreite verteidigen, die das deutsche Kino in den letzten 25 Jahren aufgebaut hat, um als Kinonation ernstgenommen zu werden.

Wie sieht die Zusammenarbeit mit den Kinos aus bei "Die Schule der magischen Tiere 2"?

Jasna Vavra: Die Kinos freuen sich auf den Start von "Die Schule der magischen Tiere 2". Wir werden höher einsteigen als beim ersten Teil und sind mit über 700 Kopien am Start. Für Ideen von Kinoseite sind wir immer offen. Wir schicken kontinuierlich Newsletter an die Kinos, in denen wir auf das von uns vorproduzierte und ausgelieferte Werbematerial aufmerksam machen und im Nachgang Ideen austauschen. In Baden-Baden, Köln und im direkten Kontakt konnten wir zielführend mit den Betreiber:innen sprechen.

Bernhard zu Castell: Die Kinos sind sehr engagiert. Es gibt nicht wenige Häuser, die den zweiten Teil nahtlos an den ersten anschließen. Sie wissen, worauf sie aufsetzen können. Beim Kinofest haben wir gesehen, dass die Kinos ihre Klientel sehr gut erreichen und sich einsetzen. Das ist ein gutes Zeichen.

Es ist kein Geheimnis, dass Teil drei in Arbeit ist. Die erfolgreiche Zusammenarbeit bleibt also gesichert?

Alexandra Kordes: Wir arbeiten aktuell am Drehbuch und sind auf gutem Weg. Die Dreharbeiten sollen im Sommer 2023 stattfinden.

Bernhard zu Castell: Die Freude ist groß. Und ja, unsere Zusammenarbeit bleibt bestehen!

Das Gespräch führte Barbara Schuster