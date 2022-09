"Wir müssen uns den Herausforderungen stellen"

Die offizielle Eröffnung der Filmkunstmesse Leipzig, die wie gewohnt nach der Vergabe des Kinoprogrammpreises Mitteldeutschland erfolgte, fiel in diesem Jahr sicherlich eher ungewohnt aus. Und das lag noch nicht einmal an einem Ereignis, dem man in früheren Zeiten wohl größere Bedeutung im Kontext einer solchen Veranstaltung beigemessen hätte. Denn tatsächlich sorgte ein Bombenfund im Zentrum nicht nur für Unruhe in der Stadt, sondern eine direkte Beeinträchtigung der Filmkunstmesse selbst. Der Sperrkreis von 600 Metern, der rund um einen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg errichtet wurde, erfasste mit dem CineStar Leipzig einen der Spielorte der Filmkunstmesse sowie Hotels und das Büro der MDM, die am Nachmittag bis zur Entschärfung des Sprengkörpers geräumt werden mussten.

Ein Ärgernis, das allerdings vor den Problemen verblasst, denen sich die Kinos aktuell stellen müssen - und die nicht nur die Panels massiv prägten, sondern auch die Eröffnungsrede von Christian Bräuer.

Dieser erinnerte an das Geburtsjahr der Filmkunstmesse: 2001, als man nach den Anschlägen vom 11. September nicht wusste, in welche Richtung die Welt steuern würde. Und er erinnerte an einen Appell aus dem Jahr 2019, nichts als selbstverständlich anzusehen, auch nicht die Freiheit der Kunst. Wie viel seither innerhalb von drei Jahren in Gefahr geraten sei, müsse Antrieb sein, für ebendiese Freiheit einzustehen. Und wo er nun nach zwei aufeinanderfolgenden Wintern gedacht habe, es könne nur noch aufwärts gehen, sehe man sich nun mit einer Situation konfrontiert, die man sich nicht auszumalen gewagt habe - womit er natürlich nicht zuletzt die durch den Krieg ausgelöste Energiekrise adressierte, deren Folgen für die Kinos ohne staatliche Unterstützung kaum zu bewältigen scheinen.

So weit, so schlecht. Und doch, so der Vorstandsvorsitzende der AG Kino-Gilde, sehe er gerade hier in Leipzig unermüdliche Kinobetreiber, den Ausdruck einer Branche, deren Resilienz nicht von ungefähr kommt. "Alles um uns herum verändert sich", so Bräuer. "Aber nicht das öffentliche Geschichtenerzählen, nicht das was Kino ausmacht." Denn das sei "tief in der DNA der Menschen verwurzelt."

Den Herausforderungen müsse man sich stellen. Und wenn er sehe, wie viele Menschen nach Leipzig gekommen seien, wie viele sich neu in der Branche engagierten, wie viele herausragende Filme man präsentieren könne und mit welchem Engagement zu Werke gegangen würde, könne er nur ein Fazit ziehen: "Alles das darf uns Kraft für die kommenden Wochen und Monate geben!" Tatsächlich sei er selten mit so großer Lust zum zentralen Treffen der Arthouse-Branche gereist wie gerade in diesem Jahr. Denn wenngleich "die Welt da draußen" aktuell so schwer sei, ließe sich über das, was gerade in den Arthouse-Kinos geleistet werde, nur ein Urteil fällen: "Toll!"