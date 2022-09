First Steps feiern den Filmnachwuchs am Montag mit 800 Gästen

Ein würdiges Ambiente und eine stattliche Anzahl von Gästen werden den First-Steps-Nachwuchspreis am kommenden Montag zu einer erinnerungswürdigen Preisverleihung in Berlin machen. Die ARD begleitet live in der Mediathek.

Der Nachwuchspreis First Steps, der insgesamt mit 119.000 Euro dotiert ist, feiert am 26. September im Berliner Motorwerk mit 800 geladenen Gästen die kommenden Superstars der Branche. Die ARD überträgt die Preisverleihung live in der Mediathek. 27 Nominierte und zahlreiche Prominente werden in der Berliner Eventlocation erwartet, um die außergewöhnlichen Filme der jungen Talente zu feiern.

Hier gibt es alle Nominierte, die von vier Jurys in neun Kategorien ausgewählt wurden in der Übersicht.

Um es mit den Worten des diesjährigen First-Steps-Moderators zu sagen: "800 geladene Gäste, das ist überhaupt kein Problem, für Neuköllner Verhältnisse ist das eher so ein kleines Treffen...". Der deutsch-libanesische, in Berlin-Neukölln aufgewachsene Schauspieler Hassan Akkouch ("Contra", "4 Blocks") fühlt sich geehrt, in diesem Jahr den, wie er sagt, "größten, schönsten und wirklich wichtigsten deutschen Nachwuchspreis der deutschen Filmbranche" vor Publikum und vielen Live-Zuschauer:innen in der ARD Mediathek moderieren zu dürfen.

Allen voran dabei sind die First-Steps-Leiter:innen Anne Ballschmieter und Jennifer Stahl, der UFA-CEO und First-Steps-Mitbegründer Nico Hofmann, das Präsident:innen-Duo der Deutschen Filmakademie, Alexandra Maria Lara und Florian Gallenberger, die Preis-Stifterinnen Marika George (Götz-George-Nachwuchspreis), Katja Eichinger (NO FEAR Award) und Sherry Hormann (Michael-Ballhaus-Preis) sowie viele prominente Gäste wie Mo Asumang, Luise und Max Befort, Jonathan Berlin, Anna Brüggemann, Thelma Buabeng, Caro Cult, Daniel Donskoy, Maren Eggert, Jella Haase, Ursula Karven, Anna Loos, Caroline Peters, Kida Khodr Ramadan, Armin Rohde, Pheline Roggan, Alexander Scheer, Jörg Schüttauf und Dennenesch Zoudé.

Für den richtigen Beat bei First Steps sorgt dieses Jahr die Live-Looperin Lisaholic, die bei der Verleihung mit ihren "treibenden Beats und ihrer performativen Show aus Rap- und Beatbox-Elementen richtig einheizen wird".

Guten Nachrichten gibt es auch wieder für all diejenigen, die nicht bis zur Preisverleihung warten können: Bereits jetzt und noch bis zum 10. Oktober präsentiert First Steps ein exklusives Film-Streaming-Angebot mit einer umfangreichen Auswahl an verschiedenen nominierten Filmen auf der unabhängigen Streamingplattform Behind the Tree.

Ab dem 24. September präsentiert die ARD in ihrer Mediathek ein "Best Of" aus nominierten und prämierten Filmen der vergangenen Jahre.