Erste Filme für cineastische Weltreise stehen fest

Von 1. bis 10. Dezember findet zum 17. Mal das Weltkinofestival Around the World in 14 Films statt. Jetzt wurden die ersten drei Filme, die dort gezeigt werden, bekannt gegeben.

Die ersten drei Filme, die von 1. bis 10. Dezember im Rahmen des Weltkinofestival Around the World in 14 Films gezeigt werden, stehen fest.

Laut einer Mitteilung des Festivals gehört dazu "Under the Fig Tree" der tunesisch-französischen Regisseurin Erige Sehiri. Der Film, der vier junge Menschen bei der Feigenernte in Tunesien begleitet, feierte in diesem Jahr in Cannes seine Weltpremiere und geht für sein Heimatland ins Rennen um eine Oscarnominierung in der Kategorie "Bester internationaler Film".

Ebenfalls zum Weltkinofestival Around the World in 14 Films eingeladen wurde das Regiedebüt der chilenischen Schauspielerin Manuela Martelli, "1976", das das Publikum ins Chile der Zeit der Militärdiktator unter Augusto Pinochet im Jahr 1976 entführt.

Dritter Film, der aktuell für die diesjährige Festivalausgabe, die im Kino in der Kulturbrauerei sowie den Kinos Delphi Lux und Neues Off stattfindet, programmiert wurde, ist War Pony", das Regiedebüt von US-Schauspielerin Riley Keough und Gina Gammell, das in Cannes mit der Camera d'Or für das beste Debüt und dem Palm Dog Award ausgezeichnet wurde. Es erzählt die Geschichte zweier junger Männer "War Pony" verknüpft die Geschichten zweier junger vom Stamm der Oglala-Lakota und deren Lebensrealitäten in einem Indigenen-Reservat.

Weitere Informationen zum Weltkinofestival Around the World in 14 Films unter www.14films.de.