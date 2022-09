ARD Kultur startet Ende Oktober

Der Termin für den Launch von ARD Kultur steht fest. Am 26. Oktober startet der Senderverbund das gemeinschaftliche digitale Kulturangebot. Das unter www.ardkultur.de abrufbare soll breit gefächert sein und bundesweite wie regional verankerte Kulturinhalte der Audiothek und Mediathek bündeln.Das Themenspektrum beschreibt die ARD wie folgt: "Von HipHop bis klassischer Musik, von Belletristik bis Graphic Novel und von Fotografie bis Virtual Reality". Gesteuert wird ARD Kultur von Weimar aus. Die Federführung liegt beim Mitteldeutschen Rundfunk.

Der ARD-Vorsitzende Tom Buhrow sagt über das neue Angebot: "Mit ARD Kultur schaffen wir eine digitale Heimat für Kulturbegeisterte - und haben mit Weimar den perfekten Standort dafür gefunden. Unser Angebot ermöglicht es allen Menschen, Kultur jenseits der Bühne und in ihrer ganzen Vielfalt zu erleben." MDR-Intendantin Karola Wille ergänzt: "Wir freuen uns sehr, dass ARD Kultur in Mitteldeutschland angesiedelt ist, in einer der vielfältigsten Kulturlandschaften unserer Republik. Mit dem neuen digitalen Angebot wollen wir für die Menschen den enormen kulturellen Reichtum sichtbarer machen, den wir in so vielen Regionen Deutschlands haben - und zwar für alle und mit zeitgemäßen Nutzungsmöglichkeiten."

ARD Kultur entwickelt im Verbund mit ARD-Medienhäusern selbst Inhalte, als Eigen- und Ko-Produktionen. Zudem soll ARD Kultur als aktiver Netzwerkpartner bundesweit neue Impulse für die Kultur- und Kreativszene setzen. Kreative und Kulturinstitutionen sollen für innovative Projekte zusammengebracht werden.

Zum Launch wurden bereits folgende Produktionen angekündigt:

"Beyond Fashion": Mit Avi Jakobs als Hostin wird Fashion als Kulturform erzählt. Die Produktion taucht ein in die individuelle Welt der Menschen, für die Fashion ein Lebensgefühl und ein Weg ist, ihre Identität gemeinsam mit ihrer Community zu definieren und auszudrücken. Kein purer Klamottenkonsum, sondern ein Ausdruck von Haltung, Wertschätzung von Ressourcen und Zugehörigkeit. Inhaltlich geht es in den Folgen um Themen wie Gender-Identität, Rassismus und Nachhaltigkeit. (4 Folgen á 30 Minuten, ARD Kultur, Produktionsfirma: Vice)

"Szene Report": Innovatives Edutainment-Format, das als Mockumentary Comedy-Serie über Subkulturen der letzten 30 Jahre in Deutschland konzipiert ist. Sie orientiert sich an Kult-Dokus und Milieustudien der 90er- und 2000er-Jahre und hat den Anspruch, mit verblüffend authentischen Reportagen den Charme der jüngeren Vergangenheit zu reproduzieren und auf humorvolle Weise Subkulturen vorzustellen. Prominente Gesichter tauchen in verschiedenen Rollen auf, unter anderem El Hotzo, Aligatoah oder Rocko Schamoni. (3 Folgen á 20 Minuten, ARD Kultur, Produktionsfirma: sendefähig)

"Melody of Crime": In diesem True-Crime-Podcast geht es um große Kriminalfälle im Kulturbereich. Kriminalpsychologin Lydia Benecke und Musikproduzent Mousse T. sprechen über bekannte Fälle prominenter Menschen aus den verschiedensten Kulturfeldern, mal sind sie Täter:innen, mal sind sie Opfer. Mit ihrer gesammelten Expertise nehmen die beiden Hosts die Zuhörenden mit in die jeweilige Welt. In der Pilotfolge geht es um den Fall R. Kelly. (6 Folgen á 45-60 Minuten, ARD Kultur, Produktionsfirma: CAA, OMR Podcasts)

" Pixelparty": Laura Kampf und Nilz Bokelberg nehmen die Zuschauer:innen mit in die schöne neue digitale Kultur-Welt - mal ganz traditionell als Menschen, dann aber auch als ihre eigenen Avatare im und durch das Metaverse. Ob Augmented Reality, Virtual Reality, Künstliche Intelligenzen oder NFTs - Pixelparty spürt die Trends und Phänomene der neuen digitalen Kulturen auf, macht sie sinnlich erlebbar und erklärt unterhaltsam. (4 Folgen á 25 Minuten, ARD Kultur, Produktionsfirma: Rosy DX)

"Letzte Beute": Dieses Rollenspiel verbindet auf spannende und unterhaltsame Weise verschiedene Kulturbereiche wie Gaming, Theater und Literatur miteinander: Die Zuschauer:innen sind bei der Entwicklung des Spiels und der Geschichte nah dabei und erleben, wie die Thriller-Autorin Judith Merchant im Writers Room gemeinsam mit dem Spielleiter Uke Bosse die Geschichte entwickelt. Sieben bekannte Schauspieler:innen (Daniel Donskoy, Nina Kronjäger, Rauand Taleb, Ivo Kortlang, Cristina Do Rego, Katjana Gerz, Frederic Böhle) spielen in diesem Thriller jede:r für sich allein und können doch Allianzen schmieden. Der Würfel entscheidet über das Vorgehen der Protagonist:innen und nicht alle werden überleben. (6 Folgen á 50 Minuten, ARD Kultur, Produktionsfirma: Rocketbeans)

"Call me DJ!": Geschichten von bekannten, weiblichen DJs. Von den schönen und weniger schönen Seiten des Lebens auf Tour, von Schlafmangel und Heimweh, von Rampenlicht und Einsamkeit, von Kreativität und Exzess. Weibliche DJs haben in der elektronischen Musikszene eine andere Ausgangslage als ihre männlichen Pendants, eine andere Perspektive und andere Geschichten. Und genau diese Geschichten werden viel zu wenig erzählt. (5 Folgen á 20 Minuten, ARD Kultur, Produktionsfirma: Load Studios)

Im Rahmen des Ideenwettbewerbs ARD Kultur Creators entstanden:

"Offline" Eine Langzeitdokumentation über ukrainische und russische Models/Influencer:innen in Berlin. Regisseur und Fotograf Mehran Djojan begleitet seine Protagonist:innen seit drei Jahren mit einem Kamerateam. Er besucht mit ihnen Shootings und reist mit ihnen in ihre Heimat nach Kiew und nach Tscheljabinsk in Russland. Der Film zeigt auch, was es heißt, mit der Ungewissheit und der Angst zu leben - befristete Mietverhältnisse, Sorge um Visa-Verlängerungen und am Ende der Krieg zwischen Russland und der Ukraine. (3 Folgen à 30 Minuten, ARD Kultur/RBB, Produktionsfirma: Weltrecorder)

"Ich sehe was, was du nicht siehst": Wenn Kunst auf Comedy trifft! Ein Infotainment-Format von Jakob Schwerdtfeger. Das Format eröffnet neue Perspektiven, indem Prominente humorvoll moderiert ihre Sichtweisen auf Kunst schildern, und schafft so einen niedrigschwelligen Zugang zu Kunst. (3 Folgen á 15 Minuten, ARD Kultur/HR, Produktionsfirma: Bilderfest)

"Lana Kaiser": Ein experimenteller Kurzfilm des Münchner Künstlers Philipp Gufler und ein persönliches Porträt der Sängerin und Entertainerin Lana Kaiser, die unter dem Namen Daniel Küblböck geboren wurde und im Jahr 2018 bei einer Kreuzfahrt verschwand. Im Gespräch mit der Aktivistin Hana Corrales erzählt Philipp Gufler von der Entstehung des Projekts. (Kurzfilm à 13 Minuten + ca 15minütiges Interview, ARD Kultur/BR)

"Über Lebenskunst": Im Podcast spricht Dreampop-Artist Manu Meta mit Künstler:innen über die Geschichte hinter ihrer Kunst. Welche Schicksalsschläge und einschneidenden Erlebnisse beeinflussen sie in ihrer Arbeit? Wie werden diese Ereignisse in ihrer Kunst sichtbar? Und was können alle von den Geschichten hinter der Kunst lernen? (Podcast 6x20min, ARD Kultur/SR)