Series-Mania-Gewinner "Die Welt von morgen" startet auf Arte

Im März gewann die französische Arte-Serie "Die Welt von morgen" noch den Hauptpreis des prestigeträchtigen internationalen Series-Mania-Wettbewerbs. Jetzt gibt es endlich einen Deutschland-Start für das Format, das sehr unterhaltsam und facettenreich die Hip-Hop-Anfänge in der Pariser Vorstadt schildert. In der Arte-Mediathek geht es für die Serie schon am 10. Oktober los. Lineare Termine sind der 20. und 27. Oktober jeweils ab 22 Uhr.

Zur Handlung: Die Pariser Vorstadt Saint-Denis in den 1980er-Jahren: Der Jugendliche Bruno wird für ein Fußballinternat ausgewählt. Sein Vater ist mächtig stolz, doch Brunos Herz schlägt für etwas anderes. Der Hip-Hop aus den USA kommt langsam in Frankreich an und Bruno erkennt seine Leidenschaft für Breakdance. In Didier, einem Jungen aus seinem Viertel, findet Bruno einen Verbündeten und Trainingspartner. Währenddessen versucht der aufstrebende DJ Daniel nach einem USA-Aufenthalt, in Paris beruflich Fuß zu fassen. Er will den Hip-Hop aus Übersee auch in Frankreich etablieren. Seine neue Bekanntschaft Béatrice unterstützt ihn dabei tatkräftig.

Die französische Serie, die von Katell Quillévéré und Hélier Cisterne realisiert wurde, lässt die Zuschauerinnen und Zuschauer in die Welt des Hip-Hop der späten 1980er-Jahre in Frankreich eintauchen. "Die Welt von morgen" zeigt die Anfänge der später sehr erfolgreichen französischen Stars Joey Starr, Kool Shen und DJ Dee Nasty. Die beiden Nachwuchsschauspieler Anthony Bajon und Melvin Boomer spielen die Rollen von Bruno Lopes alias Kool Shen und Didier Morville alias Joey Starr.

"Die Welt von morgen" ist auch auf dem Seriencamp Festival in München auf der großen Leinwand zu bewundern, das vom 6. bis 9. Oktober in der HFF stattfindet und die ersten beiden Episoden zeigt.