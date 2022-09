Kaufcharts: Wer ist hier der Boss?

Die physischen Kaufcharts werden von Universal Pictures-Produkten beherrscht. Dies deswegen, weil "Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss" die hauseigene Konkurrenz aus dem Weg geräumt hat. So verdrängten die gelben Helden in beiden Formatauswertungen den Vorwochenspitzenreiter "Jurassic World: Ein neues Zeitalter" jeweils auf Position zwei. Bronze ging in den Blu-ray-Kaufcharts an "Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse". Außer "Mini-Boss" stieg nur ein weiterer Titel in die Blu-ray-Top-10 ein: Der Anime-Serie "Sailor Moon" (Staffel 4) von Crunchyroll/Kazé klettert bis auf Position acht. Diverse Crunchyroll-Produkte finden sich ab Rang 18.

In der DVD-Auswertung von GfK Entertainment folgt auf "Minions" und "Jurassic World" ebenfalls "Dumbledores Geheimnisse". Weitere Neueinsteiger gab es in KW 37 keine

DVD-Verkauf

Blu-ray-Verkauf