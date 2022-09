Tallinn Black Nights mit neuem Wettbewerbsprogramm "Critics' Pick"

Das 26. Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) findet vom 11. bis 27. November statt. Unlängst wurden die ersten sieben Filme des Offiziellen Wettbewerbs bekanntgegeben sowie ein neues Wettbewerbsprogramm: Die Critics' Pick wird von Nikolaj Nikitin kuratiert.

Bei den ersten sieben Wettbewerbsbeiträgen handelt es sich um fünf Welt- und zwei Internationale Premiere, darunter die isländisch-estonische Komödie "Driving Mum" von Hilmar Oddsson, "The Wastetown" von Ahmad Bahrami oder "The Punishment" des chilenischen Filmemachers Matias Bize. Insgesamt soll das Programm in Tallinn mehr Schliff erhalten.

Festivalchefin Tiina Lokk kommentiert: "Es ist eine wunderbare, aber auch sehr herausfordernde Aufgabe, ein so großes und vielfältiges Filmprogramm auf unserem wachsenden Festival zu managen. Wir haben festgestellt, dass es Zeit braucht, um ein großes Festival zu steuern. In diesem Jahr haben wir die Gelegenheit ergriffen, die Wettbewerbsprogramme zu straffen und zu konzentrieren. Unser Ziel ist es immer, eine Verbindung zwischen Filmen und Publikum herzustellen. Alles, was wir tun, dient diesem Ziel".

Ab diesem Jahr gibt es mit der Critics' Pick ein weiteres Wettbewerbsprogramm. Dieses wird von Nikolaj Nikitin geleitet. Critics' Pick reiht sich ein in die etablierten Sektionen Offizieller Wettbewerb, Debütfilme, Baltic Competition und "Rebels with a Cause". Critics' Pick, das sein Augenmerk auf Arthousefilme legt, soll dieses Jahr aus rund 15 Titeln bestehen. In der Baltic Competition soll es ausschließlich Spielfilme geben, wobei auch minoritäre Koproduktionen mit den baltischen Staaten eingeladen werden. "Rebels" und Debütfilme konzentrieren sich weiterhin auf ihre jeweiligen Nischen, experimentelle Arbeiten bzw. Spielfilmerstlinge. Erstmals erhalten die jeweiligen Programm auch ihre eigenen Chef-Kuratoren, Triin Tramberg leitet First Features, Edvinas Puksta die Baltic Competition, Javier Garcia Puerto das "Rebels"-Programm und Helmut Jänes und Tiit Tuumalu "Midnight Shivers" bzw. DOC@PÖFF.

Der Länderfokus ist dieses Jahr Israel gewidmet; Showcase befasst sich mit dem brasilianischen Kino.