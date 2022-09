Programmpreis-Appell an Kinos: "Halten Sie durch!"

Was schon die ersten Paneldebatten der Filmkunstmesse Leipzig prägte, ging erwartungsgemäß auch an der Verleihung des Kinoprogrammpreises Mitteldeutschland alles andere als spurlos vorbei. Auch dort bestimmten die aktuellen Krisen die einleitenden Worte - und zwar sowohl von Moderator Jörg Taszman, wie auch von MDM-Geschäftsführer Claas Danielsen, der die Gelegenheit wie gewohnt zum Anlass nahm, ein etwas umfassenderes Bild des Status Quo in der Branche zu zeichnen.

Zunächst einmal zu Taszman, der einen persönlichen (aber sicherlich nicht nur ihn betreffenden) Zwiespalt in Worte fasste: So schön es sei, einer Veranstaltung, deren Besuch in diesem Jahr erstmals seit 2019 nicht mehr durch Restriktionen begrenzt war, beiwohnen zu können, bedaure er doch, dass das Publikum noch nicht wieder im gewohnten Maße in die Kinos zurückgefunden habe. Natürlich gebe es dafür verschiedene Gründe, aber es sei doch "beklemmend", dass davon vor allem das Arthouse betroffen sei. Und diese Mahnung erlaubte sich Taszman vor der Würdigung besonders guter Programmarbeit (zurecht): Er verstehe nicht, wieso das Kinofest von manchen Häusern nicht aufgegriffen worden sei. Was man benötige, seien gemeinschaftliche Initiativen, ein Solidaritätsgedanke. Und er schloss mit dem Appell: "Man muss vieles neu denken, damit das Kino der Ort bleibt, an dem man Spaß hat. lacht, weint."

"Zeiten, die nicht einfach sind" waren auch das Leitmotiv der Ansprache von Claas Danielsen, der wie gewohnt einen kurzen Rundumblick auf die Branche warf und nicht nur die Lage der Kinos, sondern auch jene anderer Teile der Filmwirtschaft adressierte - und der dabei nichts beschönigte.

Die Zahlen der vergangenen Monate im Arthouse-Markt seien für alle "ernüchternd, ja frustrierend" - und gerade auch bei den Verleihern seien oftmals "heftige Verluste" eingefahren worden, schließlich habe man hohe Minimumgarantien ein ums andere Mal nicht einspielen können. Dies habe unmittelbare Folgen auch für die Produktion. Denn dass Verleiher entsprechend zurückhaltender agieren, wenn es um das Engagement für neue Projekte geht, liegt auf der Hand. Nur ein zusätzlicher Tropfen in ein Fass mit gefährlich hohem Füllstand: So beklagte Danielsen auch den "praktischen Ausfall" der öffentlich-rechtlichen Sender bei der Finanzierung von Kinofilmen; allenfalls im Bereich des "Besonderen Kinderfilms" (der bislang praktisch nur kommerzielle Fehlschläge hervorbrachte, Anm.d.Red.) sei die Situation diesbezüglich aktuell noch besser. Insgesamt könne man seitens der MDM beobachten, dass die Anträge für Kinofilm-Produktionen zurückgegangen seien.

Wobei nach Ansicht von Danielsen ohnehin andere Zeiten anbrechen werden. So befänden sich die Förderer generell in Findungsprozessen, weil man sehe, "dass es so nicht weitergehen" könne. Alleine schon aufgrund der Tatsache, dass die Produktionskosten pro Projekt stiegen, würden künftig weniger Filme gefördert; zudem wolle man seitens der MDM ausgewählten Projekten auch den Rücken stärken. Nicht dass die Forderung nach einer entschiedeneren Förderung von (dann weniger) Projekten nicht auch ein Mantra der AG Kino-Gilde wäre. Aber Danielsen benannte offen auch einen mittelbaren Nachteil dieses Kurses: Für den Nachwuchs werde es dadurch nur schwieriger. Zudem stellte der MDM-Geschäftsführer, der sich vor allem für eine gezielte Förderung des Kinofilms aussprach, infrage, ob es zwangsweise Aufgabe einer steuerfinanzierten Förderung sei, US-Plattformen zu stützen. Hier müsse das Ziel zumindest sein, einen Rechtebehalt von deutschen Produzenten zu sichern.

Ausschließlich kritisch waren seine Worte aber beileibe nicht. So ziehe er seinen Hut vor dem langen Atem, der Kampfkraft und dem Willen, das Kino am Leben zu erhalten, der während der vergangenen Jahre zutage trat. Er betonte den "Riesenerfolg", die Kinostrukturen auch in den drei MDM-Ländern über die bisherigen Krisen hinweg erhalten zu haben - und zeigte sich zuversichtlich dahingehend, dass man bei der Politik auch jetzt ein offenes Ohr fände, wenn es darum gehe, diesen Erfolg nicht verpuffen zu lassen.

"Echt Mut" mache ihm zudem nicht nur das starke Programm in Leipzig. Sondern auch Momente wie das Kinofest, zu dem man gesehen habe, dass es doch möglich sei, die Menschen zum Kino zurückzuholen. Er selbst sei sicher, dass sich die Lage wieder zum Positiven ändern werde - und er könne die Betreiberinnen und Betreiber nur ermutigen: "Halten Sie durch!"

Während unterdessen die Energiekrise die Pandemie leider als größte Sorge der Kinos abgelöst hat, wurde im Rahmen der Verleihung des Kinoprogrammpreises Mitteldeutschland noch einmal auf die Corona-Krise reagiert. Denn aufgrund der Tatsache, dass den Filmtheatern auch 2021 nur vergleichsweise wenige Spielmonate gegönnt waren und die Kinos in Sachsen ab Mitte November sogar noch einmal komplett schließen mussten, wurde entschieden, in diesem Jahr unter den gewerblichen Kinos drei Hauptpreise zu vergeben - an jeweils einen Standort aus den von der MDM betreuten Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Über Prämien in Höhe von je 15.000 Euro für das beste Jahresfilmprogramm 2021 konnten sich demnach die Betreiberinnen und Betreiber des Zentralkino in Dresden, des Puschkino in Halle (Saale) und des Kino am Markt in Jena freuen.

"Beharrlichkeit und Energie, Sachkunde und Ambition"bescheinigte die Jury dabei der Leitung des Zentralkino, das sich in kurzer Zeit mit eigenem Profil sichtbar gemacht habe. Beim Kino am Markt hob man nicht nur hervor, dass man sich dort traue, Streamingproduktionen von herausragender Qualität ins Angebot aufzunehmen. Sondern dass man der Bewerbung auch eine sehr nüchterne Analyse der eigenen aktuellen Situation beigefügt habe. "Nur mit Ehrlichkeit kommt man weiter", so das Lob der Jury. Und im Puschkino schließlich halte man die Augen offen und pflege nicht nur diverse Reihen (wie z.B. für polnische Filme), sondern auch den Kurzfilm.

Bei den alternativen bzw. nicht-gewerblichen Spielstätten ging der mit 10.000 Euro dotierte Hauptpreis an das Kiez-Kino in Dessau, wo man - kurz nach Wiedereröffnung kalt von Corona erwischt - Mut und Durchhaltevermögen bewiesen habe und dem anspruchsvollen Film Kontinuität geben wolle. Der Anfang dafür sei gemacht.

Nachdem die Prämien in den Jahren 2020 und 2021 auf insgesamt 300.000 Euro erhöht und bereits im Juli vergeben (aber bei der Filmkunstmesse gefeiert) worden waren, belief sich die Gesamtsumme der Prämien in diesem Jahr, in dem Corona-Hilfsprogramme auslaufen, auf 225.000 Euro. Eine Summe, die nach wie vor deutlich höher lag als die 100.000 Euro, deren Verteilung ab 2020 noch Ende 2019 beschlossen worden war - und die Danielsen auch als "Wertschätzung für Arbeit, die nicht leichter geworden ist", hervorhob. Profitieren konnten in diesem Jahr insgesamt 34 Spielstätten, darunter 24 gewerbliche Filmtheater; 2021 waren es 44 Spielstätten, darunter 34 gewerbliche gewesen.

