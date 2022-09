Neuer Kurzfilmpreis bei Nordischen Filmtagen Lübeck

Neben dem Cinestar Preis für den besten deutschen Kurzfilm aus dem Filmforum wird bei der von 2. bis 6. November stattfindenden 64. Ausgabe der Nordischen Filmtage Lübeck erstmals auch ein mit 5.000 Euro dotierter Preis für den besten nordischen und baltischen Kurzfilm aus den Sektionen Nordic Shorts bzw. Kinder- und Jugendfilm vergeben.

"Das ist Ausdruck unserer großen Wertschätzung für Kurzfilme. Sie sind ein unverzichtbarer Bestandteil der Kinokultur und schärfen das Profil des Festivalprogramms in erheblicher Weise", betont der Kurator der Nordic Shorts, Sebastian Apel.

Vergeben wird der neue Preis von einer dreiköpfigen Jury, deren Zusammensetzung im Rahmen der Programmpressekonferenz am 12. Oktober bekannt gegeben wird.

Wie die Nordischen Filmtage Lübeck, die damit in diesem Jahr zwölf Auszeichnungen vergeben werden, weiter mitteilen, werden dort in neun Programmen insgesamt rund 50 Kurzfilme gezeigt werden, wie z.B. "Nest", der jüngste Film des isländischen Regisseurs Hlynur Palmasson, der 2019 in Lübeck für seinen Spielfilm "A White White Day" mit dem NDR Preis ausgezeichnet worden war.

Weitere Informationen über die 64. Nordischen Filmtage Lübeck unter www.nordische-filmtage.de.