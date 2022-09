SkyShowtime-CEO "Unsere Zeit ist gekommen"

Der von Sky-Mutterkonzern Comcast und Paramount betriebene Streamingdienst SkyShowtime ist am 20. September erstmals in europäischen Märkten online gegangen.

Der paneuropäische Streamingdienst SkyShowtime ist am 20. September offiziell in den ersten europäischen Märkten an den Start gegangen. Der Launch erfolgte in den Nordics-Territorien Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden. In den nordischen Ländern ersetzt SkyShowtime somit den schon vor einigen Jahren gelaunchten Paramount Global-Service Paramount+.

SkyShowtime bietet Abonnenten unter anderen exklusive TV-Premieren von Kinofilmen der Studios Paramount Pictures und Universal Pictures, darunter Titel wie "Top Gun Maverick" oder "Jurassic World: Ein neues Zeitalter".

Darüber hinaus enthält das Portfolio fiktionale Premium-Serien und Family Entertainment-Inhalte. Bestückt wird die SkyShowtime-Library neben Paramount- und Universal-Content mit Programmen von Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, Showtime ("Yellowjackets"), Sky Studios ("The Rising") und Peacock ("Law & Order"). Peacock ist ebenfalls eine Comcast-Tochter. Zum Einsatz sollen auch lokale Original-Programme kommen.

SkyShowtime-CEO Monty Sarhan: "Unsere Zeit ist gekommen. Es ist endlich Zeit für SkyShowtime. Wir freuen uns sehr, dass die Kunden in den nordischen Ländern exklusiven Zugang zu den neuesten Serien und Filmpremieren unserer ikonischen und weltberühmten Studios haben werden. Wir freuen uns außerdem, dass im nächsten Monat auch die Zuschauer in den Niederlanden und Portugal SkyShowtime erleben können, da wir unsere Expansion in ganz Europa fortsetzen."

Die Einführung von SkyShowtime in den Niederlanden und in Portugal ist am 25. Oktober 2022 geplant

SkyShowtime wird über Büros in London und Amsterdam gemanagt.