7 Fragen an ... Schauspielerin Anne Zander

Anne Zander spielt eine der Hauptrollen in dem von FFP New Media produzierten ZDF-Drama "Du sollst hören", das heute Abend um 20.15 Uhr seine TV-Premiere feiert.

Wie sind Sie zum TV/Film gekommen?

Ich hatte schon früh angefangen Erfahrungen im Film/TV zu sammeln. Ich fing mit ungefähr 15 oder 16 Jahren an während der Ferien als Statistin zu arbeiten. Es hat sehr viele Jahre gedauert bis ich dahin gekommen bin, wo ich jetzt bin. Der Trick dabei ist: nicht aufzugeben (auch wenn es schmerzt und man vieles über sich ergehen lassen muss).

An welche Erfahrung mit der Branche erinnern Sie sich besonders gern?

Ich mag diese rasante Entwicklung und Veränderung momentan. Durch dieses enorme Interesse an Diversität habe ich das Gefühl, man wird mehr wahrgenommen. Dennoch gibt es immer noch viele Baustellen. Für taube Schauspieler:innen ist es nicht selbstverständlich in dieser Branche gleichberechtigt und barrierefrei arbeiten zu können.

Was hat Sie zuletzt besonders geärgert?

Wenn ich immer noch das Wort taubstumm lese, egal ob in der Presse oder in Rollenbeschreibung etc. Das Wort ist diskriminierend. Und auch wenn Untertitel fehlen. Das ist vor allem hier in den deutschen Film und Fernsehmedien teilweise noch so. Da wird dann z.B. nur das Gebärdete übersetzt, aber das Gesagte nicht. Oder wenn auf Netflix plötzlich deutsch gesprochen wird, fallen die Untertitel weg. Warum ist das in anderen Ländern selbstverständlich? Es gibt eine Seite, die ich neulich entdeckt habe, die ich sehr empfehlen kann: nicht-stumm.de.

Der wichtigste Film in Ihrem Leben?

Der wird hoffentlich noch kommen.

Was ist Ihr prägendes TV-Erlebnis?

Der aktuelle Film "Du sollst hören". Das war der Anfang einer großen Veränderung in meinem Leben. Auch produktionstechnisch gesehen habe ich viele wertvolle Erfahrungen sammeln können. Es gab neuen Input, der hoffentlich bei künftigen Produktionen angewendet wird. Damit zukünftig eine optimale Zusammenarbeit bei nachfolgenden Produktionen und für die kommenden Generationen möglich ist.

Ihre momentane Filmempfehlung?

Ich schaue im Moment Serien auf Netflix. Zuletzt die vierte Staffel von "Stranger Things".

Was würden Sie im Kino-/Film-/TV-Markt gern ändern?

Dass der Zugang für taube Personen selbstverständlich wird. Das wir als Minderheitsgruppe ebenso die Chance haben am Film/TV-Set zu arbeiten. Das muss endlich umgesetzt werden, wir sind im Jahr 2022. Diversität und Inklusion, die auch den Zugang zu Ausbildung mit einschließt. Auch wünsche ich mir Drehbücher in denen nicht immer das "auditive" Defizit thematisiert wird.