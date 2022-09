Cannes-Jurypreis-Gewinner geht für Belgien ins Oscarrennen

Belgien hat Lukas Dhonts "Close" für eine Oscarnominierung in der Kategorie "Bester internationaler Film" eingereicht. Die Geschichte über die innige Freundschaft zweier 13-jähriger Jungs, die plötzlich zerbricht, wurde beim Festival de Cannes Ende Mai zusammen mit Claire Denis' Stars at Noon" mit dem Großen Preis der Jury ausgezeichnet. In Cannes hatte sich Pandora u.a. die deutschen Auswertungsrechte gesichert gehabt; ein Starttermin steht noch nicht fest.

In seinem Heimatland Belgien startet "Close" in den Kinos, nachdem er dort am 11. Oktober das Ghent Film Festival eröffnet hat.

Filme aus Belgien waren bis dato sieben Mal in der Kategorie "Bester internationaler Film" (früher: "Bester nicht-englischsprachiger Film") nominiert gewesen, zuletzt Felix Van Groeningens The Broken Circle" im Jahr 2015. Einen Auslandsoscar für Belgien gab es bis dato noch nicht.

Noch bis 3. Oktober können bei der Academy of Motion Picture Arts and Sciences Filme für eine Oscarnominierung in der Kategorie "Bester internationaler Film" eingereicht werden. am 21. Dezember wird die Academy dann eine 15 Filme umfassende Shortlist veröffentlichen, aus der bis zum 24. Januar 2023 die Nominierten ausgewählt werden. Die Oscarverleihung findet am 12. März 2023 statt.