Das Kino-Wochenende nach dem Kinofest

Während das Oktoberfest - bei dem auch die Kulturstaatsministerin maskenlos mitfeierte - sein Auftaktwochenende nach ersten Schätzungen mit einem Besucherminus von 30 Prozent gegenüber 2019 abschloss, ist die Branche noch eifrig dabei, die Effekte des ersten Kinofestes seit knapp 20 Jahren zu analysieren. Mit im Zentrum der Aufmerksamkeit stand dabei natürlich die Frage, wie groß die Einbrüche am Folgewochenende aussehen würden, nachdem die beiden Aktionstage bei praktisch allen Bestandstiteln für enorme Zuwächse gesorgt hatten.

Zunächst einmal zur Gesamtbilanz: Laut der Filmsource-Auswertung von Comscore wurde am vergangenen Wochenende mit knapp 950.000 Besuchen beinahe wieder die Millionenmarke geknackt. Die Zahl der gelösten Tickets lag dabei um 30,6 Prozent unter jener des Wochenendes der Kinofest-KW 36; die Umsätze stiegen unterdessen sogar minimal um knapp ein Prozent - erwartbare Folge der Rückkehr zu den üblichen Eintrittspreisen (wobei mehrere Ketten vor dem Hintergrund der noch andauernden Blockbuster-Flaute aktuell mit besonderen Angeboten werben).

Dass man beinahe wieder siebenstellige Besuchszahlen erreichte, ist dabei nicht zuletzt einer Reihe von Neustarts aus dem mittleren Segment geschuldet, von denen es (ohne Previews) immerhin zwei in die Top Ten, drei weitere in die Top 20 schafften. Klassenprimus ist dabei Ticket ins Paradies", der mit knapp 192.000 Tickets ohne Previews (sowie knapp 40.000 Tickets aus solchen) einen Start über den Erwartungen hinlegte und als einziger Titel mit sechsstelligen Werten mühelos die Spitze übernahm. Auf Rang sieben folgt "Chase - Nichts hält ihn auf", der nach starken Previews zum Kinofest knapp 36.500 Besuche sammelte, auf Platz zwölf dann Lieber Kurt", zu dessen knapp 27.000 Besuchen nach Angaben von Filmwelt über 15.500 beim Kinofest verkaufte Tickets kommen. Ebenfalls noch in den Top 20: Jeepers Creepers: Reborn" und Moonage Daydream" mit rund 25.000 bzw. gut 16.000 Tickets ohne Previews. Generell schafften es alle der zehn stärksten Neustarts dieses Wochenendes, wenigstens fünfstellige Zahlen zu schreiben, das war in den Wochen vor dem Kinofest beileibe nicht immer der Fall.

Damit zu den Bestandstiteln der Top 20: Erwartungsgemäß liegen die Besuchsrückgänge in der Top 20 selbst am untersten Ende bei rund 38 Prozent. Der mit Abstand höchste Rückgang (knapp 79 Prozent) ist für die Wiederaufführung von Spider-Man: No Way Home" in der verlängerten "More Fun Stuff"-Version zu verzeichnen, besonders hohe Drops sahen auch After Forever" (der aber schon unmittelbar nach Start überdurchschnittlich stark nachgegeben hatte) mit knapp 64 Prozent und Top Gun Maverick" mit gut 60 Prozent. Letzterer Film befindet sich allerdings auch in der 17. Auswertungswoche und ist seit 23. August digital erhältlich, zudem hatte er zum Kinofest von Double Features mit dem Kult-Vorgänger profitiert... Bemerkenswert ist auch: Die knapp 37.000 Besuche liegen nur rund zwölf Prozent unter den knapp 42.000, die der Film vor zwei Wochen (also am Wochenende der KW 35) gemacht hatte. Das damalige Ergebnis wiederum entsprach einem Rückgang von nur 17 Prozent gegenüber der Vorwoche.

Lässt sich schon daran kein Kannibalisierungseffekt ablesen, wird das Bild sogar noch positiver, wenn man auf die Zweit- und Drittplatzierten des vergangenen Wochenendes schaut. So baute Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss" um knapp 49 Prozent, Der Gesang der Flusskrebse" um gut 38 Prozent gegenüber den (massiv gestiegenen) Besuchszahlen des Kinofest-Wochenendes ab. Aber: Die letzten Werte von gut 75.000 bzw. knapp 61.500 lagen tatsächlich leicht über jenen des Wochenendes vor dem Kinofest.

Ein Film wie DC League of Super-Pets", dessen Wochenend-Zahlen sich im Zuge des Kinofests mehr als verdoppelt hatten, lag zuletzt mit fast 42.000 Besuchen (bei einem Minus von 37 Prozent) mehr als deutlich vor den Zahlen der KW 35 (knapp 30.000) und tatsächlich auch über jenen der KW 34 bzw. auf dem Niveau der KW 32. Auch Bibi & Tina - Einfach anders" nahm den Kinofest-Schwung mit und lag über den Zahlen der KW 35. Wohlgemerkt: Keiner der genannten Titel hatte in der KW 35 mit auffällig hohen Drops zu kämpfen, tatsächlich war eher das Gegenteil der Fall gewesen.

Natürlich gibt es Ausnahmen wie zum Beispiel Guglhupfgeschwader", der mit gut 35.000 Besuchen deutlich unter den knapp 60.000 der KW 35 lag. Wobei man auch in diesem Fall auf einen zweiwöchigen Durchschnittsdrop nur knapp über 20 Prozent käme - und das nach einem Wochenende, bei dem eine Münchner Großveranstaltung vermutlich gerade diesem Titel den einen oder anderen Besuch gekostet haben könnte. Ebenfalls nur leicht über 20 Prozent würden zwei fiktive Drops zwischen KW 35 und KW 37 für Die Känguru-Verschwörung" liegen. Dieser hatte in KW 35 an seinem zweiten Wochenende um 32 Prozent nachgegeben.

Zumindest bei der groben Wochenend-Betrachtung lässt sich unter dem Strich also eher ein beflügelnder als ein kannibalisierender Effekt der Aktionstage erahnen.

Auch am nächsten Wochenende müssen die Kinos ohne großen Blockbuster-Start auskommen, die Woche darauf stehen unter anderem die beiden nächsten großen Hoffnungsträger für den deutschen Film auf dem Startplan: Die Schule der magischen Tiere 2", das Sequel zum Besuchermillionär, und Tausend Zeilen".