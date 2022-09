Netflix-Wochencharts: Zu viele Kämpfe für "Cobra Kai"

Die auf "Karate Kid" zurückgehende Serie "Cobra Kai" ist auch in der fünften Staffel ein weltweiter Erfolg. Allerdings wirkt das Format, als sei es in zu kurzer Zeit zu häufig auf die Matte geschickt worden. Jedenfalls lässt das Interesse spürbar nach.

Sony Pictures hat für den Sommer 2024 einen neuen "Karate Kid"-Kinofilm angekündigt. Das könnte auch mit dem anhaltenden Erfolg zu tun haben, den die Serie "Cobra Kai" mit nunmehr fünf Staffeln auf Netflix feiert. Aber weltweit scheint der Zenit überschritten zu sein. Die fünfte Staffel ist immer noch populär. Aber vergleicht man die Werte mit der vierten Staffel, zeigen sich gewisse Abnutzungserscheinungen: In den ersten Tagen hatte die vierte Staffel 120,06 Millionen Stunden, bei der fünften waren es noch 106,70 Millionen Stunden. Jetzt in der sogenannten zweiten Woche holte die vierte Staffel noch 107,81 Millionen Stunden, bei der fünften Staffel geht es schon runter auf 95,55 Millionen Stunden. Das ist Klagen auf hohem Niveau. Wahrscheinlich werden es bei der aktuellen Staffel auch 250 Millionen Stunden und ein Platz in der ewigen Serien-Top-50. Aber gefühlt hat der Streamingdienst das Franchise, das er einst von YouTube übernahm, in zu kurzer Zeit mit zu schnellen Staffeln regelrecht ausgewrungen.

AKTUELLE SERIEN-CHARTS (WELTWEIT, ENGLISCH)

1. Cobra Kai: Season 5 - 95,550,000 Stunden

2. Fate: The Winx Saga: Season 2 - 48,960,000 (NEU)

3. The Crown: Season 1 - 40,790,000

4. The Imperfects: Season 1 - 35,020,000

5. Devil in Ohio: Limited Series - 29,300,000

6. Sins of Our Mother: Limited Series - 24,390,000 (NEU)

7. The Crown: Season 2 - 16,670,000

8. Love Is Blind: Season 2 - 14,370,000

9. Stranger Things 4 - 13,480,000

10. The Sandman: Season 1 - 12,220,000

Ansonsten bemerkenswert an der aktuellen englischsprachigen Serien-Top-Ten ist der doch eher bescheidene Start der zweiten Staffel von "Fate: The Winx Saga". Das sieht nicht danach aus, dass es da weitergeht. Dafür überrascht auf Platz drei die britische Serie "The Crown", obwohl es gar keine neue Staffel gibt. Aber angesichts des Todes von Elizabeth II. schauen viele Menschen auf der Welt nochmal in die erste Staffel rein, die auf fast 41 Millionen Stunden vom 12. bis 18. September kommt. Die zweite Staffel von "The Crown" steht auf Platz sieben mit noch 16,6 Millionen Stunden.

Gegen den weltweiten Trend steigt aber die Fantasy-Serie "Fate: The Winx Saga" auf Platz eins in Deutschland ein, noch vor "Cobra Kai" und "The Crown". Bei den Filmen schauten die Deutschen in der vergangenen Woche am meisten "Do Revenge" mit Maya Hawke. Darauf folgen der französische Thriller "No Limit" aka "Die Freiheit unter Wasser" und "End of the Road", der wiederum die weltweit Filmcharts mit 27 Millionen Stunden anführt.

Es herrscht ein bisschen Ebbe bei Netflix vor. Das könnten in den nächsten Tagen aber die fünfte Staffel des "Denver-Clan", der Andrew-Dominik-Film "Blonde" und die deutsche Serie "Die Kaiserin" eventuell ändern.

Alle aktuellen Netflix-Top-Ten-Listen finden Sie hier.