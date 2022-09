60. Viennale ehrt Yoshida Kiju mit Retrospektive

Die Viennale feiert dieses Jahr 60. Jubiläum. Bereits verkündet wurde die Retrospektive, die in Zusammenarbeit mit dem Filmmuseum Wien kuratiert wird. Gewidmet ist sie dem japanischen Regisseur Yoshida Kiju, der neben Nagisa Oshima und Shinoda Masahiro zu den wichtigsten Vertretern der "Japanese New Wave" zählt.

Die Viennale feiert dieses Jahr von 20. Oktober bis 1. November ihr 60. Jubiläum. Bereits verkündet wurde die Retrospektive, die in Zusammenarbeit mit dem Filmmuseum Wien kuratiert wird. Gewidmet ist sie dem japanischen Regisseur Yoshida Kiju, der neben Nagisa Oshima und Shinoda Masahiro zu den wichtigsten Vertretern der "Japanese New Wave" zählt.

Der 1933 geborene Filmemacher gab im Jahr 1960 mit "Good For Nothing" sein Regiedebüt. 1962 arbeitet er bei dem Melodram "Akitsu Springs" erstmals mit Okada Mariko zusammen, die seine Ehefrau wurde und Protagonistin seiner die japanischen Geschlechterverhältnisse kritisch beleuchtenden Filme. Mit ihr zusammen gründete er 1966 auch die unabhängige Produktionsfirma Gendai Eigasha.

Viennale-Direktorin Eva Sangiorgi über die Retrospektive: "Die Retrospektive der Viennale und des Österreichischen Filmmuseums anlässlich der 60. Ausgabe des Festivals stellt eine extrem wichtige Geste dar. Ich wollte das Werk von Yoshida Kiju schon lange würdigen, doch die Bedingungen dafür waren bisher nicht gegeben. Um diesen Zyklus zu realisieren, bedurfte es besonderer Anstrengungen und Synergien: Die Werke des japanischen Meisters sind nur selten in Umlauf gebracht worden, und wir werden sie in Wien in ihrer ganzen Pracht als 35mm-Kopien zeigen können. Es handelt sich also um ein wirklich außergewöhnliches Ereignis, das von Yoshida selbst unterstützt wurde, der die Auswahl der Werke persönlich beaufsichtigte. Bei näherer Betrachtung ist es eine Retrospektive, die die ästhetischen und politischen Reflexionen des Arthouse-Kinos der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts durch verschiedene filmische Ausdrucksformen im Dialog mit den großen Autoren dieser Zeit heraufbeschwört. Es geht um ein Kino, das von subversivem Geist und poetischer Tiefe geprägt ist. Diese Retrospektive würdigt einen Autorenfilmer, der sich stets auf der Suche befindet und uns in den verschiedenen Phasen seiner Karriere immer wieder aufs Neue überrascht."