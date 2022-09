China-Boxoffice: "Give Me Five" bleibt an schwachem Wochenende vorn

Der vor einer Woche gestarteten Tragikomödie um einen jungen Mann, der seinem Vater hilft, seine verlorene Erinnerung wiederzufinden, genügte an einem schwachen Wochenende am chinesischen Boxoffice ein Einspiel von 7,4 Mio. Dollar, um Platz eins zu verteidigen.

Mit einem Einspiel von 7,4 Mio. Dollar konnte Zhang Luans "Give Me Five" Platz eins der chinesischen Kinocharts am vergangenen Wochenende verteidigen. Gegenüber dem Startwochenende vor einer Woche, als für die Tragikomödie um einen jungen Mann, der seinem Vater hilft, seine verlorene Erinnerung wiederzufinden, 21,3 Mio. Dollar zu Buche gestanden hatten, entspricht dies einem Minus von 65 Prozent. Insgesamt steht "Give Me Five" in den chinesischen Kinos nach seinem zweiten Wochenende nach Angaben von Artisan Gateway bei 36,5 Mio. Dollar.

Platz zwei belegte der Animationsfilm "New Gods: Yang Jian", der am vergangenen Wochenende auf 2,9 Mio. Dollar kam und insgesamt bei 66,4 Mio. Dollar steht. Insgesamt bereits 438 Mio. Dollar eingespielt hat die SciFi-Komödie "Moon Man", die im August mehrere Wochen lang Platz eins der chinesischen Kinocharts belegt und es am vergangenen Wochenende auf 2,7 Mio. Dollar gebracht hatte, und Platz drei belegte.

Insgesamt lag das Boxoffice in China am vergangenen Wochenende mit 22,3 Mio. Dollar auf dem niedrigsten Wert seit 15 Wochen.