Einschaltquoten: TV-Publikum verabschiedet sich von der Queen

Auch das deutsche Fernsehpublikum nahm gestern zahlreich Abschied von Queen Elizabeth II. So sahen am Abend nach der "Tagesschau" (4,94 Mio. Zuschauer / MA: 18,8 Prozent) 4,17 Mio. Zuschauer (MA: 15,2 Prozent) im Ersten die Zusammenfassung der Berichterstattung über die Trauerfeier der am 8. September im Alter von 96 Jahren verstorbenen ehemaligen Monarchin. Ab 9 Uhr morgens war die Liveübertragung im Ersten auf 2,91 Mio. Zuschauer (MA: 28,7 Prozent) gekommen.

Das ZDF stieg auch bereits am frühen Vormittag in die Liveübertragung von den Trauerfeierlichkeiten der Queen ein und erzielte seine größte Reichweite ab 16 Uhr mit 3,65 Mio. Zuschauern (MA: 24,4 Prozent). In der gestrigen Primetime kam das von FFP New Media produzierte Sozialdrama Du sollst hören" auf 3,59 Mio. Zuschauer (MA: 13,3 Prozent).

Bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte die ARD-Sendung "Abschied von der Queen - Beisetzung in Windsor" mit 17,7 Prozent den höchsten Marktanteil in der gestrigen Primetime. "Wer wird Millionär?" kam bei RTL auf einen Marktanteil von 13,1 Prozent in dieser Zielgruppe und lag damit vor der Vox-Gründershow "Die Höhle der Löwen" (12,9 Prozent), die gegenüber der Vorwoche allerdings gut zwei Prozentpunkte einbüßte.

Sat1 verzeichnete für den Superheldenfilm The First Avenger: Civil War" einen 14/49-Marktanteil von 7,4 Prozent und lag damit vor dem ZDF-Montagsfilm "Du sollst hören" (5,5 Prozent) und der ProSieben-Serie "9-1-1 Notruf L.A." (5,4 Prozent).