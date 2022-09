Island schickt Panorama-Beitrag ins Oscarrennen

Guðmundur Arnar Guðmundssons Drama "Beautiful Beings" lief nach seiner Premiere in der Panorama-Sektion der Berlinale auf mehr als 30 Festivals. Jetzt wurde der von der Icelandic Film and Television Academy für eine Oscarnominierung in der Kategorie "Bester internationaler Film" eingereicht.

Guðmundur Arnar Guðmundssons Drama Beautiful Beings" ist von der Icelandic Film and Television Academy für eine Oscarnominierung in der Kategorie "Bester internationaler Film" eingereicht worden.

"Beautiful Beings" war bei seiner Weltpremiere in der Panorama-Sektion der Berlinale mit dem Europa Cinemas Label ausgezeichnet worden und lief seitdem auf mehr als 30 Festivals, wo er insgesamt acht Preise gewann.

Angesiedelt in der isländischen Hauptstadt Reykjavik, erzählt "Beautiful Beings" die Geschichte des Teenagers Addi, der ein Kind, das von anderen gemobbt wurde, in seine gewalttätige Clique aufnimmt. Eines Tages träumt Addi, dass etwas Furchtbares passiert. Bekommt die Clique jetzt die Kurve hin zu einem sichereren Weg oder gerät sie noch tiefer in die Gewaltspirale?

In Deutschland bringt Salzgeber "Beautiful Beings" am 10. November in die Kinos.

Bis dato war erst einmal ein Film aus Island, Friðrik Þór Friðrikssons Children of Nature - Eine Reise" im Jahr 1992, in der damals noch unter "Bester nicht-englischsprachiger Film" firmierenden Oscar-Kategorie nominiert gewesen.

Noch bis 3. Oktober können bei der Academy of Motion Picture Arts and Sciences Filme für eine Oscarnominierung in der Kategorie "Bester internationaler Film" eingereicht werden. am 21. Dezember wird die Academy dann eine 15 Filme umfassende Shortlist veröffentlichen, aus der bis zum 24. Januar 2023 die Nominierten ausgewählt werden. Die Oscarverleihung findet am 12. März 2023 statt.