Woody Allen dementiert Rücktrittsabsicht

Woody Allen hat dementiert, dass sein nächster Film "Wasp 22" sein letzter sein werde. Wie berichtet, hatte der 86-Jährige am Wochenende gegenüber der spanischen Tageszeitung "La Vanguardia" erklärt gehabt, sein prinzipieller Gedanke sei es nicht, mehr Filme zu machen, sondern sich mehr auf das Schreiben zu konzentrieren. Der daraus entstandenen Schlussfolgerung, er werde sich als Filmemacher zu Ruhe setzen, erteilte Allen umgehend eine Absage.

In einem Statement, das in Allens Namen bei Deadline.com veröffentlicht wurde, heißt es: "Woody Allen hat niemals gesagt, dass er sich zur Ruhe setzen will, noch hat er gesagt, dass er einen weiteren Roman schreiben wird. Er hat lediglich gesagt, dass er darüber nachdenkt, keine Filme mehr zu machen, da es ihm nicht so viel Spaß macht, Filme zu machen, die direkt zu Streamingdiensten wandern, da er ein viel zu großer Liebhaber des Kinoerlebnisses ist. Im Moment hat er nicht die Absicht, sich zur Ruhe zu setzen und freut sich sehr darauf, in Paris seinen neuen Film zu drehen, der sein 50.ster sein wird."

"Wasp 22" soll dem Vernehmen nach ab Herbst in Paris mit einem französischen Cast gedreht werden. Weitere Details sind nicht bekannt.