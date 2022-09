ANGA COM startet Standbuchung

Ab sofort können sich Aussteller für die Kongressmesse ANGA COM anmelden.

Die ANGA COM hat die Standbuchung für Mai 2023 gestartet. Die Kölner Kongressmesse für Breitband-, Fernsehen- und Online-Themen findet vom 23. bis 25. Mai 2023 statt. Aussteller-Anmeldung und Sponsoring-Buchung ist über die Adresse www.anga.com ab sofort möglich.

Für die 2023-Ausgabe planen die Veranstalter unter dem Motto "Where Broadband meets Content" zusätzliche Messe-Highlights. So soll das Konferenzprogramm um einen International FTTH Summit mit internationalen Showcases zum Glasfaserausbau erweitert werden. Für das Themenfeld Streaming & OTT Hub wird laut Ankündigung eine neue Sonderfläche für Medientechnologie einschließlich einer Piazza mit Stage in Messehalle 7 geschaffen.

Mit mehr als 18.000 Teilnehmern aus 82 Ländern und 390 Ausstellern hatte die ANGA COM im Mai 2022 ihr Comeback gefeiert.