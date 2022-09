European Film Academy bündelt Engagement zur Bewahrung des Filmerbes

Die European Film Academy will sich nach eigenen Angaben künftig verstärkt um Jubiläen und spezielle Themenprogramme im Zusammenhang mit dem europäischen Film kümmern und dazu die neue Abteilung European Film Heritage unter der Leitung von Pascal Edelmann aus der Taufe gehoben.

Wie die European Film Academy heute mitteilt, soll deren erstes Projekt der Aufbau eines pan-europäischen Netzwerks aus Kinematheken, Filmarchiven und anderen entsprechenden Institutionen zum Informationsaustausch über Jubiläen von Filmemachern, Filmen, Institutionen und Themen rund um die Filmgeschichte in europäischen Ländern und Regionen sein.

Als eine der ersten Aktivitäten der neuen Abteilung wurde die Liste der "Treasures of European Film Culture", die Orte mit symbolischen Wert für das europäische Kino sowie Orte von historischem Wert umfasst, die erhalten und geschützt werden sollen, um 22 auf 35 Orte erweitert. Aus Deutschland gehört dazu Studio Babelsberg.

Matthijs Wouter Knol, Geschäftsführer der European Film Academy: "Anstatt unsere Arbeit auf die Organisation der European Film Awards zu beschränken, will die European Film Academy sich der europäischen Filmgeschichte und den Menschen, die den europäischen Film zu dem gemacht haben, was er heute ist, annehmen. Daraus werden neue Projekte mit existierenden Partnern resultieren, aber das wird auch in all den Programmen, die wir während des Jahres veranstalten, sichtbar werden: in unserer Arbeit für das junge Publikum, in unseren Preisverleihungen und in neuen Angeboten, die wir für unsere Mitglieder starten werden. Besonders stolz bin ich auf die wachsende Liste der 'Treasures of European Film Culture', im Speziellen auf die neuen Locations in Teilen Europas, die darin noch nicht vertreten waren, wie Kroatien, Dänemark, Griechenland, Lettland und Schottland. Wir sind eifrig dabei, in Zusammenarbeit mit dem European Film Commission Network (EFCN) jedes Jahr neue Locations zu finden."