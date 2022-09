X Verleih terminiert Film-Quartett für 2023

Mit drei Filmen ist der X Verleih auf der gerade gestarteten Filmkunstmesse Leipzig vertreten - und parallel zum Auftakt des zentralen Treffens der Arthouse-Branche haben die Berliner vier Starts für das kommende Jahr terminiert.

Am 2. Februar 2023 startet Aus meiner Haut", ein Sci-Fi-Liebesdrama, das seine Weltpremiere in Venedig feierte, dort mit dem Queer Lion ausgezeichnet wurde und auch in Leipzig zu sehen ist. Mit seinem Kurzfilm Invention of Trust" hatte das Regieduo Alex und Dimitrij Schaad zuvor einen Studenten-Oscar gewonnen.

Am 9. März 2023 kommt mit "Die Eiche - Mein Zuhause" ein Naturfilm über den titelgebenden Baum und seine Bewohner - auch dieser Titel ist in Leipzig in voller Länge zu sehen.

Als Thriller im Stil von "Der Name der Rose", angesiedelt in einer Moschee in Kairo, bewirbt der X-Verleih den für 6. April 2023 terminierten Boy from Heaven". Das von Tarik Saleh inszenierte Machtspiel zwischen Religion und Staat wurde in Cannes für das beste Drehbuch ausgezeichnet.

Am 27. April 2023 folgt schließlich ein weiterer Dokumentarfilm: Schulen dieser Welt", der drei Lehrerinnen an exotischen Plätzen folgt, versteht sich als Hommage an alle Lehrkräfte.

Alle Filme werden vom X-Verleih gemeinsam mit Partner Warner in die Kinos gebracht.

Und der Vollständigkeit halber: Der dritte Titel, den der X-Verleih in Leipzig zeigt, ist Der Passfälscher" von Maggie Peren. Dessen Starttermin war bereits bekannt, es ist der 13. Oktober 2022.