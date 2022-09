Nach Quoten-Flop: ProSieben wirft "Local Hero" für Football raus

Eigentlich wollte ProSieben-Chef Daniel Rosemann einen ganz neuen Sonntag bei seinem Sender etablieren: Anstatt der traditionellen Hollywood-Blockbuster sollten deutsche Shows wie "Local Hero" die Primetime erfolgreich bespielen. Da aber das Format, bei dem Prominente rund um die Welt reisen, eine aus Quotensicht katastrophale Premiere am vergangenen Sonntag mit 3,3 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen hinlegte, denkt man jetzt in Unterföhring um.

ProSieben zieht von ProSieben Maxx die Live-Spiele der National Football League (NFL) der regulären Saison schon sonntags ins Hauptprogramm - und zwar jeden Sonntag bis zum Super Bowl LVII. Den Auftakt macht am 25. September unter anderem das Duell der Quarterback-Giganten Tom Brady (Tampa Bay Buccaneers) gegen Aaron Rodgers (Green Bay Packers). Die Buffalo Bills sind um 19 Uhr zu Gast bei den Miami Dolphins. Vor den beiden Live-Matches startet ProSieben ab 18.30 Uhr mit dem Football-Magazin #ranNFLsüchtig in den Abend.

Kommentiert werden die Liveübertragungen von Carsten Spengemann und Sebastian Vollmer (#BUFvsMIA) bzw. Jonas Friedrich und Roman Motzkus (#GbvsTB). Noch mehr #ranNFL auf ProSieben: An den ersten beiden Sonntagen im Oktober werden mit den London-Spielen der Minnesota Vikings gegen die New Orleans Saints (02.10.) sowie der New York Giants gegen die Green Bay Packers (09.10.) jeweils drei Spiele in Folge live übertragen.

ProSieben-Chef Daniel Rosemann kommentiert den Schritt: "Diese offensive Football-Programmierung mag den ein oder anderen überraschen. Aber wir wollen die letzte Saison der NFL mit der höchstmöglichen Intensität auf ProSieben zelebrieren. Wir feiern jeden einzelnen Spieltag mit der #ranNFL-Crew, die Football in Deutschland zum TV-Event gemacht hat und verdientermaßen zum zweiten Mal mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet wurde."

Aber das kann nur einen Zwischenlösung sein, weil ProSiebenSat1 ab der kommenden Saison 2023/24 die Übertragungsrechte an RTL Deutschland verloren hat (wir berichteten).