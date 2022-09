7 Fragen an ... Sabine Derflinger

Sabine Derflingers neuer Dokumentarfilm "Alice Schwarzer" ist am 15. September in den deutschen Kinos gestartet, aktuell führt sie Regie beim ZDF-Zweiteiler "Süßer Rauch".

1. Wie sind Sie zum TV/Film gekommen?

Sozusagen durch einen glücklichen Zufall: Der Regisseur Josef Ehrenfellner suchte dringend einen Ersatz für eine ausgefallene Regieassistentin als ich ihn, damals im Abitur, auf einer Party in meiner Heimatstadt traf. Er engagierte mich, und so erhielt ich eine Übersicht über alle Arbeitsbereiche beim Film, weil dieser retrospektiv betrachtet so berührend "handgestrickt" hergestellt wurde.

2. An welche Erfahrung mit der Branche erinnern Sie sich besonders gern?

An die Dreharbeiten zu dem historischen Fernsehfilm "Twilight over Burma", den wir in Thailand und in Myanmar gedreht haben. Hier kamen zwei unterschiedliche Arten des Filmemachens, die ich beide gleichermaßen schätze, zusammen: in Thailand mit einem großen internationalen Team, prachtvollen Drehorten, wo unsere kleine Filmstadt jeden Drehtag neu aufgebaut wurde, und in Myanmar, viel kleiner, improvisierter und semi-dokumentarisch.

3. Was hat Sie zuletzt besonders geärgert?

Die Abtreibungsverbote in Polen und USA, die Situation der Frauen in Afghanistan, die Inhaftierung iranischer Feministinnen und iranischer Filmemacher, und wider besseres Wissen, die Ausplünderung des Planeten, das alles macht mich sehr wütend.

4. Der wichtigste Film in Ihrem Leben?

Mehr als ein einzelner Film. Es ist eher die Vielzahl von Werken wichtiger Filmemacher:innen, die mich begleiten. Meine Faszination für das Kino entstand durch die Begegnung mit italienischen Filmen im Vöcklabrucker Filmclub in den späten 70er Jahren: Fellini, Rossellini, Pasolini, Antonioni, später dann Scorsese, Almodovar, Altman, Tarantino, die Coen-Brothers, Agnès Varda, Margarethe von Trotta und Jane Campion.

5. Was ist Ihr prägendes TV-Erlebnis?

"Wünsch Dir was" mit Vivi Bach und Dietmar Schönherr, als Vivi die transparente Bluse trug und als die ZuschauerInnen aufgefordert wurden, das Licht in der Wohnung auszudrehen, um Strom zu sparen und der österreichische Maler Friedrich Hundertwasser dazu animierte, die eigenen Fenster zu bemalen, um Individualität zum Ausdruck zu bringen. Ich war begeistert, meine Eltern waren es nicht. Trotzdem blieb ich bei meiner Haltung und fühlte mich schon beinahe erwachsen.

6. Ihre momentane Filmempfehlung?

Me, We", Große Freiheit", Märzengrund", Elfriede Jelinek - Die Sprache von der Leine lassen". Und natürlich unsere Doku "Alice Schwarzer".

7. Was würden Sie im Kino-/Film-/TV-Markt gern ändern?

Diversere Erscheinungs- und Erzählformen von Filmen in den Mainstream einfließen lassen und das Publikum dafür entzünden, fordern und zur Kommunikation motivieren. Das Kino der Verstörung mit einem Kino der Befreiung herausfordern und ein Bewusstsein stärken, dass Mainstream, Intelligenz und "gut gemacht" sich nicht gegenseitig ausschließen müssen. Die Trennung von E und U wieder durchlässiger machen, und den Kreativen die Freiheit zurückgeben, ihre Visionen frei zu gestalten. Weniger Wiederholungen, mehr wagen. Die Magie des Kinos als Ort des gemeinsamen Schauens neu entdecken und die Kommunikation über Film in allen Medien fördern.