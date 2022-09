Foto des Tages: "Mutter" feiert Premiere

Kino

Carolin Schmitz' "Mutter" feierte gestern Abend im ausverkauften Kölner Odeon-Kino seine Kinostart-Premiere. Der Film widmet sich dem Thema Mutterschaft und erzählt von Freude und Zweifel, Macht und Ohnmacht, Wut und Liebe. Die Grundlage für das Projekt ist dokumentarischer Natur: Acht Frauen zwischen 30 und 75 erzählen von ihrem Leben und Muttersein. Für die filmische Umsetzung werden die dokumentarischen Aussagen optisch in einer fiktiven Figur, dargestellt von Anke Engelke, zusammengeführt. Die Kinotour wird in Frankfurt, Hamburg und Berlin fortgesetzt und kommt am 29. September bundesweit in die Kinos. Eine Produktion von Sutor Kolonko in Zusammenarbeit mit dem WDR, im Verleih von mindjazz pictures. Gefördert von der Film- und Medienstiftung NRW, HessenFilm und Medien, MOIN und DFFF. Das Foto zeigt (v.l.n.r.): Holger Recktenwald (mindjazz pictures), Urs Spörri (Moderation), Anke Engelke, Carolin Schmitz, Christina Bentlage (Film- und Medienstiftung NRW) und Ingmar Trost (Produzent, Sutor Kolonko). Foto: mindjazz pictures (PR-Veröffentlichung)