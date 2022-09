Startschuss für die Filmkunstmesse

Nomen est Omen: Mehr denn je" war - neben Verlorene Illusionen" - einer der beiden Filme, mit denen die Filmkunstmesse Leipzig für das öffentliche Publikum am Montagabend an den Start ging. Und "Mehr denn je" ist auch das Motto für das diesjährige Filmprogramm - denn mit 80 Werken von 45 Verleihunternehmen ist das Angebot für Fachbesucher größer denn je.

Diese kamen in gewohnter Zahl nach Leipzig, knapp 1000 waren nach Auskunft der AG Kino Gilde bis Montagabend registriert, der Verband kann sich laut Geschäftsführer Felix Bruder damit über eine Resonanz wie vor der Pandemie freuen.

Während "Verlorene Illusionen" das Publikum in die Schauburg zog, wurde "Mehr denn je" in den Passage Kinos Leipzig in Anwesenheit von Regisseurin Emily Atef vorgestellt. Insgesamt haben die Leipziger in dieser Woche die Chance, ganze 15 Filme vor dem offiziellen Start zu sehen. Das Fachpublikum wiederum füllte gleich drei Säle der Passage Kinos quasi bis auf den letzten Platz - und genoss den diesjährigen Gewinner der Goldenen Palme, Triangle of Sadness".

Aufmerksamkeit beanspruchen neben dem riesigen Filmprogramm aber auch die zahlreichen Panels und Workshops, die sich mit den aktuellen Herausforderungen des Kulturortes Kino - darunter schon zum Auftakt nicht zuletzt der Energiekrise - befassen. Alle Panels können im Internet live verfolgt werden. Unter www.filmkunstmesse.de werden entsprechende Streams und Aufzeichnungen angeboten, die auch ohne Akkreditierung zugänglich sind.