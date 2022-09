Kinocharts Frankreich: Starkes lokales Produkt

Mit 114.000 Besuchern konnte der vor einer Woche auf der Eins gestartete französische Thriller Kompromat" Platz eins der französischen Kinocharts am vergangenen Wochenende verteidigen und steht damit insgesamt bei 319.000 Besucher.

Auch die Plätze zwei bis vier belegten mit dem neu gestarteten Tagebuch einer Pariser Affäre" (90.888 Besucher; inkl. Previews: 95.000 Besucher), dem Drama Revoir Paris" (WE: 90.328 Besucher; gesamt: 233.000 Besucher) und der SciFi-Komödie Le visiteur du futur" (WE: 72.000 Besucher; gesamt: 219.000 Besucher) drei heimische Produktionen.

Komplettiert wird die Top fünf der französischen Kinocharts durch Bullet Train" (WE: 50.000 Besucher; gesamt: 1,46 Mio. Besucher).

Zwei weiteren Neustarts, dem Remake des gleichnamigen argentinischen Films aus dem Jahr 2016, Citoyen d'honneur" (46.307 Besucher; inkl. Previews: 48.173 Besucher) und dem historischen US-Krimi See How They Run" (46.205 Besucher; inkl. Previews: 48173 Besucher), gelang auf den Plätzen acht und neun am vergangenen Wochenende ebenfalls noch der Sprung in die Top Ten der französischen Kinocharts. Die heimische Komödie Canailles" belegte an ihrem Startwochenende in Frankreich mit 30.000 Besuchern (inkl. Previews: 31.000 Besucher) Platz zwölf der Kinocharts.

Die Top 15 der französischen Kinocharts