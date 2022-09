Einschaltquoten: ZDF punktet mit König-Charles-Doku bei den Jungen

Überraschender Primetimesieg bei den 14- bis 49-Jährigen gestern Abend für das ZDF. Die Dokumentation "König Charles III. - Die Zukunft der Windsors" kam in dieser Zielgruppe gestern Abend einen Marktanteil von elf Prozent; ein Wert, den kein anderes Primetimeprogramm erzielte. Die ARD-Serien Die Kanzlei" und In aller Freundschaft" verzeichneten 9,7 und 7,6 Prozent, für drei Folgen zum Auftakt der neuen RTL-Serie Der Schiffsarzt" standen 8,8; 7,5 und 9,8 Prozent zu Buche.

Eine weitere Folge der ProSieben-Reportagereihe "Jenke. Crime" erzielte gestern Abend einen 14/49-Marktanteil von 7,8 Prozent, die Sat1-Crimeserien Navy CIS" und Navy CIS: L A" verzeichneten 7,4 und 7,3 Prozent. Auf einen Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen von 6,3 Prozent kam die RTLZWEI-Sozialreportage "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Barracken", die Vox-Serie "And Just Like That..." kam zu Beginn der Primetime auf 5,7 Prozent.

Insgesamt sahen 3,05 Mio. Zuschauer (MA: 11,4 Prozent) die "ZDFzeit"-Doku "König Charles III. - Die Zukunft der Windsors"; das anschließende Magazin "frontal" kam auf 2,45 Mio. Zuschauer (MA: 9,4 Prozent). Im Ersten verzeichneten "Die Kanzlei" und "In aller Freundschaft" nach der "Tagesschau" (4,94 Mio. Zuschauer / MA: 18,9 Prozent) 4,75 Mio. Zuschauer (MA: 17,7 Prozent) bzw. 4,4 Mio. Zuschauer (MA: 17,1 Prozent); beide lagen damit leicht unter ihren Vorwochenwerten. Für die Auftaktfolge der neuen RTL-Serie "Der Schiffsarzt" interessierten sich insgesamt 2,28 Mio. Zuschauer (MA: 8,5 Prozent). Nach 2,15 Mio. Zuschauern (MA: 8,8 Prozent) für die zweite Folge rutschte die Reichweite bei der dritten Folge unter die Zwei-Mio.-Zuschauer-Marke, wenn auch mit 1,99 Mio. Zuschauern (MA: 11,6 Prozent) nur knapp.