Constantin präsentiert "Hagen"-Cast

Noch diesen Monat sollen unter der Regie des gerade erst mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichneten Duos Cyrill Boss und Philipp Stennert die Dreahrbeiten zu Hagen" beginnen. Die Neuinterpretation des Nibelungenlieds wird von Constantin Film sowohl fürs Kino als auch als sechsteilige Serie für RTL Deutschland/RTL+ produziert. Nun stehen wesentliche Teile des Hauptcast fest.

Den Titelpart als Hagen von Tronje übernimmt Gijs Naber, niederländischer Superstar, der in seiner Heimat bereits zweimal mit dem Goldenen Kalb als bester Schauspieler ausgezeichnet wurde und jüngst neben Léa Seydoux die Hauptrolle in "The Story Of My Wife" spielte, mit dem Regisseurin Ildikó Enyedi 2021 im Wettbewerb von Cannes für Aufsehen sorgte. Die Rolle des Siegfrieds übernimmt Jannis Niewöhner, der nach Engagements wie in Narziss und Goldmund", Beat", Der Überläufer", Je suis Karl" oder als Felix Krull ohnehin über Heldenstatus verfügt. Als Kriemhild wurde die Hamburger Newcomerin Lilja van der Zwaag gecastet. Dominic Marcus Singer, der sich in der zweiten Staffel von "Der Pass" als maliziöser Triebtäter in die höchste Liga spielte und dort bereits mit Stennert/Boss zusammenarbeitete, übernimmt den Gunter-Part. Rosalinde Mynster wirkt als Brunhild, Jördis Triebel als Ute und Jörg Hartmann als Dankrat mit.

Über den Inhalt von "Hagen", zu dem Doron Wisotzky gemeinsam mit Cyrill Boss und Philipp Stennert das Drehbuch geschrieben hat, heißt es: "Der Burgunder Waffenmeister Hagen von Tronje hält mit Pflichtbewusstsein und eiserner Härte das von Krisen geschüttelte Königreich zusammen. Dabei unterdrückt er die heimliche Liebe zur Königstochter Kriemhild und verdrängt seine eigene dunkle Vergangenheit. Als der berühmte Drachentöter Siegfried von Xanten in Worms auftaucht und mit seiner Unberechenbarkeit die alten Strukturen gefährdet, wird Hagen zunehmend zur tragischen Figur. Der junge und durch den plötzlichen Tod seines Vaters noch unerfahrene König Gunter sieht in Siegfried eine Chance, das Reich zu retten. Er bittet ihn um Hilfe, ausgerechnet die gefährliche Walküre Brunhild zur Frau zu nehmen. Als sich Kriemhild in Hagens Widersacher Siegfried verliebt, muss er sich zwischen Liebe und Königstreue entscheiden. Hagen von Tronje wird dabei herausfinden, wer er wirklich ist."