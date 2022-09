Foto des Tages: "Der Bauer und der Bobo" feiert Publikumspremiere

Kino

Seine zünftige Publikumspremiere feierte der humorvolle Dokumentarfilm "Der Bauer und der Bobo" in Anwesenheit des Regisseurs Kurt Langbein und der beiden Protagonisten Christian Bachler und Florian Klenk im Astor Kino in München. Zusammen mit den Partnern soulkino, Naturland und dem Bayerischen Landwirtschaftlichen Wochenblatt durfte sich 24 Bilder über ein restlos begeistertes Publikum freuen, welches zuversichtlich für den Kinostart am 29. September stimmt! Das Foto zeigt: (v.l.n.r.): Gerhard Ritter, René Krieger (24 Bilder), Florian Klenk ("Der Bobo"), Andrea Hailer (soulkino), Kurt Langbein (Regisseur), Jürgen Bornschlegel, Melanie Koppenhöfer (24 Bilder), Christian Bachler ("Der Bauer"). Foto: 24 Bilder/Fabian Helmich (PR-Veröffentlichung)