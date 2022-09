Academy benennt Produzentenduo für 95. Oscarverleihung

Ricky Kirshner und Glenn Weiss von White Cherry Entertainment werden die Übertragung der 95. Oscarverleihung am 12. März 2023 produzieren. Das gab die Academy of Motion Picture Arts and Sciences jetzt bekannt. Mit der Ernennung der beiden erfahrenen TV-Produzenten, die zusammen u.a. schon zahlreiche Emmy- und Tony-Award-Verleihungen produziert haben, folgt die Academy einem Vorhaben, das sich CEO Bill Kramer seit seinem Amtsantritt im Juni dieses Jahres auf die Fahnen geschrieben hatte; anstelle von Produzenten, die vornehmlich für ihre Arbeit an Kinofilmen bekannt sind, wollte er auf erfahrene TV-Produzenten setzen.

In einem gemeinsamen Statement mit Academy-Präsidentin Janet Yang erklärte Kramer: "Wir sind begeistert, Glenn und Ricky an Bord zu haben. Ihre Erfahrung in der Produktion von TV-Live-Übertragungen ist genau das, was die Oscars brauchen. Wir freuen uns darauf, eng mit ihnen, unserem Board of Governors und dem Awards Committee des Boards zusammenzuarbeiten, um eine aufregende und begeisterungsfähige Show zu liefern."

Ähnlich sieht das Rob Mills, EVP Unscripted and Alternative Entertainment, Walt Disney Television: "Wir könnten nicht begeisterter sein, die Live-TV-Profis Glenn und Ricky als Executive Producer der 95. Oscarverleihung bei ABC an Bord zu haben. Ihre Erfahrung und Kreativität sind unerreicht und wir freuen uns, ihre Vision für Hollywoods größte Nacht zu sehen."

Glenn Weiss wird bei der 95. Oscarverleihung nicht nur als Executive Producer fungieren, sondern, wie in den vergangenen sieben Jahren, auch Regie führen; zweimal war er hierfür mit dem Emmy ausgezeichnet worden. Während er zum zweiten Mal als Executive Producer der Oscarverleihung fungieren wird, ist es für Ricky Kirshner eine Premiere.

In einem knappen Statement sagten die beiden zu ihrem Engagement bei den Oscars: "Bill hat uns ein Angebot gemacht, das wir nicht ablehnen konnten; er hatte uns vom ersten Moment an überzeugt."