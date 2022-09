Premiere für Debütfilm "Duett"

Am Wochenende feierte die Darmstädter Filmproduktion "Duett" Premiere im Luxor Filmpalast Bensheim. Der Debütfilm stammt von Tim Peters und Paul Hof, die das einstündige Drama nicht nur selbst schrieben und inszenierten, sondern auch aus privaten Mitteln mit ihrer Produktionsfirma Cortex Film finanzierten.

"Am Anfang wollten wir nur endlich mal einen langen Film drehen. Aber während der Planung kamen dauernd neue Ideen dazu und wir lernten immer mehr coole Leute kennen, dann haben wir auf einmal einen Musiker, dann immer mehr Schauspieler und irgendwann war klar: okay wir machen jetzt einfach einen Film fürs Kino" so die jungen Produzenten.