Robert-Geißendörfer-Preis an Webserie "Echt" und "Schwarze Adler"

Beim evangelischen Robert-Geißendörfer-Medienpreis sind am Dienstagabend in Leipzig beim Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) insgesamt acht Produktionen ausgezeichnet worden. Der Sonderpreis ging an die ZDF-Reporterin und frische Fernsehpreis-Gewinnerin Katrin Eigendorf für ihre Ukraine-Berichterstattung. Als beste Webserie im Bereich Kindermedien wurde das ZDF-Format "Echt" prämiert. Im Fernsehen gingen die Auszeichnungen an die dokumentarischen Formate "Der Fall el-Masri" und "Schwarze Adler".

Für "Echt" erhielten den Preis die Produzentin Christine Hartmann und Headautorin Riccarda Schemann. In der Begründung der Jury heißt es: "Mit der ersten deutschen Webserie für Kinder ist dem ZDF eine echte Innovation im hiesigen Kinderfernsehen gelungen. Die Serie trifft die Interessen und das Lebensgefühl der Zielgruppe zwischen neun und zwölf Jahren nahezu perfekt. 'Echt' trägt nicht nur zur gegenseitigen Achtung der Geschlechter, sondern auch zum guten Miteinander bei."

Den Preis für "Der Fall el-Masri" erhielt Autor und Regisseur Stefan Eberlein. Bei der Arte- und ZDF-Produktion war Miriam Carbe die verantwortliche Redakteurin, die Produktionsfirma ist Leykauf Film. Den Preis für "Schwarze Adler" über Rassismus im Spitzensport erhält Autor und Regisseur Torsten Körner. Das von Leopold Hoesch produzierte Format war sowohl bei Prime Video als auch im ZDF zu sehen. "Erzählungen von Fußballerinnen und Fußballern der vergangenen 60 Jahre werden kunstvoll mit Archivmaterial verbunden. So entstand ein berührender, teils amüsanter, aber allem voran augenöffnender Film", urteilt die Jury.

Auch die Porträt-Reihe "Wenn nicht ihr, dann wir" erhielt einen Preis wie die Hörfunk-Formate "Anton und Pepe", "Briefe aus der Hölle", der Podcast "Noise" und das Social-Media-Format "Arte FAQ".